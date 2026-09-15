Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдир

·0·Спорт
Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдир

Барселона клубининг ёш юлдузи Ламин Ямал жамоанинг Европа Чемпионлар лигасидаги имкониятлари ҳақида қатъий фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, каталонияликлар ўз мақомидан келиб чиққан ҳолда фақат энг юқори чўққиларни кўз Натижада, жамоа бу мавсумда асосий соврин учун курашишга тайёр эканини очиқ кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мовистар+ нашрига берган интервюсида ёш вингер жамоанинг Евродаги амбицияларидан яшириниш қўрқоқлик бўлишини таъкидлади. Сўнгги йиллардаги муваффақиятсизликларга қарамай, Барселона ўзининг тарихий нуфузини тиклаш ва қитъанинг энг кучли жамоалари сафига қайтиш учун барча имкониятларга эга.

Чемпионлар лигасидаги улкан мақсадлар

Ламин Ямал жамоадаги ижобий муҳит ва ўсиш динамикасидан мамнунлигини билдирди. Унинг фикрича, футболчиларнинг Чемпионлар лигасига бўлган иштиёқи ортиқча босим эмас, балки ғалаба сари етакловчи асосий кучдир. Ямал клубда тарихдаги энг яхши даврларни қайтариш учун етарлича салоҳият борлигига ишонмоқда.

Унинг таъкидлашича, Барселона таркиби Европанинг энг нуфузли совринини қўлга киритишга қодир. Бироқ, ёш футболчи ўта хотиржамликка берилмасдан, ҳар бир ўйинга жиддий ёндашиш муҳимлигини ҳам унутмаяпти.

Тажрибали футболчининг огоҳлантириши

Гарчи ламин Ямал чемпионат ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозонишни мақсад қилган бўлсада, Испания терма жамоаси сардори Родри бироз вазминроқ фикр билдирди. Родри Барселона ҳали қитъа миқёсида тўла шаклланиб улгурмагани ва асосий фавориторлар қаторида эмаслигини таъкидлади.

Родрининг фикрича, бундай турнирларда ғалаба қозониш учун фақат ҳужумкор ўйиннинг ўзи етарли эмас. Жамоа муҳим паллаларда ўйинни бошқара олиши, ҳимояда янада мустаҳкам ва барқарор ҳаракат қилиши талаб этилади.

Ламине ЯмалБарселонаЧемпионлар лигасиРодрифутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиЭсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиБугун, 12:10Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиБугун, 11:15Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Бугун, 08:23Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Бугун, 08:18Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиМераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиБугун, 08:10Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиБугун, 07:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?