Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдир
Барселона клубининг ёш юлдузи Ламин Ямал жамоанинг Европа Чемпионлар лигасидаги имкониятлари ҳақида қатъий фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, каталонияликлар ўз мақомидан келиб чиққан ҳолда фақат энг юқори чўққиларни кўз Натижада, жамоа бу мавсумда асосий соврин учун курашишга тайёр эканини очиқ кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мовистар+ нашрига берган интервюсида ёш вингер жамоанинг Евродаги амбицияларидан яшириниш қўрқоқлик бўлишини таъкидлади. Сўнгги йиллардаги муваффақиятсизликларга қарамай, Барселона ўзининг тарихий нуфузини тиклаш ва қитъанинг энг кучли жамоалари сафига қайтиш учун барча имкониятларга эга.
Чемпионлар лигасидаги улкан мақсадларЛамин Ямал жамоадаги ижобий муҳит ва ўсиш динамикасидан мамнунлигини билдирди. Унинг фикрича, футболчиларнинг Чемпионлар лигасига бўлган иштиёқи ортиқча босим эмас, балки ғалаба сари етакловчи асосий кучдир. Ямал клубда тарихдаги энг яхши даврларни қайтариш учун етарлича салоҳият борлигига ишонмоқда.
Унинг таъкидлашича, Барселона таркиби Европанинг энг нуфузли совринини қўлга киритишга қодир. Бироқ, ёш футболчи ўта хотиржамликка берилмасдан, ҳар бир ўйинга жиддий ёндашиш муҳимлигини ҳам унутмаяпти.
Тажрибали футболчининг огоҳлантиришиГарчи ламин Ямал чемпионат ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозонишни мақсад қилган бўлсада, Испания терма жамоаси сардори Родри бироз вазминроқ фикр билдирди. Родри Барселона ҳали қитъа миқёсида тўла шаклланиб улгурмагани ва асосий фавориторлар қаторида эмаслигини таъкидлади.
Родрининг фикрича, бундай турнирларда ғалаба қозониш учун фақат ҳужумкор ўйиннинг ўзи етарли эмас. Жамоа муҳим паллаларда ўйинни бошқара олиши, ҳимояда янада мустаҳкам ва барқарор ҳаракат қилиши талаб этилади.
Изоҳлар 0
…