23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция

·6·Дунё
23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция

Исландиялик Феликс Гретарссон 1998 йил 12 январь куни юқори кучланишли электр линиясида ишлаётганида ток уриши оқибатида икки қўлидан айрилган. Ўша пайтда у 26 ёшда эди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Орадан 23 йил ўтиб, 2021 йил 13 январь куни Франциянинг Лион шаҳридаги Эдуард Эррио шифохонасида Гретарссонга дунёда илк бор икки қўл ва елкани биргаликда кўчириб ўтказиш операцияси амалга оширилди. Мураккаб жарроҳлик амалиёти қарийб 15 соат давом этган ва унда 50 га яқин тиббиёт ходими, жумладан 15 нафар жарроҳ иштирок этган.

Операциядан сўнг Гретарссон узоқ давом этадиган реабилитация жараёнини бошлади. Дастлаб янги қўлларида сезгилар пайдо бўла бошлаган, кейинчалик эса ҳаракатларни тиклаш устида мунтазам физиотерапия машғулотлари олиб борилган.

У вақт ўтиши билан янги қўлларидан фойдаланишни босқичма-босқич ўрганди. Кейинги йилларда у кундалик ишларни бажариш, машина ҳайдаш ва тишларини ювиш каби фаолиятларни янги қўллари ёрдамида амалга ошира олгани ҳақида маълум қилган.

Гретарссоннинг операцияси трансплантология тарихидаги муҳим тиббий ютуқлардан бири сифатида қайд этилган. У икки қўл ва елкаси биргаликда трансплантация қилинган дунёдаги илк бемор ҳисобланади.

Феликс ГретарссонЭдуард Эррио шифохонасиЛионтрансплантация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаИндонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаБугун, 03:17Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаПокистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаБугун, 02:26“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўрганди“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўргандиБугун, 01:35Биргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактБиргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактКеча, 23:39Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараКеча, 23:32Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиКеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди