Қирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олди
Қирғизистондаги Сари-Челек ҳудудида тасвирга олингани айтилаётган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлди.
Видеода қиз маҳаллий йигитга ҳазил тариқасида, агар у 20 бош от ва 100 грамм олтин берса, унга турмушга чиқишга рози бўлишини айтади.
Бироқ қиз кутмаган жавобни олади. Йигит шартни узоқ ўйлаб ўтирмай, бунга рози бўлади ва ҳазил тариқасида қизни ўзи билан олиб кетишга шайланади.
Кутилмаган вазият видеодаги иштирокчилар ва атрофдагиларда кулгили ҳолатни юзага келтирган. Кадрлар ижтимоий тармоқларда ҳам тарқалиб, фойдаланувчилар орасида муҳокама қилинмоқда.
Видеода тилга олинган “қалин” эса айрим Марказий Осиё халқларида келин учун куёв томони томонидан бериладиган анъанавий тўлов билан боғлиқ тушунча ҳисобланади.
Айни пайтда видеодаги воқеа қачон содир бўлгани, ундаги қизнинг қайси давлат фуқароси экани ҳамда йигитнинг ҳақиқатан ҳам айтилган шартларни бажаргани ҳақида расмий манбаларда аниқ маълумот берилмаган.
Изоҳлар 0
…