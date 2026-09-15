«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди

·0·Дунё
«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди

Жаҳон дипломатияси ва Россия-Украина можаросида муҳим энергетика инфратузилмаларига зарбаларни тўхтатиш бўйича кескин сиёсий савдолар янги босқичга кирди. АҚШ Президенти Дональд Трамп расмий Киев ва Москва ўзаро энергетика объектларига зарба бермасликка келишиб олгани ҳақида баёнот берганидан сўнг, Украина Президенти Володимир Зеленский ўзининг кечки видеомурожаатида ушбу масала бўйича расмий шартларини эълон қилди. Зеленскийнинг таъкидлашича, Вашингтон томонидан муҳим инфратузилмага зарбаларни ўзаро тўхтатиш бўйича «жиддий таклиф» бор ва Украина буни қўллаб-қувватлашга тайёр, бироқ бунинг учун АҚШдан аниқ, узоқ муддатли ва ишончли кафолатлар талаб этилади.

Киев раҳбари ушбу келишув шунчаки сиёсий «сайловлар учун» вақтинчалик ниқоб бўлиб қолмаслиги, балки энергетикадан ташқари озиқ-овқат йўналишлари ҳамда ҳаётий инфратузилмаларни ҳам тўлиқ қамраб олиши шартлигини қатъий билдирди. Хўш, Зеленский Оқ уй таклифига қарши қандай стратегик талабларни илгари сурди, Киев нега Россиянинг ваъдасига шубҳа билан қарамоқда ва энергетика сулҳи ҳақиқатан ҳам катта урушнинг якунига илк қадам бўла оладими?

«АҚШдан жиддий таклиф бор»: Зеленскийнинг сулҳга муносабати

Украина раҳбарининг видеомурожаатида билдирилган асосий нуқталар:

  • Вашингтон ташаббусининг тан олиниши: Зеленский АҚШ томонидан муҳим инфратузилмаларни вайрон қилишни ўзаро тўхтатиш бўйича чиндан ҳам жиддий таклиф тушганини тасдиқлади;

  • Деэскалация сари илк қадам: Украина етакчиси ушбу ташаббус Россиянинг Украина ҳаётий тизимларига қаратилган зарбаларини тўлиқ тўхтатиш ва тинчликка эришиш йўлидаги дастлабки босқич бўлиши мумкинлигини айтди;

  • Ўзаро қадам ташлашга тайёрлик: «Агар америкалик ҳамкорлар Россиянинг урушни ҳақиқатан ҳам тўхтатишга тайёрлигини кафолатлай олишса, Украина ҳам кескинликни юмшатиш (деэскалация) бўйича амалий қадамлар қўяди», — дея таъкидлади у.

«Сайловлар учун эмас, абадий бўлсин»: Киевнинг қатъий талаблари

Зеленский эришиладиган битим шунчаки сиёсий ўйинга айланмаслиги лозимлигини уқтирди:

  • Комплекс муҳофаза талаби: Украина фақат электр станциялари билан чекланиб қолмоқчи эмас — муҳокамаларда энергетика, озиқ-овқат йўналишлари ва аҳоли яшаши учун зарур барча муҳим инфратузилмалар бирдек ҳимояга олиниши шарт;

  • Сиёсий кампаниялар қуроли бўлмаслиги керак: «Бизга тинчлик керак. Кучли ва адолатли қарор лозим бўлиб, у қайсидир бир “сайловлар учун” эмас, балки абадий амал қилиши шарт», — деди Зеленский;

  • Аниқ кафолатлар кутилмоқда: Киев расмийлари оғзаки баёнотлар эмас, балки ҳамкор давлатлар назорати остидаги аниқ механизмлар ва қатъий мажбуриятлар рўйхати тақдим этилишини кутмоқда.

Трампнинг шов-шуви ва Вашингтоннинг босими

Оқ уй баёнотидан сўнг юзага келган дипломатик зиддият:

  • Дональд Трампнинг баёноти: АҚШ Президенти иккала томон ҳам бир-бирининг энергетика тизимларига ҳужум қилмасликка розилик берганини эълон қилиб, музокараларнинг асосий воситачисига айланганини билдирган эди;

  • Кафолат масаласидаги бўшлиқ: Трампнинг шошилинч эълонига қарамай, келишув шартлари ва унинг бузилишига қарши жавоб чоралари ҳанузгача тўлиқ ишлаб чиқилмаган;

  • Келажак тақдири: АҚШ ва Ғарб давлатлари ушбу шартларни Москва билан қай даражада мувофиқлаштира олиши яқин кунлардаги дипломатик алоқаларнинг асосий синови бўлади.

Зеленскийнинг Вашингтонга қарата билдирган кескин талаблари энергетика сулҳи бўйича келишув осонликча амалга ошмаслигини ва томонлар ўртасидаги ишончсизлик ҳали ҳам юқори даражада эканини кўрсатмоқда.

Сизнингча, АҚШ Президенти Дональд Трамп илгари сураётган энергетика бўйича «сулҳ» ҳақиқатда кучга кириши мумкинми ёки бу Зеленский айтганидек, навбатдаги сиёсий манфаатлар учун вақтинчалик ташаббусми? Россия ва Украина муҳим объектларга зарба бермаслик кафолатини тўлиқ сақлаб қола оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат майдонидаги ушбу долзарб дипломатик кураш таҳлилини барча қизиқувчилар ҳамда яқинларингизга улашинг!

Дональд ТрампВолодимир ЗеленскийЭнергетика инфратузилмалариРоссия-Украина со‘рови
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаБугун, 11:14Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиКанье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиБугун, 10:54Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Бугун, 10:36Зеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаЗеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаБугун, 07:1570 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?70 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?Бугун, 00:57“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди