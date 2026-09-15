Қирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олди

·9·Дунё
Қирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олди

Қирғизистондаги Сари-Челек ҳудудида тасвирга олингани айтилаётган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлди.

Видеода қиз маҳаллий йигитга ҳазил тариқасида, агар у 20 бош от ва 100 грамм олтин берса, унга турмушга чиқишга рози бўлишини айтади.

Бироқ қиз кутмаган жавобни олади. Йигит шартни узоқ ўйлаб ўтирмай, бунга рози бўлади ва ҳазил тариқасида қизни ўзи билан олиб кетишга шайланади.

Кутилмаган вазият видеодаги иштирокчилар ва атрофдагиларда кулгили ҳолатни юзага келтирган. Кадрлар ижтимоий тармоқларда ҳам тарқалиб, фойдаланувчилар орасида муҳокама қилинмоқда.

Видеода тилга олинган “қалин” эса айрим Марказий Осиё халқларида келин учун куёв томони томонидан бериладиган анъанавий тўлов билан боғлиқ тушунча ҳисобланади.

Айни пайтда видеодаги воқеа қачон содир бўлгани, ундаги қизнинг қайси давлат фуқароси экани ҳамда йигитнинг ҳақиқатан ҳам айтилган шартларни бажаргани ҳақида расмий манбаларда аниқ маълумот берилмаган.

ҚирғизистонСари-Челекқалинқиз-ёғит
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Бугун, 11:37«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйдиБугун, 11:30Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаБугун, 11:14Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиКанье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиБугун, 10:54Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Бугун, 10:36Зеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаЗеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди