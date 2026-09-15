«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!
Осиё Чемпионлар Лигасининг умумий босқич 1-турида бутун қитъа футболини ларзага солган оламшумул натижа қайд этилди. Саудия Арабистонининг юлдузларга тўла гигант клуби «Ан-Наср» сафарда Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Айн» жамоасига қарши майдонга тушиб, 0:4 ҳисобидаги даҳшатли ва шармандали мағлубиятга учради. Таркибида Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс ҳамда ҳимояда Симакан каби дунё тан олган юлдузлар билан тўлиқ асосий таркибда ҳаракат қилган Риёз суперклуби мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари қаршисида мутлақо ожиз қолди.
«Ал-Айн» сафида Ҳуссайн Раҳими дубл қайд этиб (25' ва 63-дақиқалар) қаҳрамонга айланган бўлса, Суфён Раҳими 72-дақиқада ҳисобни йириклаштирди, 85-дақиқада эса грециялик легионер Георгиос Якумакис якуний нуқтани қўйди. «Ан-Наср» ҳимояси ва дарвозабони Ал-Ақидининг пала-партиш ҳаракатлари, ҳужум учлигининг эса рақиб мудофаасини ёриб ўта олмагани саудияликларнинг турнирни ҳалокатли старт билан бошлашига олиб келди. Хўш, Осиёнинг энг қимматбаҳо жамоаси БААда қандай қилиб бутунлай тор-мор этилди, Роналду ва унинг жамоадошлари нега майдонда кўринмай қолди ҳамда «Ал-Айн» қандай тактика эвазига ғалаба қозонди?
«Ал-Айн»дан 4 та жавобсиз зарба: Ўйиннинг қадамма-қадам драмаси
БААдаги учрашувда дарвозалар ишғол этилган ҳал қилувчи дақиқалар:
25-дақиқа — Раҳимининг илк зарбаси: Ҳуссайн Раҳими 25-дақиқада ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди ва «Ан-Наср» ҳимоясидаги бўшлиқларни фош этди (1:0);
63-дақиқа — Дубл ва карахтлик: Иккинчи бўлим ўрталарида яна ўша Ҳуссайн Раҳими саудияликлар дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди (2:0);
72-дақиқа — Суфён Раҳимидан таҳқирловчи гол: «Ал-Айн»нинг бош юлдузи Суфён Раҳими 72-дақиқада ҳисобни 3:0 кўринишига келтириб, баҳс тақдирига деярли нуқта қўйди;
85-дақиқа — Якумакисдан якуний зарба: Ўйин тугашига оз вақт қолганда захирадан қўшилган Георгиос Якумакис тўртинчи голни уриб, «Ан-Наср»ни тўлиқ таслим этди (4:0).
Роналду, Мане ва Феликс: Юлдузлар сояда қолган оқшом
«Ан-Наср»нинг машҳур юлдузлари кўрсатган паст баҳолар ва кўрсаткичлар:
Ҳужум чизиғининг фалажланиши: Криштиану Роналду (рейтинги 6.8), Садио Мане (6.0) ва Жоау Феликс (7.1) учлиги 90 дақиқа давомида «Ал-Айн» мудофаа қўрғонини бузиб ўтишда ҳеч қандай хавфли ечим топа олмади;
Ҳимоядаги парокандалик: Риёз клуби мудофааси ва посбони Ал-Ақиди (5.8 балл) ўйин давомида қўпол хатоларга йўл қўйиб, рақиб ҳужумчиларига бемалол зарба бериш имконини яратиб берди;
Жамоавий баҳолар тафовути: «Ал-Айн» таркибида 8.6 балл олган Раҳими ва 8.0 балл қайд этган Гамарра майдон эгалари бўлган бўлса, «Ан-Наср»нинг умумий жамоавий баҳоси бор-йўғи 6.4 ни ташкил этди (мезбонларда 7.3).
ОЧЛда сенсацион старт: Саудия гранди инқироздами?
Ушбу йирик мағлубиятнинг турнир жадвали ва мусобақадаги оқибатлари:
«Ал-Айн»дан кучли сигнал: БАА клуби Осиё Чемпионлар Лигасининг илк туридаёқ қитъанинг бош фаворитини йирик ҳисобда енгиб, мусобақадаги амбициялари нақадар жиддий эканини исботлади;
«Ан-Наср» учун шармандали зарба: Миллиардлик трансферлар ва жаҳон футболи афсоналарини тўплаган клубнинг 0:4 ҳисобида ютқазиши Саудия оммавий ахборот воситалари ва мухлислари орасида кескин танқидлар тўлқинини бошлаб берди;
Мураббийлар штаби босим остида: Жамоа ичидаги тактик мувозанатнинг йўқлиги ва юлдузларнинг самарасиз ҳаракати мураббийлар штабининг келажагини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда.
«Ал-Айн»нинг «Ан-Наср» устидан қозонган ушбу йирик ва шавқатсиз ғалабаси футболда юлдузли номлар эмас, балки майдондаги жипслик ва юксак интизом ғалаба келтиришини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Криштиану Роналду, Садио Мане ва Жоау Феликсдек суперюлдузларга эга «Ан-Наср»нинг «Ал-Айн»дан 0:4 ҳисобида шармандали тарзда енгилишига ким кўпроқ айбдор — мураббийнинг тактикасими ёки юлдузларнинг майдондаги хотиржамлиги? «Ан-Наср» ушбу оғир зарбадан сўнг ўзига келиб, ОЧЛда чемпионлик учун кураша оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва Осиё футболидаги ушбу оламшумул сенсация таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…