Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқда

·24·Техно
Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг яримўтказгич саноати, хусусан ЙМТК ва CXMT каби компаниялар, жаҳон етакчилари билан технологик тафовутни сезиларли даражада қисқартирмоқда.
  • Ҳозирда Хитой NAND хотираси ишлаб чиқаришда Жанубий Кореядан атиги бир йил, DRAM йўналишида икки йил ва ҲБМ сегментида уч йил ортда қолмоқда, бу аввалги беш йиллик фарқдан анча камдир.

Хитойнинг хотира чиплари ишлаб чиқарувчи компаниялари жаҳон бозоридаги етакчилар билан технологик тафовутни жадал қисқартириб, яримўтказгичлар саноатида муҳим натижаларга эришмоқда. Корея яримўтказгич саноати ассоциацияси (КСИА) маълумотларига кўра, айни пайтда Хитой NAND хотираси ишлаб чиқаришда Жанубий Кореядан атиги бир йил, DRAM йўналишида икки йил ва энг мураккаб ҲБМ сегментида уч йил ортда қолмоқда, ҳолбуки яқин вақтгача бу фарқ беш йилни ташкил этган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу жараёнда асосий ҳаракатлантирувчи куч сифатида ЙМТК ва CXMT компаниялари намоён бўлмоқда. ЙМТК асосан NAND флеш-хотирасига ихтисослашган бўлса, CXMT динамик тасодифий кириш хотираси — DRAM ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Хитой айниқса флеш-хотира бозорида катта муваффақиятларга эришмоқда: дунё етакчилари Samsung ва СК ҳйних 2025-йилда 300 тадан ортиқ қатламли NAND хотирасига ўтишни бошлаган бўлса, ЙМТК аллақачон 270 қатламли чипларни ўзлаштирган.

DRAM ва сунъий интеллект хотираси

DRAM ишлаб чиқаришда ҳам Хитой компаниялари суръатни пасайтираётгани йўқ. Samsung ва СК ҳйних DDR5 хотирасини аввалроқ ўзлаштирганига қараммай, CXMT бу оралиқни босқичма-босқич қисқартириб, LPDDR5X моделларини чиқаришга муваффақ бўлди ва мобил хотиранинг кейинги авлодини ўзлаштиришга киришди. Шунга қарамай, сунъий интеллект тезлатгичларида қўлланиладиган юқори тезликдаги ҲБМ хотираси сегментида вазият мураккаброқ.

КСИА хабар беришича, CXMT бу йўналишда уч йилга ортда қолмоқда. Компания HBM3E хотирасининг синов тариқасидаги ишлаб чиқаришини бошлаган бўлса-да, яроқли микрочиплар чиқиши ҳозирча атиги 25 фоиз атрофида баҳоланмоқда. Кўп қатламли хотиралар орасида ишончли вертикал уланишларни яратиш асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Уни ҳал қилиш учун ЙМТК компаниясининг Х-Стаккинг архитектураси ва мис-мис гибрид бирикмаси технологиялари қўлланилмоқда.

Ишлаб чиқариш ҳажмлари ва истиқболлар

Мазкур ютуқларга қатъий чекловлар — хитойлик корхоналарга илғор ЭУВ-литография ускуналарини етказиб бериш тақиқланганига қарамай эришилаётгани эътиборга молик. Шунга қарамай, Хитой компаниялари ишлаб чиқариш қувватларини кескин оширмоқда. CXMT учта корхонада ойига тахминан 300 минг дона 300 миллиметрли пластина ишлаб чиқаришни режалаштирган бўлиб, ҲБМ учун қувватлар ойига 50 минг пластинани ташкил этиши мумкин.

Шанҳай ва Хефейдаги янги заводлар қурилиши якунланса, умумий қувват келгусида ойига 600 минг пластинага етиши кутилмоқда. Агар бундай режалар амалга ошса, 2030-йилга бориб CXMT физик ҳажм бўйича Американинг Микрон компаниясидан ўзиб кетиши мумкин. Шу билан бирга, ЙМТК ҳам қувватларини кенгайтириб, 2027-йил бошига келиб ойига 300 минг пластина ишлаб чиқаришни мўлжалламоқда.

ХитойТехнологияЯримўтказгичларSamsungХотира
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиiQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиБугун, 20:51Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиSamsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиБугун, 20:26Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиApple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиБугун, 19:54Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиБугун, 18:28Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиБугун, 17:52Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади