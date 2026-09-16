Чақалоқ нега кечаси йиғлайди? Тунги эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?

·17·Фойдали
Чақалоқ нега кечаси йиғлайди? Тунги эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Чақалоқларнинг тунги йиғлаши кўпинча очлик, ҳўл таглик, ҳарорат ёки қучоққа эҳтиёж каби табиий сабабларга боғлиқ бўлиб, бу янги туғилган чақалоқларнинг кун ва тун тартибига мослашмаганлигидан далолат беради.
  • Тунги эмизиш организмдаги пролактин гормони кўпайиши орқали овуляцияни вақтинча бостириши мумкин, аммо бу усул (ЛАМ) самарали бўлиши учун чақалоқ олти ойликдан кичик бўлиши, она ҳайз кўрмаган бўлиши ва болани мунтазам кўкрак сути билан о…

Чақалоқнинг кечаси йиғлаши кўплаб ота-оналарни ташвишга солади, бироқ бунинг сабаби ҳар доим ҳам касаллик ёки безовталик бўлавермайди. Янги туғилган чақалоқлар ҳали кун ва тун тартибига тўлиқ мослашмаган бўлади, шу сабабли улар тунда тез-тез уйғониши мумкин. Очлик, ҳўл таглик, иссиқ ёки совуқ, чарчоқ, қучоққа эҳтиёж ва ортиқча таъсирланиш чақалоқ йиғлашининг энг кўп учрайдиган сабабларидандир.

Айниқса ҳаётининг дастлабки ойларида чақалоқнинг кечаси бир неча марта эмишни хоҳлаши табиий ҳолат ҳисобланади. Шу сабабли тунги йиғи кўпинча боланинг оч қолганидан ёки эмишга эҳтиёж сезаётганидан дарак бериши мумкин. Бироқ бу ҳолат оналар орасида яна бир саволни туғдиради: болани кечаси тез-тез эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?

Эмизиш вақтида организмда пролактин гормони кўпаяди ва бу тухумдонларда овуляциянинг қайта бошланишини вақтинча бостириши мумкин. Айниқса чақалоқ куну тун мунтазам равишда кўкрак сути билан озиқланса, ҳайз циклининг қайтиши кечикиши эҳтимоли юқори бўлади. Шу асосда тиббиётда лактацион аменорея усули, яъни LAM деб аталадиган вақтинчалик контрацепция усули мавжуд.

Аммо “болани кўп эмизсам, ҳомиладор бўлмайман” деган қарашни ҳар қандай ҳолатда ҳам тўғри деб бўлмайди. LAM самарали бўлиши учун учта муҳим шарт бир вақтда бажарилиши керак: ҳайз ҳали қайтмаган бўлиши, чақалоқ олти ойликдан кичик бўлиши ва у тўлиқ ёки деярли тўлиқ кўкрак сути билан озиқланиши лозим. Бунда эмизиш кун давомида ҳам, тунда ҳам мунтазам давом этиши муҳим. Ушбу шартларнинг барчаси бажарилганда, ҳомиладорлик хавфи жуда паст бўлиб, CDC маълумотларига кўра 2 фоиздан кам бўлиши мумкин.

Аммо чақалоқ олти ойликдан ошса, ҳайз қайтса ёки эмизиш оралиғи сезиларли даражада узайиб кетса, LAMга ҳомиладорликдан ҳимояланишнинг ягона воситаси сифатида таяниб бўлмайди.

Энг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, овуляция биринчи ҳайз келишидан олдин ҳам содир бўлиши мумкин. Шунинг учун “ҳайзим ҳали келмади, демак ҳомиладор бўлмайман” деган хулоса нотўғри бўлиши мумкин. Тунги эмизиш овуляциянинг кечикишига ёрдам бериши мумкин, аммо унинг ўзи ҳомиладорликдан мутлақ ҳимоя бермайди.

Агар аёл ҳомиладорликни ҳозирча режалаштирмаётган бўлса, эмизиш даврида ўзига мос қўшимча контрацепция усулини шифокор билан танлагани маъқул. Демак, чақалоқнинг тунги йиғиси табиий эҳтиёж билан боғлиқ бўлиши мумкин, тунги эмизиш эса она организмидаги гормонал жараёнларга таъсир қилса-да, уни ҳомиладорликдан тўлиқ ҳимоя қилувчи восита деб ҳисоблаш мумкин эмас.

LAMқўшқур эмизиш контрацепцияҳомиладорликқўшқур эмизишнинг гормонал таъсири
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!Кеча, 09:21“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?13.09, 17:37Мен ўзимни қандай инсон қилиб яратаяпман? Ҳаётингиздаги энг қиммат нарса нима?Мен ўзимни қандай инсон қилиб яратаяпман? Ҳаётингиздаги энг қиммат нарса нима?13.09, 15:53Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...12.09, 10:47Эрталаб тетик уйғонишнинг сириЭрталаб тетик уйғонишнинг сири11.09, 02:593 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси11.09, 02:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади