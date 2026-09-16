Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг илк турида «Насаф» сафарда Баҳрайн чемпиони «Ал Холидия» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Абдувоҳид Неъматов бошчилигидаги мудофаа чизиғи мезбонларнинг ҳужумларини қайтариб, дарвозани дахлсиз сақлаб қолди.
- Ушбу сафар дуранги «Насаф»га гуруҳдан чиқиш учун муҳим стратегик старт майдончасини тақдим этди.
- Жамоа навбатдаги ўйинини 14 октябр куни Қаршида БААнинг «Ал Ваҳда» клубига қарши ўтказади.
Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг янги мавсуми расман старт олди ва қитъанинг нуфузли клублар турнирида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Қаршининг «Насаф» клуби ўз юришини оғир сафар ўйини билан бошлади. «А» гуруҳининг 1-тури доирасида Баҳрайн чемпиони «Ал Холидия» меҳмони бўлган «аждарлар» Риффа шаҳрида кечган 90 дақиқалик муросасиз баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Ҳар икки томон ҳам очиқ ва шиддатли футбол намойиш этиб, бир қатор хавфли вазиятларни юзага келтирган бўлса-да, учрашувда дарвозалар дахлсиз қолди ва таблода 0:0 ҳисоби муҳрланди.
Рўзиқул Бердиев шогирдлари сафардаги мураккаб иқлим ва рақибнинг тажрибали хорижлик легионерларига қарши монолит ҳимоя кўрсатиб, мусобақадаги илк муҳим очкони нақд қилди. Ушбу дуранг сафар факторини ҳисобга олганда қаршиликлар учун ижобий натижа сифатида баҳоланмоқда, чунки жамоани энди ўз мухлислари қаршисида муҳим учрашув кутмоқда: 2-турда «Насаф» 14 октябрь куни Қаршидаги марказий стадионда БААнинг машҳур «Ал Ваҳда» клубини қабул қилади.
Хўш, Баҳрайндаги беллашувда «аждарлар»га ғалаба учун нима етишмади, Абдувоҳид Неъматов ва ҳимоя чизиғи қандай қаҳрамонлик кўрсатди ҳамда Қаршида ўтадиган «Ал Ваҳда»га қарши тўқнашув гуруҳ тақдирини қандай ҳал қилади?
«Риффадаги тўқнашув»: 0:0 ҳисобидаги сафар дуранги
ОЧЛ-2 «А» гуруҳи 1-тури доирасида кечган беллашув тафсилотлари:
Майдондаги босим ва 0:0: Мезбон «Ал Холидия» ўз уйида ғалаба қозониш учун бор кучи билан ҳужумга зўр берган бўлса-да, «Насаф» тартибли мудофаа ва кескин қарши ҳужумлар билан рақиб ташаббусини нейтраллаштирди;
Дарвоза дахлсизлиги: Терма жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматов бошчилигидаги мудофаа қўрғони мезбонларнинг хавфли стандартлари ва зарбаларини бартараф этиб, ўйинни «қуруқ» якунлашни уддалади;
Илк очко жамғармаси: Сафарда қўлга киритилган ушбу 1 очко турнир жадвалида «Насаф»га гуруҳдан чиқиш учун яхши стратегик старт майдончасини тақдим этди;
Кейинги манзил — Қарши: Рўзиқул Бердиев жамоаси навбатдаги баҳсни 14 октябрь куни ўз майдонида БАА гранди «Ал Ваҳда»га қарши ўтказади.
Майдонда жанг қилган жамоалар: Бошланғич таркиблар
Учрашув протоколи ва саф тортган асосий кучлар:
«Насаф» (Ўзбекистон): Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Акром Комилов, Ғолиб Ғайбуллаев, Аденис Шала, Зафармурод Абдураҳматов, Шароф Муҳиддинов, Ойбек Рустамов, Умар Эшмуродов, Аббос Ғуломов, Бобур Абдухолиқов;
«Ал Холидия» (Баҳрайн): Ал Ғарабли, Одил, Буҳра, Бумессоус, Дроздек, Морейра, Масванганйи, Менди, Саббар, Шили, Велковски;
Легионерлар қаршилиги: Баҳрайн клуби сафида ҳаракат қилган Велковски, Морейра ва Масванганйи сингари тажрибали ўйинчиларга қарши «Насаф»нинг маҳаллий ҳимоячилари юқори интизом билан тўп сурди.
«А» гуруҳи истиқболи: «Ал Ваҳда» билан бўлажак тўқнашув
Мутахассисларнинг ушбу стартдан кейинги таҳлилий хулосалари:
Сафар дурангининг қадри: Осиё кубокларида араб давлатлари майдонида очко олиш доимо мураккаб вазифа ҳисобланади; шу маънода Риффадаги дуранг «Насаф»нинг потенциалини кўрсатди;
Ҳужумдаги камчиликлар: Гол урилмагани жамоанинг якуний зарбалар ва ҳужумни якунлаш бўғинида ҳали ишлайдиган жиҳатлари борлигини, Бобур Абдухолиқовга шериклари томонидан кўпроқ қулай тўп узатилиши зарурлигини билдиради;
14 октябрь — ҳал қилувчи имтиҳон: Амирликларнинг «Ал Ваҳда» клубига қарши Қаршида кечадиган 2-тур беллашуви гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф йўлланмаси учун асосий баҳсга айланиши кутилмоқда.
Баҳрайндан очко билан қайтаётган Қарши клуби ОЧЛ-2 мусобақасида узоққа бориш ва юртимиз шарафини қитъа миқёсида янада баланд кўтаришга қодир эканини намойиш этди.
Сизнингча, Баҳрайндаги 0:0 ҳисоби «Насаф» учун муваффақиятли стартми ёки жамоа сафарда ғалабани қўлдан чиқардими? 14 октябрь куни Қаршида кечадиган «Ал Ваҳда»га қарши ўйинда «аждарлар»дан қандай ҳисоб ва ўйин кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг халқаро майдондаги ушбу муҳим натижаси шарҳини барча «Насаф» мухлислари ҳамда футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…