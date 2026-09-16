«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди

·1·Дунё
«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди

Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятни ва глобал энергетика харитасини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган мислсиз дипломатик сенсация рўй берди. Нуфузли Британиянинг «Reuters» ахборот агентлиги музокаралар жараёнидан хабардор бешта ишончли манбасига таянган ҳолда, ўтган дам олиш кунлари Уммон пойтахти Маскатда АҚШ расмийлари ҳамда Ямандаги ҳусийлар («Ансоруллоҳ») ҳаракати вакиллари ўртасида ўта махфий учрашув бўлиб ўтганини фош этди. Уммон ҳукуматининг бевосита воситачилиги ва кўмагида, АҚШнинг Маскатдаги элчихонасида кечган мулоқотда ҳусийлар томонидан Муҳаммад Абделсалом ҳамда Абделмалик ал-Ажрий иштирок этган.

Музокараларда ҳусийлар кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот билан чиқди: улар Вашингтон билан 2025 йилда тузилган ўт очишни тўхтатиш келишувига қатъий амал қилишини, Америка кемаларига мутлақо ҳужум қилмаслигини, ҳатто Исроил ва бошқа халқаро тижорат кемаларига зарба беришни тўхтатишга тайёрлигини билдирган. Бироқ манбаларнинг таъкидлашича, ҳусийлар битта ягона истиснони очиқ қолдирди: уларнинг ягона ва сўнгги нишони фақатгина Саудия Арабистонига тегишли кемалар ва инфратузилмалар бўлиб қолади. Бу сиёсий келишув фонида ҳусийларнинг Саудиянинг «Шарқ — Ғарб» бош стратегик нефть қувурига берган зарбаси оқибатида Европа нефть бозори ларзага келиб, нархлар бир баррель учун нақ 130–150 долларгача сакраб кетди.

Хўш, Вашингтон нега ҳусийлар билан яширин битим тузди, Саудия Арабистони глобал ўйинда қурбон қилиндими ва Европани кутаётган энергетик бўҳронни қандай тўхтатиш мумкин?

«АҚШ элчихонасидаги яширин келишув»: Маскатдаги учрашув деталлари

Reuters тақдим этган махфий учрашувнинг асосий тафсилотлари:

  • Махфий локация ва воситачи: Учрашув Уммон пойтахти Маскат шаҳридаги АҚШ элчихонасида, Уммон султонлиги расмийларининг фаол дипломатик далдаси остида ташкил этилган;

  • Музокарачилар таркиби: Ҳусийлар томонидан юқори мартабали вакиллар — Муҳаммад Абделсалом ва Абделмалик ал-Ажрий музокаралар столига ўтирган;

  • Давлат департаментининг сукути: АҚШ Давлат департаменти ушбу шов-шувли музокаралар ҳақиқатан бўлиб ўтганини расман тасдиқлашдан бош тортмоқда, бироқ дипломатик доиралар учрашувни инкор этмади;

  • Вашингтон билан сулҳни сақлаш: Ҳусийлар 2025 йилда эришилган келишувга содиқ эканликларини ва Америка ҳарбий-денгиз флоти ҳамда савдо кемаларига ҳужум уюштириш ниятида эмасликларини очиқ-ойдин маълум қилган.

«Фақат Саудияга зарба берамиз»: Ҳусийларнинг янги стратегик режаси

Ямандаги вазиятдан хабардор манбалар очиқлаган сиёсий позиция:

  • Исроил ва Ғарб кемаларига тегилмаслиги ваъдаси: Ҳусийлар ўзларининг халқаро савдо ва Исроил кемаларига қарши блокадасини юмшатишга ва уларга ҳужум қилишдан тийилишга тайёр эканликларини билдирган;

  • Саудия Арабистони — ягона нишон: «Ансоруллоҳ» вакилларининг ягона ва қатъий мақсади фақат Саудия Арабистони қироллигига тегишли танкерлар, инфратузилма объектлари ва кемаларга зарба бериш экани таъкидланди;

  • Дипломатик айирмачилик: Ҳусийлар АҚШ ва халқаро ҳамжамиятни можародан четлаштириб, ўз кучларини фақат Ар-Риёдга қарши тўплаш ва минтақавий рақибини ёлғиз қолдириш тактикасини танлаган кўринади.

150 долларлик нефть ва Европа инқирози: «Шарқ — Ғарб» қувурининг портлатилиши

Ҳусийлар зарбаси ортидан дунё бозорида юзага келган иқтисодий зарба:

  • Стратегик нефть қувурининг тўхташи: Ҳусийларнинг Саудия ҳудудидаги «Шарқ — Ғарб» нефть қувурига уюштирган муваффақиятли ҳужуми сабабли хомашё оқими бутунлай тўхтаб қолди ва қироллик экспортига кескин зарба бўлди;

  • Ҳурмуз бўғозидан ташқаридаги йўл кесилди: Саудия Арабистони нефтни Ҳурмуз бўғозини четлаб ўтиб Қизил денгиз орқали экспорт қилишга мўлжалланган ягона муқобил қувуридан маҳрум бўлди;

  • Франция ва Польшадаги таъминот узилиши: Қувурнинг ишдан чиқиши сабабли Европа Иттифоқининг йирик давлатлари, жумладан Франция ва Польша саноатида хомашё танқислиги дарҳол сезилди;

  • Баррели 130–150 доллар: Физик хомашё таъминотининг чекланиши ортидан Европа спот бозорларида нефть нархи баррели учун ақлбовар қилмас 130–150 долларгача қимматлашиб, глобал инфляцияни яна авж олдирди.

Маскатда имзоланган парда орти битимлари ва нефть бозоридаги ушбу кескин нарх портлаши Яқин Шарқдаги катта ўйин энди фақат ҳарбий эмас, балки дунё иқтисодиётини тиз чўктирувчи энергетик урушга айланганини исботламоқда.

Сизнингча, АҚШнинг ўз иттифоқчиси Саудия Арабистонини четлаб ўтиб, ҳусийлар билан алоҳида яширин тил бириктириши Ар-Риёдга нисбатан хиёнат эмасми? Нефть нархининг 150 долларга чиқиб кетиши жаҳон иқтисодиётини янги молиявий бўҳронга бошлайдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат саҳнасида юз бераётган ушбу махфий дипломатик ўйин таҳлилини барча ҳамкасбларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Маскат учрашувиАҚШ элчихонасиСаудия АрабистониҲусийлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаБугун, 21:16Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиБугун, 19:21Оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиОддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиБугун, 19:02Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиТўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиБугун, 18:51Болалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБолалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБугун, 18:28BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)Бугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди