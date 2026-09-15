Нью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилди

·0·Дунё
Нью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилди

АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги Times Square майдонида 49 ёшли аёл икки кишига пичоқ билан ҳужум қилди. Оқибатда 32 ёшли аёл ҳалок бўлди, 68 ёшли эркак эса жароҳатланди. Ҳужумчи кейинчалик полиция ходимлари томонидан отиб ўлдирилган.

Полиция маълумотларига кўра, Памела Сиснерос 31 август куни икки дона ошхона пичоғини олиб, аввал 68 ёшли Так Камга, бир неча сониядан сўнг эса 32 ёшли Эрин Пьячентига ҳужум қилган. Ҳар икки ҳужум тахминан 20 сония ичида содир бўлган. Расмийлар ҳодисани тасодифий ва сабабсиз ҳужум сифатида баҳолаган.

Пьяченти воқеа жойидан шифохонага олиб кетилган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган. У Bank of America компаниясида вице-президент лавозимида ишлаган 32 ёшли мутахассис эди. 68 ёшли Так Кам эса қорин қисмидан жароҳатланган ва шифохонага ётқизилган. Кейинчалик унинг аҳволи барқарор экани маълум қилинган.

Ҳужумдан сўнг полициячилар Сиснеросни тўрт дақиқа давомида пичоқларни ташлашга кўндиришга уринган. Бироқ у қуролларини ташлашдан бош тортиб, ходимларга таҳдид қилган. Полиция аввал электрошокерлардан фойдаланган, аммо улар самара бермаган. Шундан сўнг икки нафар полициячи ўқ узган. Сиснерос Bellevue шифохонасига олиб кетилган ва у ерда вафот этган.

Расмийлар Сиснеросда аввал ҳам руҳий саломатлик билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилганини маълум қилган. Полиция маълумотларига кўра, у 2018 ва 2019 йилларда шундай ҳолатлар бўйича ходимлар эътиборига тушган, бироқ илгари ҳибсга олинмаган. Воқеа юзасидан тергов давом этмоқда.

Памела СиснеросЭрин ПьячентиBank of AmericaBellevue шифохонаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олдиҚирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олдиБугун, 12:18Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Бугун, 11:37«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйдиБугун, 11:30Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаБугун, 11:14Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиКанье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиБугун, 10:54Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Бугун, 10:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди