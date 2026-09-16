Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли старт
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг футбол турнирида Таиланд Қирғизистонни 3:2 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда қирғизистонликлар 2:0 ҳисобида олдинда бўлган эди.
- Мезбон Япония Ҳонконгни 2:0 ҳисобида енгиб, «А» гуруҳида Таиланд билан бирга пешқадамликни бўлишиб олди.
- «В» гуруҳида эса Эрон БААни 3:1 ҳисобида, Хитой эса КХДРни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, уч очко жамғарди.
Кунчиқар юрт — Япония яшил майдонларида старт олган ёзги Осиё ўйинларининг футбол турнирида 1-тур беллашувлари шиддатли, кутилмаган ва ҳақиқий кубок драмасига тўла тарзда давом этмоқда. Мусобақанинг очилиш баҳсларида минтақамиз вакили — Қирғизистон терма жамоаси иштирокидаги учрашув куннинг энг ҳаяжонли ва драматик қарама-қаршилигига айланди. «А» гуруҳида Таиландга қарши майдонга тушган қўшниларимиз Искандарбеков ва Балбаковнинг аниқ зарбалари эвазига 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олган эди. Бироқ таиландликлар иккинчи бўлимда мислсиз камбэк кўрсатиб, кетма-кет учта гол уриб, қирғизистонлик ёшларни 3:2 ҳисобида доғда қолдирди.
Худди шу гуруҳда мезбон Япония жамоаси Ҳонконг устидан ортиқча қийинчиликсиз 2:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди. «В» гуруҳида эса қитъанинг оғир вазнли грандлари саналмиш Эрон ва Хитой терма жамоалари ўз юришларини муҳим уч очко билан бошлаб олди. Хўш, Қирғизистон қандай қилиб 2 тўплик устунликни қўлдан чиқарди, Япония ва Эрон чемпионликка асосий даъвогар эканини исботлай олдими ва 1-тур Осиё ўйинларида кучлар нисбати ҳақида қандай хулоса берди?
«А» гуруҳидаги драма: Қирғизистоннинг аламли камбэки ва Япониянинг устунлиги
16 сентябрь кунги учрашувларнинг энг қайноқ натижалари:
Таиланд — Қирғизистон (3:2): Баҳснинг 23-дақиқасида Искандарбеков, иккинчи бўлим бошида — 47-дақиқада Балбаков ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, ғалабага жуда яқинлашди; бироқ Таиланд Мамаҳнинг голи (56) ҳамда Вонгсанинг 73-дақиқагача урган дубли (69, 73) эвазига вазиятни 180 даражага ўзгартириб юборди;
Япония — Ҳонконг (2:0): Турнир мезбонлари илк дақиқалардан тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, 37-дақиқада Иши ва 89-дақиқада Нагано томонидан киритилган голлар эвазига гуруҳ пешқадамига айланди;
Гуруҳдаги ҳолат: Таиланд ва Япония бир хил 3 очко билан пешқадамликни бўлишиб олди, Қирғизистон эса аламли мағлубиятдан сўнг кейинги турларда фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур.
«В» гуруҳидаги жанг: Эрон БААни тор-мор этди, Хитой шимолликларни енгди
Гуруҳ босқичининг иккинчи квартетидаги ҳал қилувчи баҳслар:
БАА — Эрон (1:3): Иккинчи бўлимда Шаҳрободи (49), Ал Марзуқининг автоголи (53) ва Мазраенинг голи (88) форсларга йирик устунлик тақдим этди; амирликлар сафида фақат Ҳант (57) ҳисобни қисқартира олди;
Хитой — КХДР (2:1): 27-дақиқада Кукнинг голи сабаб ҳисобда орқада қолган Хитой ирода кўрсатиб, Чжан (44) ва Ву (68) томонидан урилган тўплар эвазига шиддатли ғалабага эришди;
Эрон ва Хитойнинг пешқадамлиги: Иккала гранд жамоа ҳам 3 очкодан жамғариб, плей-офф йўлланмаси учун жиддий қадам ташлади.
1-тур хулосалари: Осиё ўйинлари кубок курашларини қиздирмоқда
Мутахассисларнинг турнир бошланиши бўйича таҳлилий қарашлари:
Диққатнинг йўқотилиши: Қирғизистоннинг 2:0 дан сўнг ютқазиши ёш футболчиларда ҳисобни ушлаб қолиш тажрибаси ва жисмоний тайёргарлик охирги 30 дақиқада оқсаганини яққол кўрсатди;
Япониянинг бош фаворитлиги: Ўз майдонида ҳаракат қилаётган японияликлар хотиржам ва тактик жиҳатдан мукаммал футбол билан рақибларига огоҳлантириш юбормоқда;
Кейинги босқич интригаси: Барча гуруҳларда очколар тафовути жуда яқин экани кейинги 2- ва 3-тур учрашувларини ҳақиқий омон қолиш жангига айлантириши тайин.
Японияда ўтаётган ушбу Осиё ўйинлари ҳар бир дақиқада сенсация ва драматик воқеалар рўй бериши мумкин бўлган бетакрор мусобақага айланмоқда.
Сизнингча, Қирғизистон 2:0 ҳисобида ютиб туриб мағлуб бўлгани мураббий хатосими ёки футболчиларнинг хотиржамликка берилиши? Осиё ўйинларида ушбу жамоалардан қайси бири бош олтин медални қўлга киритишга энг лойиқ деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қитъа футболидаги ушбу қайноқ ўйинлар шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…