Нью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилди
АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги Times Square майдонида 49 ёшли аёл икки кишига пичоқ билан ҳужум қилди. Оқибатда 32 ёшли аёл ҳалок бўлди, 68 ёшли эркак эса жароҳатланди. Ҳужумчи кейинчалик полиция ходимлари томонидан отиб ўлдирилган.
Полиция маълумотларига кўра, Памела Сиснерос 31 август куни икки дона ошхона пичоғини олиб, аввал 68 ёшли Так Камга, бир неча сониядан сўнг эса 32 ёшли Эрин Пьячентига ҳужум қилган. Ҳар икки ҳужум тахминан 20 сония ичида содир бўлган. Расмийлар ҳодисани тасодифий ва сабабсиз ҳужум сифатида баҳолаган.
Пьяченти воқеа жойидан шифохонага олиб кетилган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган. У Bank of America компаниясида вице-президент лавозимида ишлаган 32 ёшли мутахассис эди. 68 ёшли Так Кам эса қорин қисмидан жароҳатланган ва шифохонага ётқизилган. Кейинчалик унинг аҳволи барқарор экани маълум қилинган.
Ҳужумдан сўнг полициячилар Сиснеросни тўрт дақиқа давомида пичоқларни ташлашга кўндиришга уринган. Бироқ у қуролларини ташлашдан бош тортиб, ходимларга таҳдид қилган. Полиция аввал электрошокерлардан фойдаланган, аммо улар самара бермаган. Шундан сўнг икки нафар полициячи ўқ узган. Сиснерос Bellevue шифохонасига олиб кетилган ва у ерда вафот этган.
Расмийлар Сиснеросда аввал ҳам руҳий саломатлик билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилганини маълум қилган. Полиция маълумотларига кўра, у 2018 ва 2019 йилларда шундай ҳолатлар бўйича ходимлар эътиборига тушган, бироқ илгари ҳибсга олинмаган. Воқеа юзасидан тергов давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…