АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирди

·2·Техно
АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирди

АҚШ Космик кучларининг кичик компанияларни қўллаб-қувватловчи СпасеВERX бўлинмаси Касимир стартапига янги лойиҳа учун маблағ ажратди. ixbt.com маълумотига кўра, Пҳасе И шартномаси доирасида МикроSpark деб номланган микрочиплар техник жиҳатдан амалга оширилиши текширилади, бу қурилма квант вакуум энергияси ҳисобига узлуксиз электр токи ишлаб чиқаришини даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда компания автоном қаттиқ жисмли генератор конструкциясининг АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари талабларига қанчалик мос келишини синовдан ўтказиши лозим. Ушбу тизимлар айниқса олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда фойдаланиш учун мўлжалланган. Касимир молиялаштириш ҳажми ва аниқ муддатларини ошкор этмаган бўлса-да, одатда бундай СТТР Пҳасе И шартномалари 75–180 минг долларни ташкил этиб, 3 ойдан 12 ойгача бўлган муддатга мўлжалланади.

Квант физикаси ва Касимир технологияси

МикроSpark иш принципи тажрибада ўз тасдиқини топган квант ҳодисаси — Касимир эффектига асосланади. 1948 йилда Ҳендрик Касимир нанометр масофа билан ажратилган иккита ўтказувчи сирт орасида тортишиш кучи ҳосил бўлишини тахмин қилган эди. Бунда сиртлар орасидаги масофадан катта тўлқин узунлигига эга электромагнит тебранишлар мавжуд бўла олмайди ва натижада ичкаридаги вакуум энергияси ташқаридагидан пастроқ бўлади.

1997 йилда Стивен Ламореаух Касимир кучини илк бор ўлчашга муваффақ бўлган. Бироқ одатдаги конструкция фақат қисқа муддатли энергия импульсини беради, чунки пластинкалар бир-бирига яқинлашади. Касимир эса пластинкаларни кремний асосга ўрнатиб, улар орасига электр боғланган наноустунларни қўшиш орқали бу эффектни узлуксиз энергия манбаига айлантиришга ҳаракат қилмоқда.

Илмий баҳслар ва келажак режалари

Компания тавсифига кўра, бундай тузилманинг ташқи соҳаси квант вакуумининг тебранишларига дучор бўлади, ички нанобўшлиқдаги тебранишлар эса заифроқ бўлади. Айрим ҳолларда электрон ташқи пластинкадан марказий устунга ўтади ва қайтар ўтиш эҳтимоллиги пастлиги боис йўналтирилган электронлар оқими юзага келади. Миллионлаб шундай нанобўшлиқлар битта чипда бирлаштирилиб, электр занжири орқали сикл ёпилади.

Касимир таъкидлашича, МикроSpark нинг дастлабки версиялари қуввати бўйича кичик керамика аккумулятори ёки кичик қуёш панелига тенг келади. Кўп қатламли архитектура ва кристалларни 3D жойлаштириш қувватни 100 бараваргача ошириш имконини бериши кутилмоқда. Шунга қарамай, қурилманинг квант вакуумидан тўғридан-тўғри узлуксиз фойдали электр қувватини олиш қобилияти ҳали мустақил равишда намойиш этилмагани сабабли мунозаралилигича қолмоқда ва айрим олимлар уни «вечний двигател»нинг бир тури деб аташмоқда.

Касимир асосчиларидан бири, NASA Эаглеворкс собиқ ходими Ҳаролд Г. Whите Касимир эффектининг ўзи ўрнатилган квант механикасининг бир қисми эканини, мунозарали масала фақат уни МикроSpark да амалий қўшиш усулидан иборатлигини таъкидлайди. Компания жорий шартнома технологияни АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг реал талаблари асосида текшириш имконини беришини билдириб, МикроSpark ни 2028 йилда тижорат бозорига чиқаришни режалаштирмоқда.

Квант вакуумиКасимирМикроСпаркАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлариТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиXiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиБугун, 17:26Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиXiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиБугун, 16:50Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиБугун, 15:50ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди