23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция
Исландиялик Феликс Гретарссон 1998 йил 12 январь куни юқори кучланишли электр линиясида ишлаётганида ток уриши оқибатида икки қўлидан айрилган. Ўша пайтда у 26 ёшда эди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.
Орадан 23 йил ўтиб, 2021 йил 13 январь куни Франциянинг Лион шаҳридаги Эдуард Эррио шифохонасида Гретарссонга дунёда илк бор икки қўл ва елкани биргаликда кўчириб ўтказиш операцияси амалга оширилди. Мураккаб жарроҳлик амалиёти қарийб 15 соат давом этган ва унда 50 га яқин тиббиёт ходими, жумладан 15 нафар жарроҳ иштирок этган.
Операциядан сўнг Гретарссон узоқ давом этадиган реабилитация жараёнини бошлади. Дастлаб янги қўлларида сезгилар пайдо бўла бошлаган, кейинчалик эса ҳаракатларни тиклаш устида мунтазам физиотерапия машғулотлари олиб борилган.
У вақт ўтиши билан янги қўлларидан фойдаланишни босқичма-босқич ўрганди. Кейинги йилларда у кундалик ишларни бажариш, машина ҳайдаш ва тишларини ювиш каби фаолиятларни янги қўллари ёрдамида амалга ошира олгани ҳақида маълум қилган.
Гретарссоннинг операцияси трансплантология тарихидаги муҳим тиббий ютуқлардан бири сифатида қайд этилган. У икки қўл ва елкаси биргаликда трансплантация қилинган дунёдаги илк бемор ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…