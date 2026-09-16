Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Яманлик ҳусийлар Мариб вилояти осмонида Саудия Арабистони Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли бўлган Ф-15 қирувчи самолётини уриб туширганини маълум қилди.
- Ҳусийларнинг ҳарбий воизи Яҳё Сарианинг баёнотига кўра, миллионлаб долларлик ушбу самолёт уларнинг «маҳаллий ишлаб чиқарилган зенит ракета»си ёрдамида йўқ қилинган.
- Тарқалган видеоларда қулаган самолёт қолдиқлари ва Саудия Арабистони давлат рамзи кўриниб турибди.
Яқин Шарқдаги ҳарбий қарама-қаршилик янада хавфли ва қайноқ паллага кирди. Ямандаги «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати қуролли кучлари мамлакат марказида жойлашган стратегик Мариб вилояти осмонида Саудия Арабистони Қироллик ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли бўлган АҚШда ишлаб чиқарилган F-15 қирувчи самолётини муваффақиятли уриб туширганини расман эълон қилди. Ҳаракатнинг расмий ҳарбий воизи Яҳё Сариа ўз баёнотида ушбу миллионлаб долларлик жанговар учоқ ҳусийларнинг «маҳаллий ишлаб чиқарилган зенит ракетаси» ёрдамида аниқ нишонга олинганини маълум қилди.
Орадан кўп ўтмай, 16 сентябрь куни ижтимоий тармоқларда ва ҳаракатнинг расмий медиа каналларида қулаган учоқ қолдиқлари акс этган эксклюзив видеолавҳалар ҳамда фотосуратлар тарқалди. Кадрларда қирувчининг чўл ҳудудига қулаб, тўлиқ ёниб кул бўлгани, унинг думидаги Саудия Арабистони давлат рамзи — яшил байроқ ва эмблема фрагменти яққол кўриниб турганини, қуролланган жангчилар эса учоқ қолдиқлари ёнида ғалабани нишонлаётганини кўриш мумкин.
Хўш, ҳусийлар замонавий Америка авиациясини қандай қурол билан уриб туширди, Саудия расмийлари бу йўқотишга қандай муносабат билдиради ва ушбу зарба минтақадаги уруш мувозанатини қандай ўзгартиради?
«Кулга айланган F-15 ва байроқ излари»: Тарқалган кадрлар тафсилоти
16 сентябрь куни эълон қилинган видео ва суратлардаги муҳим деталлар:
Мариб чўлидаги харобалар: Тасвирларда икки томонлама зарба ва кескин қулаш оқибатида бутунлай қорайиб кетган, сочилиб ётган учоқ фюзеляжи ва двигатель бўлаклари кўринади;
Саудия рамзларининг кўриниши: Қулаб тушган вертикал дум барқарорлаштиргичида (хвостовой киль) Саудия Арабистони Қироллигининг расмий тамғаси ва яшил тусдаги белгиси яққол сақланиб қолган;
Жангчиларнинг ғалаба ҳайқириқлари: Қўлларида Калашников автоматлари ва пулемётлар тутган бир гуруҳ ҳарбий либосдаги ҳусийлар ёниб тугаган самолёт қанотлари ва қурилмалари устига чиқиб, муваффақиятли операцияни нишонлаган;
«Ансоруллоҳ» медиа белгиси: Видео кадрлари остида ҳаракатнинг расмий ҳарбий медиа қаноти («الإعلام الحربي اليمني») рамзи мавжудлиги тасвирларнинг ҳаққонийлигини тасдиқламоқда.
Яҳё Сарианинг баёноти ва «маҳаллий ракета» сири
Ҳусийлар қўмондонлиги томонидан берилган расмий изоҳ:
Телеграмдаги шошилинч хабар: Ҳаракат воизи Яҳё Сариа: «Йемен қуролли кучлари Мариб вилояти осмонида Саудиянинг F-15 қирувчисини уриб туширишга муваффақ бўлди», дея маълум қилди;
Маҳаллий ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими: Сарианинг таъкидлашича, нишонга олишда импорт қилинган эмас, балки Йемен муҳандислари томонидан модернизация қилинган ва маҳаллий ишлаб чиқарилган янги авлод зенит ракетаси қўлланилган;
Пилотлар тақдири номаълумлигича қолмоқда: Қирувчи экипажи катапульта орқали қутулиб қолганми ёки ҳалок бўлганми — бу борада ҳозирча ҳар икки томондан ҳам аниқ расмий тафсилот берилмади.
Америка қирувчисининг заифлиги ва Саудия учун стратегик зарба
Ушбу ҳодисанинг Яқин Шарқдаги геосиёсий аҳамияти:
F-15 афсонасига путур: Дунёдаги энг ишончли ва қимматбаҳо оғир қирувчилардан бири ҳисобланган Американинг McDonnell Douglas / Boeing F-15 учоғининг қулаши ҳусийларнинг ҳаво мудофаа салоҳияти сезиларли даражада кучайганини исботлайди;
Мариб йўналишидаги устунлик: Нефть ва газ захираларига бой Мариб ҳудуди учун кечаётган фронтда бундай қирувчининг йўқ қилиниши коалиция кучларининг ҳаводан берадиган зарбаларига кучли тўсиқ бўлади;
Қуролли тўқнашувларнинг янги босқичи: Бир томондан парда орти дипломатик музокаралар кечаётган бир пайтда, реал фронтда миллион долларлик техникаларнинг уриб туширилиши ҳарбий ҳаракатларнинг аёвсиз давом этаётганини кўрсатмоқда.
Саудия Арабистонининг F-15 қирувчиси билан боғлиқ мазкур видео ва расмий баёнот Ямандаги урушда осмон энди коалиция учун бехатар эмаслигини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, ҳусийларнинг АҚШда ишлаб чиқарилган F-15 қирувчисини маҳаллий ракета билан уриб тушириши Яқин Шарқдаги ҳаво жанглари мувозанатини бутунлай ўзгартира оладими ёки бу шунчаки тактик тасодифми? Саудия Арабистони ўз авиацияси йўқотишларига қандай жавоб зарбаси бериши мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу шов-шувли ҳарбий ҳодиса тафсилотларини барча сиёсат ва ҳарбий таҳлил ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…