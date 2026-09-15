Бухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлди

·23·Ўзбекистон
Бухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлди

Бухоро вилояти Қоровулбозор туманида жойлашган нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлди. Бугун, 15 сентябрь куни омбордаги резервуарлардан бирида ёнғин чиққанлиги ҳақида Фавқулодда вазиятлар бўлимига хабар келиб тушган.

Хабар олиниши билан ёнғин-қутқарув бўлинмалари воқеа жойига тезкор равишда етиб борган. Мутахассислар томонидан ёнғинни ўчириш ва унинг тарқалишининг олдини олиш ишлари олиб борилган.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилишича, ёнғин оқибатида тан жароҳати олганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.

Ёнғин соат 11:18 да тўлиқ бартараф этилган.

Ҳозирча ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва етказилган зарар миқдори ҳақида қўшимча маълумот берилмади.

БухороҚоровулбозорнефт омборида ёнғинФавқулодда вазиятлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиЧилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиБугун, 09:50Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиБугун, 09:46Сенатор Хусан Эрматов алифбо ислоҳоти бўйича бонг урди: Ягона стандарт қачон кучга киради?Сенатор Хусан Эрматов алифбо ислоҳоти бўйича бонг урди: Ягона стандарт қачон кучга киради?Бугун, 09:45Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиБугун, 00:47Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?Бугун, 00:44Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиКеча, 23:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди