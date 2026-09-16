46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди
Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд заминида сайёрамизнинг энг нуфузли ақл жанги — 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига расман ва тантанали равишда старт берилди. Жаҳоннинг 190 дан ортиқ давлатидан ташриф буюрган минглаб гроссмейстерлар бош соврин — чемпионлик кубоги учун курашга киришган илк кунданоқ мезбон Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган барча жамоалар чинакам сенсацион ва бенуқсон натижа қайд этишди. Мусобақада иштирок этаётган эркаклар ва аёллар ўртасидаги олтита терма жамоамизнинг барчаси 1-турда рақиблари устидан ишончли ва йирик ғалабаларни қўлга киритиб, 100 фоизлик мутлақ кўрсаткичга эришди.
Айниқса, Нодирбек Абдусатторов сардорлигидаги эркаклар асосий термаси Ямайкани, Гулруҳбегим Тоҳиржонова бошчилигидаги аёллар асосий терма жамоаси эса Тринидад ва Тобагони 4:0 ҳисобида доғда қолдирди. Ёшлардан иборат иккинчи ва учинчи таркибларимиз ҳам Африка ва Осиё қитъаси жамоаларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, Самарқанддаги тарихий баҳсни триумф билан бошлаб берди.
Хўш, биринчи тур партияларида шахматчиларимиз рақибларини қандай тактика билан енгди, ёш истеъдодларимиз қандай маҳорат кўрсатди ва Самарқанд Олимпиадаси миллий шахматимизга навбатдаги тарихий олтинни тақдим эта оладими?
Эркаклар баҳси: 4:0, 3:1 ва 3,5:0,5 — Ямайка, Афғонистон ва Мали таслим этилди
Эркаклар ўртасидаги терма жамоаларимизнинг 1-турдаги қаҳрамонона натижалари:
Ўзбекистон (1-жамоа) 4:0 Ямайка: Асосий таркибимиз кариб денгизи вакилларига нафақат очко, ҳатто дуранг ҳам бермади — Кристи Жошуани Нодирбек Абдусатторов, Глейвс Раҳимни Нодирбек Ёқуббоев, Шоу Жаденни Шамсиддин Воҳидов ҳамда Браун Акимни Муҳиддин Мадаминов мағлуб этиб, турнирни максимал очко билан бошлади;
Ўзбекистон (2-жамоа) 3:1 Афғонистон: Иккинчи таркибимизда Абдумалик Абдисалимов, Муҳаммадзоҳид Суяров ва Ортиқ Ниғматов ўз партияларида ғалаба қозониб, жамоага ишончли 3 очко келтирди (фақат Ҳумоюн Бегмуратов имкониятни бой берди);
Ўзбекистон (3-жамоа) 3,5:0,5 Мали: Ёшлардан иборат учинчи жамоамиз африкаликларни тор-мор этди — Саидакбар Сайдалиев дуранг ўйнаган бўлса, Олмос Раҳматуллаев, Муҳаммадали Абдураҳмонов ва Асроржон Омонов рақибларини чиройли мот ҳолатига келтирди.
Аёллар баҳси: Қизларимиздан 4:0 ҳисобидаги иккита «қуруқ» ғалаба ва тўлиқ доминация
Аёллар лигасидаги учрашувларнинг муҳим тафсилотлари:
Ўзбекистон (1-жамоа) 4:0 Тринидад ва Тобаго: Бош аёллар термамиз ўз синфини намойиш этди — Гулруҳбегим Тоҳиржонова, Умида Омонова, Нилуфархон Имомқўзиева ва Гулдона Каримова барча тахталарда ғалаба қозониб, мутлақ 4:0 ҳисобини қайд этди;
Ўзбекистон (2-жамоа) 3:1 Того: Иккинчи таркибда Мадинабону Халилова, Асал Салимова ва Мумтозбегим Мансурова ишончли ғалабага эришди (Маржона Маликова эса баҳсда имкониятни бой берди);
Ўзбекистон (3-жамоа) 4:0 Танзания: Учинчи қизлар терма жамоамиз рақибга шафқат қилмади — Зилола Актамова, Мафтуна Бобомуродова, Шоҳина Аҳмедова ва Барчиной Шокиржонова рақибаларини мағлубиятга учратиб, 1-турни 4:0 ҳисоби билан якунлади.
Самарқанддаги тарихий мусобақа: 100 фоизлик кўрсаткич ва олтин сари қадам
Мутахассисларнинг 1-тур якунлари бўйича дастлабки хулосалари:
Илк турнинг мутлақ ғалабаси: Самарқанд Олимпиадасига қўйилган барча олтита терма жамоамизнинг 1-турда бирдек ғалаба қозониши мезбон сифатида тайёргарлик ва захира кучимиз нақадар кенглигини намойиш этди;
Шахмат пойтахти мақоми: Ченнай Олимпиадасидаги тарихий чемпионликдан сўнг, ўз майдонида ўтаётган 46-Олимпиадада ўзбек шахмати дунёнинг энг қудратли элитаси сифатида пешқадамликни қўлга олмоқда;
Кейинги турларда кучлироқ рақиблар: 1-турдаги осон ва йирик ғалабалардан сўнг, швейцарча тизим бўйича 2-турда гроссмейстерларимизни анча жиддий ва номдор терма жамоалар кутмоқда.
Самарқанд осмони остида бошланган ушбу Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ўзбек шахматининг янги олтин асри янада юксак чўққиларни забт этишга шай эканини яққол исботлади.
Сизнингча, Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Нодирбек Абдусатторов бошчилигидаги эркаклар терма жамоамиз яна бош чемпионлик кубогини боши узра кўтара оладими? Қизларимиз ҳам ушбу Олимпиадада совринли ўринларни эгаллашга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу тарихий ғалабали стартини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда фахр билан юртдошларимизга улашинг!
Изоҳлар 0
…