Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратди

·28·Техно
Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратди

Ixbt.com маълумотига кўра, Тайванлик тадқиқотчилар замонавий микроэлектроника соҳасида муҳим ютуққа эришиб, икки ўлчамли яримўтказгичларга асосланган транзисторларнинг асосий муаммоларидан бирини ҳал қилишга қодир бўлган ўта юпқа буфер қатламини ишлаб чиқишди. Қалинлиги атиги 0,42 нанометр бўлган алюминий оксиди қатлами бир неча атомдан иборат бўлиб, у изоляторни ўтказувчи каналга иложи борича яқинроқ жойлаштириш имконини беради. Мазкур технология келгусида атом ўлчамидаги микрочипларни яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, анъанавий кремний асосидаги элементларни кичрайтириш тобора қийинлашиб бораётган бир шароитда, қалинлиги бир атом қатламига тенг бўлган дисульфид молибдени (МоС₂) каби икки ўлчамли яримўтказгичлар янги муқобил вариант сифатида кўриб чиқилмоқда. Одатдаги транзисторда затвор яримўтказгич канали бўйлаб электронлар ҳаракатини бошқаради, улар орасида эса электр изолятори бўлган диэлектрик жойлашади. Бу қатлам қанчалик юпқа бўлса, затвор токни шунчалик яхшироқ назорат қилади.

Икки ўлчамли электроникадаги асосий муаммо

Бироқ МоС₂ материалининг ўзига хос хусусияти шундаки, унинг сиртида деярли эркин кимёвий боғланишлар мавжуд эмас. Шунинг учун анъанавий диэлектриклар унинг устида юпқа ва бир хил қопламани ҳосил қилишда қийинчиликларга дуч келади. Натижада микроскопик нуқсонлар юзага келиб, улар орқали ток сизиб чиқа бошлайди.

Бундан ташқари, икки материал чегарасидаги бузилишлар электронлар ҳаракатига тўсқинлик қилади ва транзисторнинг умумий характеристикаларини сезиларли даражада ёмонлаштиради. Олимлар бу мураккаб муаммони ўзига хос атом даражасидаги "грунтовка" ёрдамида ҳал қилишга муваффақ бўлишди.

Нояб технология ва унинг имкониятлари

Дастлаб тадқиқотчилар МоС₂ юзасига қалинлиги тахминан 0,3 нанометр бўлган алюминий қатламини суртиб, сўнгра уни эҳтиёткорлик билан оксидлари ҳосил қилишди. Натижада қалинлиги 0,42 нанометрга тенг бўлган яхлит алюминий оксиди қатлами вужудга келди. Бу орқали олимлар бир вақтнинг ўзида бир-бирига зид бўлган учта вазифани бажаришга эришдилар.

Биринчидан, асосий диэлектрик унинг устида тешикларсиз, янада текисроқ шаклланади. Иккинчидан, буфер қатлам яримўтказгич каналини электр нуқсонларидан ишончли ҳимоя қилади. Тажрибалар давомида олинган экспериментал тузилма токнинг сизиб чиқишини паст даражада сақлаган ҳолда яхши самарадорликни кўрсатди.

Шунга қарамай, оммавий ишлаб чиқаришга ҳали талайгина вақт бор. Технология МоС₂ қатламларини кўчириш ва уни ўта юқори вакуум шароитида қайта ишлашни талаб қилади. Мутахассисларнинг фикрича, транзисторлар атом ўлчамларига яқинлашар экан, материалларнинг ўзини топиш билан бирга, улар орасидаги чегараларни алоҳида атомлар даражасида назорат қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

ТранзисторНанотехнологияЯримўтказгичларИлмий янгиликЭлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!Бугун, 01:41Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 00:58Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиБугун, 00:24Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозКеча, 15:54СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиКеча, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!