Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди

·2·Дунё
Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яманлик ҳусийлар Мариб вилояти осмонида Саудия Арабистони Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли бўлган Ф-15 қирувчи самолётини уриб туширганини маълум қилди.
  • Ҳусийларнинг ҳарбий воизи Яҳё Сарианинг баёнотига кўра, миллионлаб долларлик ушбу самолёт уларнинг «маҳаллий ишлаб чиқарилган зенит ракета»си ёрдамида йўқ қилинган.
  • Тарқалган видеоларда қулаган самолёт қолдиқлари ва Саудия Арабистони давлат рамзи кўриниб турибди.

Яқин Шарқдаги ҳарбий қарама-қаршилик янада хавфли ва қайноқ паллага кирди. Ямандаги «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати қуролли кучлари мамлакат марказида жойлашган стратегик Мариб вилояти осмонида Саудия Арабистони Қироллик ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли бўлган АҚШда ишлаб чиқарилган F-15 қирувчи самолётини муваффақиятли уриб туширганини расман эълон қилди. Ҳаракатнинг расмий ҳарбий воизи Яҳё Сариа ўз баёнотида ушбу миллионлаб долларлик жанговар учоқ ҳусийларнинг «маҳаллий ишлаб чиқарилган зенит ракетаси» ёрдамида аниқ нишонга олинганини маълум қилди.

Орадан кўп ўтмай, 16 сентябрь куни ижтимоий тармоқларда ва ҳаракатнинг расмий медиа каналларида қулаган учоқ қолдиқлари акс этган эксклюзив видеолавҳалар ҳамда фотосуратлар тарқалди. Кадрларда қирувчининг чўл ҳудудига қулаб, тўлиқ ёниб кул бўлгани, унинг думидаги Саудия Арабистони давлат рамзи — яшил байроқ ва эмблема фрагменти яққол кўриниб турганини, қуролланган жангчилар эса учоқ қолдиқлари ёнида ғалабани нишонлаётганини кўриш мумкин.

Хўш, ҳусийлар замонавий Америка авиациясини қандай қурол билан уриб туширди, Саудия расмийлари бу йўқотишга қандай муносабат билдиради ва ушбу зарба минтақадаги уруш мувозанатини қандай ўзгартиради?

«Кулга айланган F-15 ва байроқ излари»: Тарқалган кадрлар тафсилоти

16 сентябрь куни эълон қилинган видео ва суратлардаги муҳим деталлар:

  • Мариб чўлидаги харобалар: Тасвирларда икки томонлама зарба ва кескин қулаш оқибатида бутунлай қорайиб кетган, сочилиб ётган учоқ фюзеляжи ва двигатель бўлаклари кўринади;

  • Саудия рамзларининг кўриниши: Қулаб тушган вертикал дум барқарорлаштиргичида (хвостовой киль) Саудия Арабистони Қироллигининг расмий тамғаси ва яшил тусдаги белгиси яққол сақланиб қолган;

  • Жангчиларнинг ғалаба ҳайқириқлари: Қўлларида Калашников автоматлари ва пулемётлар тутган бир гуруҳ ҳарбий либосдаги ҳусийлар ёниб тугаган самолёт қанотлари ва қурилмалари устига чиқиб, муваффақиятли операцияни нишонлаган;

  • «Ансоруллоҳ» медиа белгиси: Видео кадрлари остида ҳаракатнинг расмий ҳарбий медиа қаноти («الإعلام الحربي اليمني») рамзи мавжудлиги тасвирларнинг ҳаққонийлигини тасдиқламоқда.

Яҳё Сарианинг баёноти ва «маҳаллий ракета» сири

Ҳусийлар қўмондонлиги томонидан берилган расмий изоҳ:

  • Телеграмдаги шошилинч хабар: Ҳаракат воизи Яҳё Сариа: «Йемен қуролли кучлари Мариб вилояти осмонида Саудиянинг F-15 қирувчисини уриб туширишга муваффақ бўлди», дея маълум қилди;

  • Маҳаллий ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими: Сарианинг таъкидлашича, нишонга олишда импорт қилинган эмас, балки Йемен муҳандислари томонидан модернизация қилинган ва маҳаллий ишлаб чиқарилган янги авлод зенит ракетаси қўлланилган;

  • Пилотлар тақдири номаълумлигича қолмоқда: Қирувчи экипажи катапульта орқали қутулиб қолганми ёки ҳалок бўлганми — бу борада ҳозирча ҳар икки томондан ҳам аниқ расмий тафсилот берилмади.

Америка қирувчисининг заифлиги ва Саудия учун стратегик зарба

Ушбу ҳодисанинг Яқин Шарқдаги геосиёсий аҳамияти:

  • F-15 афсонасига путур: Дунёдаги энг ишончли ва қимматбаҳо оғир қирувчилардан бири ҳисобланган Американинг McDonnell Douglas / Boeing F-15 учоғининг қулаши ҳусийларнинг ҳаво мудофаа салоҳияти сезиларли даражада кучайганини исботлайди;

  • Мариб йўналишидаги устунлик: Нефть ва газ захираларига бой Мариб ҳудуди учун кечаётган фронтда бундай қирувчининг йўқ қилиниши коалиция кучларининг ҳаводан берадиган зарбаларига кучли тўсиқ бўлади;

  • Қуролли тўқнашувларнинг янги босқичи: Бир томондан парда орти дипломатик музокаралар кечаётган бир пайтда, реал фронтда миллион долларлик техникаларнинг уриб туширилиши ҳарбий ҳаракатларнинг аёвсиз давом этаётганини кўрсатмоқда.

Саудия Арабистонининг F-15 қирувчиси билан боғлиқ мазкур видео ва расмий баёнот Ямандаги урушда осмон энди коалиция учун бехатар эмаслигини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, ҳусийларнинг АҚШда ишлаб чиқарилган F-15 қирувчисини маҳаллий ракета билан уриб тушириши Яқин Шарқдаги ҳаво жанглари мувозанатини бутунлай ўзгартира оладими ёки бу шунчаки тактик тасодифми? Саудия Арабистони ўз авиацияси йўқотишларига қандай жавоб зарбаси бериши мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу шов-шувли ҳарбий ҳодиса тафсилотларини барча сиёсат ва ҳарбий таҳлил ихлосмандларига улашинг!

АнсоруллоҳМарибСаудия АрабистониF-15
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришдиБугун, 22:33Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаБугун, 21:16Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиБугун, 19:21Оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиОддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиБугун, 19:02Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиТўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиБугун, 18:51Болалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБолалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБугун, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди