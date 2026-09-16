Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади

·45·Спорт
Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг илк турида «Насаф» сафарда Баҳрайн чемпиони «Ал Холидия» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.
  • Абдувоҳид Неъматов бошчилигидаги мудофаа чизиғи мезбонларнинг ҳужумларини қайтариб, дарвозани дахлсиз сақлаб қолди.
  • Ушбу сафар дуранги «Насаф»га гуруҳдан чиқиш учун муҳим стратегик старт майдончасини тақдим этди.
  • Жамоа навбатдаги ўйинини 14 октябр куни Қаршида БААнинг «Ал Ваҳда» клубига қарши ўтказади.

Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг янги мавсуми расман старт олди ва қитъанинг нуфузли клублар турнирида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Қаршининг «Насаф» клуби ўз юришини оғир сафар ўйини билан бошлади. «А» гуруҳининг 1-тури доирасида Баҳрайн чемпиони «Ал Холидия» меҳмони бўлган «аждарлар» Риффа шаҳрида кечган 90 дақиқалик муросасиз баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Ҳар икки томон ҳам очиқ ва шиддатли футбол намойиш этиб, бир қатор хавфли вазиятларни юзага келтирган бўлса-да, учрашувда дарвозалар дахлсиз қолди ва таблода 0:0 ҳисоби муҳрланди.

Рўзиқул Бердиев шогирдлари сафардаги мураккаб иқлим ва рақибнинг тажрибали хорижлик легионерларига қарши монолит ҳимоя кўрсатиб, мусобақадаги илк муҳим очкони нақд қилди. Ушбу дуранг сафар факторини ҳисобга олганда қаршиликлар учун ижобий натижа сифатида баҳоланмоқда, чунки жамоани энди ўз мухлислари қаршисида муҳим учрашув кутмоқда: 2-турда «Насаф» 14 октябрь куни Қаршидаги марказий стадионда БААнинг машҳур «Ал Ваҳда» клубини қабул қилади.

Хўш, Баҳрайндаги беллашувда «аждарлар»га ғалаба учун нима етишмади, Абдувоҳид Неъматов ва ҳимоя чизиғи қандай қаҳрамонлик кўрсатди ҳамда Қаршида ўтадиган «Ал Ваҳда»га қарши тўқнашув гуруҳ тақдирини қандай ҳал қилади?

«Риффадаги тўқнашув»: 0:0 ҳисобидаги сафар дуранги

ОЧЛ-2 «А» гуруҳи 1-тури доирасида кечган беллашув тафсилотлари:

  • Майдондаги босим ва 0:0: Мезбон «Ал Холидия» ўз уйида ғалаба қозониш учун бор кучи билан ҳужумга зўр берган бўлса-да, «Насаф» тартибли мудофаа ва кескин қарши ҳужумлар билан рақиб ташаббусини нейтраллаштирди;

  • Дарвоза дахлсизлиги: Терма жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматов бошчилигидаги мудофаа қўрғони мезбонларнинг хавфли стандартлари ва зарбаларини бартараф этиб, ўйинни «қуруқ» якунлашни уддалади;

  • Илк очко жамғармаси: Сафарда қўлга киритилган ушбу 1 очко турнир жадвалида «Насаф»га гуруҳдан чиқиш учун яхши стратегик старт майдончасини тақдим этди;

  • Кейинги манзил — Қарши: Рўзиқул Бердиев жамоаси навбатдаги баҳсни 14 октябрь куни ўз майдонида БАА гранди «Ал Ваҳда»га қарши ўтказади.

Майдонда жанг қилган жамоалар: Бошланғич таркиблар

Учрашув протоколи ва саф тортган асосий кучлар:

  • «Насаф» (Ўзбекистон): Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Акром Комилов, Ғолиб Ғайбуллаев, Аденис Шала, Зафармурод Абдураҳматов, Шароф Муҳиддинов, Ойбек Рустамов, Умар Эшмуродов, Аббос Ғуломов, Бобур Абдухолиқов;

  • «Ал Холидия» (Баҳрайн): Ал Ғарабли, Одил, Буҳра, Бумессоус, Дроздек, Морейра, Масванганйи, Менди, Саббар, Шили, Велковски;

  • Легионерлар қаршилиги: Баҳрайн клуби сафида ҳаракат қилган Велковски, Морейра ва Масванганйи сингари тажрибали ўйинчиларга қарши «Насаф»нинг маҳаллий ҳимоячилари юқори интизом билан тўп сурди.

«А» гуруҳи истиқболи: «Ал Ваҳда» билан бўлажак тўқнашув

Мутахассисларнинг ушбу стартдан кейинги таҳлилий хулосалари:

  • Сафар дурангининг қадри: Осиё кубокларида араб давлатлари майдонида очко олиш доимо мураккаб вазифа ҳисобланади; шу маънода Риффадаги дуранг «Насаф»нинг потенциалини кўрсатди;

  • Ҳужумдаги камчиликлар: Гол урилмагани жамоанинг якуний зарбалар ва ҳужумни якунлаш бўғинида ҳали ишлайдиган жиҳатлари борлигини, Бобур Абдухолиқовга шериклари томонидан кўпроқ қулай тўп узатилиши зарурлигини билдиради;

  • 14 октябрь — ҳал қилувчи имтиҳон: Амирликларнинг «Ал Ваҳда» клубига қарши Қаршида кечадиган 2-тур беллашуви гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф йўлланмаси учун асосий баҳсга айланиши кутилмоқда.

Баҳрайндан очко билан қайтаётган Қарши клуби ОЧЛ-2 мусобақасида узоққа бориш ва юртимиз шарафини қитъа миқёсида янада баланд кўтаришга қодир эканини намойиш этди.

Сизнингча, Баҳрайндаги 0:0 ҳисоби «Насаф» учун муваффақиятли стартми ёки жамоа сафарда ғалабани қўлдан чиқардими? 14 октябрь куни Қаршида кечадиган «Ал Ваҳда»га қарши ўйинда «аждарлар»дан қандай ҳисоб ва ўйин кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг халқаро майдондаги ушбу муҳим натижаси шарҳини барча «Насаф» мухлислари ҳамда футбол ишқибозларига улашинг!

НасафАл ХолидияОсиё Чемпионлар лигаси-2Рўзиқул Бердиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиБугун, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиБугун, 23:14Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Бугун, 23:09Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартОсиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартБугун, 23:01Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиАнге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиБугун, 22:56500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилди500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилдиБугун, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда