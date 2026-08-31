АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирди
АҚШ Космик кучларининг кичик компанияларни қўллаб-қувватловчи СпасеВERX бўлинмаси Касимир стартапига янги лойиҳа учун маблағ ажратди. ixbt.com маълумотига кўра, Пҳасе И шартномаси доирасида МикроSpark деб номланган микрочиплар техник жиҳатдан амалга оширилиши текширилади, бу қурилма квант вакуум энергияси ҳисобига узлуксиз электр токи ишлаб чиқаришини даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда компания автоном қаттиқ жисмли генератор конструкциясининг АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари талабларига қанчалик мос келишини синовдан ўтказиши лозим. Ушбу тизимлар айниқса олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда фойдаланиш учун мўлжалланган. Касимир молиялаштириш ҳажми ва аниқ муддатларини ошкор этмаган бўлса-да, одатда бундай СТТР Пҳасе И шартномалари 75–180 минг долларни ташкил этиб, 3 ойдан 12 ойгача бўлган муддатга мўлжалланади.
Квант физикаси ва Касимир технологиясиМикроSpark иш принципи тажрибада ўз тасдиқини топган квант ҳодисаси — Касимир эффектига асосланади. 1948 йилда Ҳендрик Касимир нанометр масофа билан ажратилган иккита ўтказувчи сирт орасида тортишиш кучи ҳосил бўлишини тахмин қилган эди. Бунда сиртлар орасидаги масофадан катта тўлқин узунлигига эга электромагнит тебранишлар мавжуд бўла олмайди ва натижада ичкаридаги вакуум энергияси ташқаридагидан пастроқ бўлади.
1997 йилда Стивен Ламореаух Касимир кучини илк бор ўлчашга муваффақ бўлган. Бироқ одатдаги конструкция фақат қисқа муддатли энергия импульсини беради, чунки пластинкалар бир-бирига яқинлашади. Касимир эса пластинкаларни кремний асосга ўрнатиб, улар орасига электр боғланган наноустунларни қўшиш орқали бу эффектни узлуксиз энергия манбаига айлантиришга ҳаракат қилмоқда.
Илмий баҳслар ва келажак режалариКомпания тавсифига кўра, бундай тузилманинг ташқи соҳаси квант вакуумининг тебранишларига дучор бўлади, ички нанобўшлиқдаги тебранишлар эса заифроқ бўлади. Айрим ҳолларда электрон ташқи пластинкадан марказий устунга ўтади ва қайтар ўтиш эҳтимоллиги пастлиги боис йўналтирилган электронлар оқими юзага келади. Миллионлаб шундай нанобўшлиқлар битта чипда бирлаштирилиб, электр занжири орқали сикл ёпилади.
Касимир таъкидлашича, МикроSpark нинг дастлабки версиялари қуввати бўйича кичик керамика аккумулятори ёки кичик қуёш панелига тенг келади. Кўп қатламли архитектура ва кристалларни 3D жойлаштириш қувватни 100 бараваргача ошириш имконини бериши кутилмоқда. Шунга қарамай, қурилманинг квант вакуумидан тўғридан-тўғри узлуксиз фойдали электр қувватини олиш қобилияти ҳали мустақил равишда намойиш этилмагани сабабли мунозаралилигича қолмоқда ва айрим олимлар уни «вечний двигател»нинг бир тури деб аташмоқда.
Касимир асосчиларидан бири, NASA Эаглеворкс собиқ ходими Ҳаролд Г. Whите Касимир эффектининг ўзи ўрнатилган квант механикасининг бир қисми эканини, мунозарали масала фақат уни МикроSpark да амалий қўшиш усулидан иборатлигини таъкидлайди. Компания жорий шартнома технологияни АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг реал талаблари асосида текшириш имконини беришини билдириб, МикроSpark ни 2028 йилда тижорат бозорига чиқаришни режалаштирмоқда.
…