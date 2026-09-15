Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирди

·12·Спорт
Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ футболчи Эсекиел Лавеси профессионал фаолиятини якунлагач бошдан кечирган оғир руҳий тушкунлик ва психиатрия клиникасидаги даволаниш жараёни ҳақида очиқ гапирди.
  • Унинг айтишича, футболдан кетгач ҳаётида улкан бўшлиқ пайдо бўлган ва бу ҳолат уни оғир депрессияга олиб келган.
  • Ушбу қийин дамларда унга яқин дўсти Лионель Месси ва бошқа футбол олами вакиллари, шунингдек, оиласи катта ёрдам кўрсатган.

Аргентина терма жамоаси ва Пари Сен-Жермен клубининг собиқ ҳужумчиси Эсекиел Лавеси профессионал фаолиятини якунлагач бошидан кечирган руҳий тушкунлик ва оғир дамлар ҳақида очиқ гапирди. Goal.com хабар беришича, 2014 йилги жаҳон чемпионати финалчиси футболдан кетгач юзага келган руҳий инқироз, психиатрия клиникасидаги даволаниш жараёни ҳамда яқин дўсти Лионель Мессининг бу йўлдаги улкан ёрдами ҳақида батафсил маълумот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эсекиел Лавеси ўз вақтида Италиянинг Наполи ва Франциянинг Пари Сен-Жермен жамоаларида муваффақиятли тўп суриб, кўплаб совринларни қўлга киритган эди. У ўзининг сўнгги йилларини Хитойнинг Ҳебеи Чина Фортуне клубида ўтказиб, 2019 йилнинг декабрь ойида расман профессионал фаолиятига якун ясаганини эълон қилган эди.

Фаолият якунидаги руҳий бўшлиқ

Приме Видео нашрига берган интервюсида собиқ ҳужумчи яшил майдонни тарк этгач, кундалик тартибнинг тўсатдан йўқолиши унинг руҳиятига қаттиқ таъсир қилганини тан олди. Лавесининг сўзларига кўра, футболчилик даври тугагач, ҳаётда ҳеч нарса тўлдира олмайдиган улкан бўшлиқ пайдо бўлган.

У оғир депрессияни бошдан кечиргани, шифокорлар назорати остида психиатрия клиникасига ётқизилгани ва ҳозирги кунда ҳам дори воситаларини қабул қилиб, даволаниш курсини давом эттираётганини таъкидлади. Қийинчиликларга қарамай, у кичик қадамлар билан соғлом ҳаётга қайтишга ҳаракат қилмоқда.

Лионель Месси ва оиланинг кўмаги

Оғир дамларда Лавесига нафақат тиббий ёрдам, балки яқинларининг ишончи ва оилавий бахт ҳам куч бағишлаган. Фарзандининг дунёга келиши унинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборганини алоҳида таъкидлаган собиқ футболчи кенжа фарзанди унга яшаш учун улкан қувонч ва куч берганини айтди.

Шунингдек, футбол олами вакиллари унинг оғир кунларида ёрдам қўлини чўзганини эслади. "Футбол олами ёнимда турди – Месси, Агуеро ва Паоло Каннаваро каби кўплаб инсонлар қўллаб-қувватлашди. Лионель Месси билан ўртамизда алоҳида дўстлик ришталари бор, биз ҳар хил мавзуларда суҳбатлашамиз, у ажойиб инсон", – дея илиқ фикрларни билдирди Лавеси.

41 ёшли собиқ спортчи шунга ўхшаш руҳий муаммоларга дуч келаётган барча инсонларга мурожаат қилиб, камтарлик ва курашиш иродаси билан ҳар қандай қийин вазиятни енгиб ўтиш мумкинлигини уқтирди. Ҳозирда Лавеси мутахассислар назорати остида узоқ муддатли реабилитация жараёнини давом эттирмоқда.

Эсекиел ЛавесиЛионель МессиДепрессияПари Сен-ЖерменФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиБугун, 11:15Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Бугун, 08:23Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Бугун, 08:18Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиМераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиБугун, 08:10Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиБугун, 07:49Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиБугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?