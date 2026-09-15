Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди
Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаси — Xiaomi 18 Pro смартфонини расман эълон қилди ва янги авлод флагмани борасидаги дастлабки тафсилотларни маълум қилди. Ушбу тақдимот технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки мазкур туркум компания тарихидаги энг йирик янгиланишлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, Xiaomi 18 Pro ўзининг таниш ва оммабоп дизайн концепциясини, жумладан, орқа панелга жойлаштирилган йирик қўшимча эканни сақлаб қолади. Ушбу ечим фойдаланувчиларга асосий камерадан фойдаланган ҳолда юқори сифатли кадрларни осонроқ назорат қилиш имконини беради.
Дизайндаги нозик ўзгаришларМашҳур инсайдер Digital Chat Station маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчи Леика оптикаси билан жиҳозланган учлик асосий камерага эга таниш ташқи кўринишни давом эттиради. Бироқ, олдинги модел билан солиштирганда, муҳандислар корпус ва дисплей элементларида бир қатор сезиларли ўзгаришларни амалга оширишган.
Жумладан, смартфон орқа панелидаги қўшимча экран атрофидаги рамка бироз юпқалашган. Бу эса қурилиш ва йиғиш сифатини янада замонавий кўринишга олиб келиб, фойдаланиш майдонини визуал жиҳатдан кенгайтирган.
Янги бошқарув элементлариСмартфоннинг олд қисмидаги ўзгаришлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Хусусан, экран ичига ўрнатилган олд камера учун мўлжалланган тирқиш бироз кичрайтирилиб, қайта дизайн қилинган ва бу экран бўшлиғидан янада унумли фойдаланишни таъминлайди.
Яна бир муҳим янгилик сифатида корпусда қўшимча жисмоний тугма пайдо бўлиши айтилмоқда. Ушбу тугманинг аниқ вазифаси ва қандай функцияларни бажариши ҳозирча сир сақланаётган бўлса-да, у қурилмани бошқаришни янада қулайлаштириши кутилмоқда.
Xiaomi компанияси ушбу ҳафта давомида янги флагман ҳақида яна кўплаб тафсилотларни ошкор қилишини билдирди. Мазкур тақдимот ва унинг техник имкониятлари бутун дунёдаги гаджет ихлосмандлари эътибор марказида турибди.
Изоҳлар 0
…