Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди

·0·Техно
Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди

Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаси — Xiaomi 18 Pro смартфонини расман эълон қилди ва янги авлод флагмани борасидаги дастлабки тафсилотларни маълум қилди. Ушбу тақдимот технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки мазкур туркум компания тарихидаги энг йирик янгиланишлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Xiaomi 18 Pro ўзининг таниш ва оммабоп дизайн концепциясини, жумладан, орқа панелга жойлаштирилган йирик қўшимча эканни сақлаб қолади. Ушбу ечим фойдаланувчиларга асосий камерадан фойдаланган ҳолда юқори сифатли кадрларни осонроқ назорат қилиш имконини беради.

Дизайндаги нозик ўзгаришлар

Машҳур инсайдер Digital Chat Station маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчи Леика оптикаси билан жиҳозланган учлик асосий камерага эга таниш ташқи кўринишни давом эттиради. Бироқ, олдинги модел билан солиштирганда, муҳандислар корпус ва дисплей элементларида бир қатор сезиларли ўзгаришларни амалга оширишган.

Жумладан, смартфон орқа панелидаги қўшимча экран атрофидаги рамка бироз юпқалашган. Бу эса қурилиш ва йиғиш сифатини янада замонавий кўринишга олиб келиб, фойдаланиш майдонини визуал жиҳатдан кенгайтирган.

Янги бошқарув элементлари

Смартфоннинг олд қисмидаги ўзгаришлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Хусусан, экран ичига ўрнатилган олд камера учун мўлжалланган тирқиш бироз кичрайтирилиб, қайта дизайн қилинган ва бу экран бўшлиғидан янада унумли фойдаланишни таъминлайди.

Яна бир муҳим янгилик сифатида корпусда қўшимча жисмоний тугма пайдо бўлиши айтилмоқда. Ушбу тугманинг аниқ вазифаси ва қандай функцияларни бажариши ҳозирча сир сақланаётган бўлса-да, у қурилмани бошқаришни янада қулайлаштириши кутилмоқда.

Xiaomi компанияси ушбу ҳафта давомида янги флагман ҳақида яна кўплаб тафсилотларни ошкор қилишини билдирди. Мазкур тақдимот ва унинг техник имкониятлари бутун дунёдаги гаджет ихлосмандлари эътибор марказида турибди.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиXiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиБугун, 11:53Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиАҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиБугун, 10:22Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиЯнги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиБугун, 09:58ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?Бугун, 07:03OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиБугун, 01:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади