Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини энг муносиб номзод деб ҳисоблайди.
- Симеоне, Ламине Ямал ва Килиан Мбаппенинг даъволарини рад этиб, Мессининг жаҳон чемпионатидаги ўйинлари уни барча рақобатчилардан устун қўйишини таъкидлади.
- Унинг фикрича, 39 ёшида ҳам Мессининг халқаро майдондаги ҳаракатлари тенгсиз ва глобал миқёсдаги тажрибаси бошқа номзодлардан устун туради.
Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне футбол оламидаги энг нуфузли индивидуал соврин – Олтин тўп учун курашда Ламине Ямал ва Килиан Мбаппенинг даъволарини рад этиб, Лионель Мессини қўллаб-қувватлашини билдирди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали мутахассис аргентиналик ҳужумчининг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари барча рақобатчилардан устун туришига ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу мавзу атрофидаги муҳокамалар Барселона вингери Ламиал Ямалнинг баёнотидан кейин янада қизиди. Ёш юлдуз ўзи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши икки футболчиси эканини даъво қилган эди. Бироқ Симеоне Осасунага қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида бу фикрни қатъиян рад этди.
Симеоненинг танлови ва жаҳон чемпионати омилиЖурналистларнинг саволларига жавоб берар экан, ҳамюрти Лионель Мессининг имкониятларини юқори баҳолаган Атлетико устози бир зум ҳам иккиланиб ўтирмади. Симеоне 39 ёшли футболчининг халқаро майдондаги ҳаракатлари ҳамон тенгсиз эканини таъкидлади.
«Шубҳасиз, Месси», – деди Диего Симеоне матбуот вакилларига. – «У ўзи яшаб ўтган жаҳон чемпионатидан кейин ва ҳозирги ёшида ҳам бошқалардан устун турибди, бу борада ҳеч қандай шубҳа йўқ».
Аргентиналик мутахассиснинг бундай фикр билдиришига асосий сабаб сифатида Лионель Месси ўз терма жамоасини 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига қадар етаклаб боргани кўрсатилди. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испанияга мағлубият учралган бўлса-да, Симеоне учун 39 ёшда ҳам юқори саватдаги ўйинни сақлаб қолиш бошқа даъвогарларнинг натижаларидан муҳимроқдир.
Рақобатчиларнинг даъволари ва келгуси режаларҚайд этилишича, Ямал Испания сафида жаҳон чемпионати, Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритиб, 2026 йилги совринга ўзи муносиб эканини айтган эди. Шунингдек, амалдаги ғолиб Усмон Дембеле ҳам ўз амбицияларини яширмай, мукофот яна PSJ футболчисида қолишига ҳаракат қилишини билдирган.
Бироқ Диего Симеоне Родри, Гарри Кейн ёки Усмон Дембеле каби футболчиларнинг имкониятларини инкор этган ҳолда, Лионель Мессининг глобал миқёсдаги тажрибаси ва маҳорати барча рақобатдан устун туришини яна бир бор таъкидлади.
Изоҳлар 0
…