Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танлади

·29·Спорт
Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини энг муносиб номзод деб ҳисоблайди.
  • Симеоне, Ламине Ямал ва Килиан Мбаппенинг даъволарини рад этиб, Мессининг жаҳон чемпионатидаги ўйинлари уни барча рақобатчилардан устун қўйишини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, 39 ёшида ҳам Мессининг халқаро майдондаги ҳаракатлари тенгсиз ва глобал миқёсдаги тажрибаси бошқа номзодлардан устун туради.

Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне футбол оламидаги энг нуфузли индивидуал соврин – Олтин тўп учун курашда Ламине Ямал ва Килиан Мбаппенинг даъволарини рад этиб, Лионель Мессини қўллаб-қувватлашини билдирди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали мутахассис аргентиналик ҳужумчининг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари барча рақобатчилардан устун туришига ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу мавзу атрофидаги муҳокамалар Барселона вингери Ламиал Ямалнинг баёнотидан кейин янада қизиди. Ёш юлдуз ўзи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши икки футболчиси эканини даъво қилган эди. Бироқ Симеоне Осасунага қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида бу фикрни қатъиян рад этди.

Симеоненинг танлови ва жаҳон чемпионати омили

Журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, ҳамюрти Лионель Мессининг имкониятларини юқори баҳолаган Атлетико устози бир зум ҳам иккиланиб ўтирмади. Симеоне 39 ёшли футболчининг халқаро майдондаги ҳаракатлари ҳамон тенгсиз эканини таъкидлади.

«Шубҳасиз, Месси», – деди Диего Симеоне матбуот вакилларига. – «У ўзи яшаб ўтган жаҳон чемпионатидан кейин ва ҳозирги ёшида ҳам бошқалардан устун турибди, бу борада ҳеч қандай шубҳа йўқ».

Аргентиналик мутахассиснинг бундай фикр билдиришига асосий сабаб сифатида Лионель Месси ўз терма жамоасини 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига қадар етаклаб боргани кўрсатилди. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испанияга мағлубият учралган бўлса-да, Симеоне учун 39 ёшда ҳам юқори саватдаги ўйинни сақлаб қолиш бошқа даъвогарларнинг натижаларидан муҳимроқдир.

Рақобатчиларнинг даъволари ва келгуси режалар

Қайд этилишича, Ямал Испания сафида жаҳон чемпионати, Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритиб, 2026 йилги совринга ўзи муносиб эканини айтган эди. Шунингдек, амалдаги ғолиб Усмон Дембеле ҳам ўз амбицияларини яширмай, мукофот яна PSJ футболчисида қолишига ҳаракат қилишини билдирган.

Бироқ Диего Симеоне Родри, Гарри Кейн ёки Усмон Дембеле каби футболчиларнинг имкониятларини инкор этган ҳолда, Лионель Мессининг глобал миқёсдаги тажрибаси ва маҳорати барча рақобатдан устун туришини яна бир бор таъкидлади.

Лионель МессиДиего СимеонеОлтин тўпЛамине ЯмалКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!Бугун, 23:16 «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқдиБугун, 22:10«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олдиБугун, 21:37«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 19:54Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиБугун, 19:32Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Бугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?