«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!

·1·Спорт
«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!

Осиё Чемпионлар Лигасининг умумий босқич 1-турида бутун қитъа футболини ларзага солган оламшумул натижа қайд этилди. Саудия Арабистонининг юлдузларга тўла гигант клуби «Ан-Наср» сафарда Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Айн» жамоасига қарши майдонга тушиб, 0:4 ҳисобидаги даҳшатли ва шармандали мағлубиятга учради. Таркибида Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс ҳамда ҳимояда Симакан каби дунё тан олган юлдузлар билан тўлиқ асосий таркибда ҳаракат қилган Риёз суперклуби мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари қаршисида мутлақо ожиз қолди.

«Ал-Айн» сафида Ҳуссайн Раҳими дубл қайд этиб (25' ва 63-дақиқалар) қаҳрамонга айланган бўлса, Суфён Раҳими 72-дақиқада ҳисобни йириклаштирди, 85-дақиқада эса грециялик легионер Георгиос Якумакис якуний нуқтани қўйди. «Ан-Наср» ҳимояси ва дарвозабони Ал-Ақидининг пала-партиш ҳаракатлари, ҳужум учлигининг эса рақиб мудофаасини ёриб ўта олмагани саудияликларнинг турнирни ҳалокатли старт билан бошлашига олиб келди. Хўш, Осиёнинг энг қимматбаҳо жамоаси БААда қандай қилиб бутунлай тор-мор этилди, Роналду ва унинг жамоадошлари нега майдонда кўринмай қолди ҳамда «Ал-Айн» қандай тактика эвазига ғалаба қозонди?

«Ал-Айн»дан 4 та жавобсиз зарба: Ўйиннинг қадамма-қадам драмаси

БААдаги учрашувда дарвозалар ишғол этилган ҳал қилувчи дақиқалар:

  • 25-дақиқа — Раҳимининг илк зарбаси: Ҳуссайн Раҳими 25-дақиқада ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди ва «Ан-Наср» ҳимоясидаги бўшлиқларни фош этди (1:0);

  • 63-дақиқа — Дубл ва карахтлик: Иккинчи бўлим ўрталарида яна ўша Ҳуссайн Раҳими саудияликлар дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди (2:0);

  • 72-дақиқа — Суфён Раҳимидан таҳқирловчи гол: «Ал-Айн»нинг бош юлдузи Суфён Раҳими 72-дақиқада ҳисобни 3:0 кўринишига келтириб, баҳс тақдирига деярли нуқта қўйди;

  • 85-дақиқа — Якумакисдан якуний зарба: Ўйин тугашига оз вақт қолганда захирадан қўшилган Георгиос Якумакис тўртинчи голни уриб, «Ан-Наср»ни тўлиқ таслим этди (4:0).

Роналду, Мане ва Феликс: Юлдузлар сояда қолган оқшом

«Ан-Наср»нинг машҳур юлдузлари кўрсатган паст баҳолар ва кўрсаткичлар:

  • Ҳужум чизиғининг фалажланиши: Криштиану Роналду (рейтинги 6.8), Садио Мане (6.0) ва Жоау Феликс (7.1) учлиги 90 дақиқа давомида «Ал-Айн» мудофаа қўрғонини бузиб ўтишда ҳеч қандай хавфли ечим топа олмади;

  • Ҳимоядаги парокандалик: Риёз клуби мудофааси ва посбони Ал-Ақиди (5.8 балл) ўйин давомида қўпол хатоларга йўл қўйиб, рақиб ҳужумчиларига бемалол зарба бериш имконини яратиб берди;

  • Жамоавий баҳолар тафовути: «Ал-Айн» таркибида 8.6 балл олган Раҳими ва 8.0 балл қайд этган Гамарра майдон эгалари бўлган бўлса, «Ан-Наср»нинг умумий жамоавий баҳоси бор-йўғи 6.4 ни ташкил этди (мезбонларда 7.3).

ОЧЛда сенсацион старт: Саудия гранди инқироздами?

Ушбу йирик мағлубиятнинг турнир жадвали ва мусобақадаги оқибатлари:

  • «Ал-Айн»дан кучли сигнал: БАА клуби Осиё Чемпионлар Лигасининг илк туридаёқ қитъанинг бош фаворитини йирик ҳисобда енгиб, мусобақадаги амбициялари нақадар жиддий эканини исботлади;

  • «Ан-Наср» учун шармандали зарба: Миллиардлик трансферлар ва жаҳон футболи афсоналарини тўплаган клубнинг 0:4 ҳисобида ютқазиши Саудия оммавий ахборот воситалари ва мухлислари орасида кескин танқидлар тўлқинини бошлаб берди;

  • Мураббийлар штаби босим остида: Жамоа ичидаги тактик мувозанатнинг йўқлиги ва юлдузларнинг самарасиз ҳаракати мураббийлар штабининг келажагини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда.

«Ал-Айн»нинг «Ан-Наср» устидан қозонган ушбу йирик ва шавқатсиз ғалабаси футболда юлдузли номлар эмас, балки майдондаги жипслик ва юксак интизом ғалаба келтиришини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, Криштиану Роналду, Садио Мане ва Жоау Феликсдек суперюлдузларга эга «Ан-Наср»нинг «Ал-Айн»дан 0:4 ҳисобида шармандали тарзда енгилишига ким кўпроқ айбдор — мураббийнинг тактикасими ёки юлдузларнинг майдондаги хотиржамлиги? «Ан-Наср» ушбу оғир зарбадан сўнг ўзига келиб, ОЧЛда чемпионлик учун кураша оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва Осиё футболидаги ушбу оламшумул сенсация таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Ал-НасрАл-АйнОсиё Чемпионлар ЛигиКриштиану Роналду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқдиБугун, 22:10«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олдиБугун, 21:37«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 19:54Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиБугун, 19:32Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Бугун, 19:28Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?