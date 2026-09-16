Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли старт

·38·Спорт
Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли старт
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг футбол турнирида Таиланд Қирғизистонни 3:2 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда қирғизистонликлар 2:0 ҳисобида олдинда бўлган эди.
  • Мезбон Япония Ҳонконгни 2:0 ҳисобида енгиб, «А» гуруҳида Таиланд билан бирга пешқадамликни бўлишиб олди.
  • «В» гуруҳида эса Эрон БААни 3:1 ҳисобида, Хитой эса КХДРни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, уч очко жамғарди.

Кунчиқар юрт — Япония яшил майдонларида старт олган ёзги Осиё ўйинларининг футбол турнирида 1-тур беллашувлари шиддатли, кутилмаган ва ҳақиқий кубок драмасига тўла тарзда давом этмоқда. Мусобақанинг очилиш баҳсларида минтақамиз вакили — Қирғизистон терма жамоаси иштирокидаги учрашув куннинг энг ҳаяжонли ва драматик қарама-қаршилигига айланди. «А» гуруҳида Таиландга қарши майдонга тушган қўшниларимиз Искандарбеков ва Балбаковнинг аниқ зарбалари эвазига 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олган эди. Бироқ таиландликлар иккинчи бўлимда мислсиз камбэк кўрсатиб, кетма-кет учта гол уриб, қирғизистонлик ёшларни 3:2 ҳисобида доғда қолдирди.

Худди шу гуруҳда мезбон Япония жамоаси Ҳонконг устидан ортиқча қийинчиликсиз 2:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди. «В» гуруҳида эса қитъанинг оғир вазнли грандлари саналмиш Эрон ва Хитой терма жамоалари ўз юришларини муҳим уч очко билан бошлаб олди. Хўш, Қирғизистон қандай қилиб 2 тўплик устунликни қўлдан чиқарди, Япония ва Эрон чемпионликка асосий даъвогар эканини исботлай олдими ва 1-тур Осиё ўйинларида кучлар нисбати ҳақида қандай хулоса берди?

«А» гуруҳидаги драма: Қирғизистоннинг аламли камбэки ва Япониянинг устунлиги

16 сентябрь кунги учрашувларнинг энг қайноқ натижалари:

  • Таиланд — Қирғизистон (3:2): Баҳснинг 23-дақиқасида Искандарбеков, иккинчи бўлим бошида — 47-дақиқада Балбаков ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, ғалабага жуда яқинлашди; бироқ Таиланд Мамаҳнинг голи (56) ҳамда Вонгсанинг 73-дақиқагача урган дубли (69, 73) эвазига вазиятни 180 даражага ўзгартириб юборди;

  • Япония — Ҳонконг (2:0): Турнир мезбонлари илк дақиқалардан тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, 37-дақиқада Иши ва 89-дақиқада Нагано томонидан киритилган голлар эвазига гуруҳ пешқадамига айланди;

  • Гуруҳдаги ҳолат: Таиланд ва Япония бир хил 3 очко билан пешқадамликни бўлишиб олди, Қирғизистон эса аламли мағлубиятдан сўнг кейинги турларда фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур.

«В» гуруҳидаги жанг: Эрон БААни тор-мор этди, Хитой шимолликларни енгди

Гуруҳ босқичининг иккинчи квартетидаги ҳал қилувчи баҳслар:

  • БАА — Эрон (1:3): Иккинчи бўлимда Шаҳрободи (49), Ал Марзуқининг автоголи (53) ва Мазраенинг голи (88) форсларга йирик устунлик тақдим этди; амирликлар сафида фақат Ҳант (57) ҳисобни қисқартира олди;

  • Хитой — КХДР (2:1): 27-дақиқада Кукнинг голи сабаб ҳисобда орқада қолган Хитой ирода кўрсатиб, Чжан (44) ва Ву (68) томонидан урилган тўплар эвазига шиддатли ғалабага эришди;

  • Эрон ва Хитойнинг пешқадамлиги: Иккала гранд жамоа ҳам 3 очкодан жамғариб, плей-офф йўлланмаси учун жиддий қадам ташлади.

1-тур хулосалари: Осиё ўйинлари кубок курашларини қиздирмоқда

Мутахассисларнинг турнир бошланиши бўйича таҳлилий қарашлари:

  • Диққатнинг йўқотилиши: Қирғизистоннинг 2:0 дан сўнг ютқазиши ёш футболчиларда ҳисобни ушлаб қолиш тажрибаси ва жисмоний тайёргарлик охирги 30 дақиқада оқсаганини яққол кўрсатди;

  • Япониянинг бош фаворитлиги: Ўз майдонида ҳаракат қилаётган японияликлар хотиржам ва тактик жиҳатдан мукаммал футбол билан рақибларига огоҳлантириш юбормоқда;

  • Кейинги босқич интригаси: Барча гуруҳларда очколар тафовути жуда яқин экани кейинги 2- ва 3-тур учрашувларини ҳақиқий омон қолиш жангига айлантириши тайин.

Японияда ўтаётган ушбу Осиё ўйинлари ҳар бир дақиқада сенсация ва драматик воқеалар рўй бериши мумкин бўлган бетакрор мусобақага айланмоқда.

Сизнингча, Қирғизистон 2:0 ҳисобида ютиб туриб мағлуб бўлгани мураббий хатосими ёки футболчиларнинг хотиржамликка берилиши? Осиё ўйинларида ушбу жамоалардан қайси бири бош олтин медални қўлга киритишга энг лойиқ деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қитъа футболидаги ушбу қайноқ ўйинлар шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Киргизстан Япония футбол турнирлариОсиё ўйинлари 2024Тайланд Япония футбол матчлариИрон Хитой футбол турнирлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиБугун, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиБугун, 23:14Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Бугун, 23:09Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБугун, 23:05Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиАнге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиБугун, 22:56500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилди500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилдиБугун, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда