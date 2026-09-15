Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ футболчи Эсекиел Лавеси профессионал фаолиятини якунлагач бошдан кечирган оғир руҳий тушкунлик ва психиатрия клиникасидаги даволаниш жараёни ҳақида очиқ гапирди.
- Унинг айтишича, футболдан кетгач ҳаётида улкан бўшлиқ пайдо бўлган ва бу ҳолат уни оғир депрессияга олиб келган.
- Ушбу қийин дамларда унга яқин дўсти Лионель Месси ва бошқа футбол олами вакиллари, шунингдек, оиласи катта ёрдам кўрсатган.
Аргентина терма жамоаси ва Пари Сен-Жермен клубининг собиқ ҳужумчиси Эсекиел Лавеси профессионал фаолиятини якунлагач бошидан кечирган руҳий тушкунлик ва оғир дамлар ҳақида очиқ гапирди. Goal.com хабар беришича, 2014 йилги жаҳон чемпионати финалчиси футболдан кетгач юзага келган руҳий инқироз, психиатрия клиникасидаги даволаниш жараёни ҳамда яқин дўсти Лионель Мессининг бу йўлдаги улкан ёрдами ҳақида батафсил маълумот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эсекиел Лавеси ўз вақтида Италиянинг Наполи ва Франциянинг Пари Сен-Жермен жамоаларида муваффақиятли тўп суриб, кўплаб совринларни қўлга киритган эди. У ўзининг сўнгги йилларини Хитойнинг Ҳебеи Чина Фортуне клубида ўтказиб, 2019 йилнинг декабрь ойида расман профессионал фаолиятига якун ясаганини эълон қилган эди.
Фаолият якунидаги руҳий бўшлиқПриме Видео нашрига берган интервюсида собиқ ҳужумчи яшил майдонни тарк этгач, кундалик тартибнинг тўсатдан йўқолиши унинг руҳиятига қаттиқ таъсир қилганини тан олди. Лавесининг сўзларига кўра, футболчилик даври тугагач, ҳаётда ҳеч нарса тўлдира олмайдиган улкан бўшлиқ пайдо бўлган.
У оғир депрессияни бошдан кечиргани, шифокорлар назорати остида психиатрия клиникасига ётқизилгани ва ҳозирги кунда ҳам дори воситаларини қабул қилиб, даволаниш курсини давом эттираётганини таъкидлади. Қийинчиликларга қарамай, у кичик қадамлар билан соғлом ҳаётга қайтишга ҳаракат қилмоқда.
Лионель Месси ва оиланинг кўмагиОғир дамларда Лавесига нафақат тиббий ёрдам, балки яқинларининг ишончи ва оилавий бахт ҳам куч бағишлаган. Фарзандининг дунёга келиши унинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборганини алоҳида таъкидлаган собиқ футболчи кенжа фарзанди унга яшаш учун улкан қувонч ва куч берганини айтди.
Шунингдек, футбол олами вакиллари унинг оғир кунларида ёрдам қўлини чўзганини эслади. "Футбол олами ёнимда турди – Месси, Агуеро ва Паоло Каннаваро каби кўплаб инсонлар қўллаб-қувватлашди. Лионель Месси билан ўртамизда алоҳида дўстлик ришталари бор, биз ҳар хил мавзуларда суҳбатлашамиз, у ажойиб инсон", – дея илиқ фикрларни билдирди Лавеси.
41 ёшли собиқ спортчи шунга ўхшаш руҳий муаммоларга дуч келаётган барча инсонларга мурожаат қилиб, камтарлик ва курашиш иродаси билан ҳар қандай қийин вазиятни енгиб ўтиш мумкинлигини уқтирди. Ҳозирда Лавеси мутахассислар назорати остида узоқ муддатли реабилитация жараёнини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…