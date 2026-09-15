Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг яримўтказгич саноати, хусусан ЙМТК ва CXMT каби компаниялар, жаҳон етакчилари билан технологик тафовутни сезиларли даражада қисқартирмоқда.
- Ҳозирда Хитой NAND хотираси ишлаб чиқаришда Жанубий Кореядан атиги бир йил, DRAM йўналишида икки йил ва ҲБМ сегментида уч йил ортда қолмоқда, бу аввалги беш йиллик фарқдан анча камдир.
Хитойнинг хотира чиплари ишлаб чиқарувчи компаниялари жаҳон бозоридаги етакчилар билан технологик тафовутни жадал қисқартириб, яримўтказгичлар саноатида муҳим натижаларга эришмоқда. Корея яримўтказгич саноати ассоциацияси (КСИА) маълумотларига кўра, айни пайтда Хитой NAND хотираси ишлаб чиқаришда Жанубий Кореядан атиги бир йил, DRAM йўналишида икки йил ва энг мураккаб ҲБМ сегментида уч йил ортда қолмоқда, ҳолбуки яқин вақтгача бу фарқ беш йилни ташкил этган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу жараёнда асосий ҳаракатлантирувчи куч сифатида ЙМТК ва CXMT компаниялари намоён бўлмоқда. ЙМТК асосан NAND флеш-хотирасига ихтисослашган бўлса, CXMT динамик тасодифий кириш хотираси — DRAM ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Хитой айниқса флеш-хотира бозорида катта муваффақиятларга эришмоқда: дунё етакчилари Samsung ва СК ҳйних 2025-йилда 300 тадан ортиқ қатламли NAND хотирасига ўтишни бошлаган бўлса, ЙМТК аллақачон 270 қатламли чипларни ўзлаштирган.
DRAM ва сунъий интеллект хотирасиDRAM ишлаб чиқаришда ҳам Хитой компаниялари суръатни пасайтираётгани йўқ. Samsung ва СК ҳйних DDR5 хотирасини аввалроқ ўзлаштирганига қараммай, CXMT бу оралиқни босқичма-босқич қисқартириб, LPDDR5X моделларини чиқаришга муваффақ бўлди ва мобил хотиранинг кейинги авлодини ўзлаштиришга киришди. Шунга қарамай, сунъий интеллект тезлатгичларида қўлланиладиган юқори тезликдаги ҲБМ хотираси сегментида вазият мураккаброқ.
КСИА хабар беришича, CXMT бу йўналишда уч йилга ортда қолмоқда. Компания HBM3E хотирасининг синов тариқасидаги ишлаб чиқаришини бошлаган бўлса-да, яроқли микрочиплар чиқиши ҳозирча атиги 25 фоиз атрофида баҳоланмоқда. Кўп қатламли хотиралар орасида ишончли вертикал уланишларни яратиш асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Уни ҳал қилиш учун ЙМТК компаниясининг Х-Стаккинг архитектураси ва мис-мис гибрид бирикмаси технологиялари қўлланилмоқда.
Ишлаб чиқариш ҳажмлари ва истиқболларМазкур ютуқларга қатъий чекловлар — хитойлик корхоналарга илғор ЭУВ-литография ускуналарини етказиб бериш тақиқланганига қарамай эришилаётгани эътиборга молик. Шунга қарамай, Хитой компаниялари ишлаб чиқариш қувватларини кескин оширмоқда. CXMT учта корхонада ойига тахминан 300 минг дона 300 миллиметрли пластина ишлаб чиқаришни режалаштирган бўлиб, ҲБМ учун қувватлар ойига 50 минг пластинани ташкил этиши мумкин.
Шанҳай ва Хефейдаги янги заводлар қурилиши якунланса, умумий қувват келгусида ойига 600 минг пластинага етиши кутилмоқда. Агар бундай режалар амалга ошса, 2030-йилга бориб CXMT физик ҳажм бўйича Американинг Микрон компаниясидан ўзиб кетиши мумкин. Шу билан бирга, ЙМТК ҳам қувватларини кенгайтириб, 2027-йил бошига келиб ойига 300 минг пластина ишлаб чиқаришни мўлжалламоқда.
Изоҳлар 0
…