Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлди

·55·Дунё
Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Instagramдаги битта ҳомийлик пости учун тахминан 3,2 миллион доллар олади, бу уни ушбу кўрсаткич бўйича биринчи ўринга олиб чиқади.
  • Лионель Месси эса 2,7 миллион доллар билан иккинчи ўринда туради.
  • Ушбу рейтинг ЛивеСкоре маълумотларига асосланган бўлиб, унда Вират Коли, Неймар ва Леброн Джеймс ҳам ўрин олган.
  • Бу кўрсаткичлар спортчиларнинг аудитория ҳажми ва коммерсия қиймати асосида ҳисобланган тахминий суммалардир.

“Ал-Наср” ҳужумчиси Криштиану Роналду Instagramда битта ҳомийлик пости энг қиммат баҳоланаётган спортчилардан бири бўлиб турибди. Бу ҳақда LiveScore маълумотларига таянган хорижий нашрлар хабар берди.

Сўнгги ҳисоб-китобларга кўра, португалиялик футболчининг Instagramдаги битта ҳомийлик пости тахминан 3,2 миллион долларга баҳоланмоқда. Бу фақат битта реклама пости учун ҳисобланган тахминий қийматдир.

Ушбу кўрсаткич бўйича “Интер Майами” ҳужумчиси Лионель Месси иккинчи ўринда қайд этилган. Аргентиналик футболчининг битта ҳомийлик пости тахминан 2,7 миллион долларга баҳоланган.

Рейтингнинг учинчи поғонасидан ҳиндистонлик крикетчи Вират Коли жой олган. Унинг битта реклама пости тахминан 1,46 миллион долларга баҳоланмоқда.

Бразилиялик футболчи Неймарнинг кўрсаткичи 1,21 миллион доллар бўлса, NBA юлдузи Леброн Жеймснинг битта ҳомийлик пости 866 минг доллар атрофида баҳоланган.

Шундай қилиб, LiveScore маълумотларида энг юқори кўрсаткич қайд этилган беш спортчи қуйидагича:

Криштиану Роналду — 3,2 миллион доллар;
Лионель Месси — 2,7 миллион доллар;
— Вират Коли — 1,46 миллион доллар;
— Неймар — 1,21 миллион доллар;
— Леброн Жеймс — 866 минг доллар.

Қайд этиш керакки, мазкур суммалар спортчиларнинг ўзлари ёки уларнинг вакиллари томонидан эълон қилинган расмий реклама тарифлари эмас. Улар ижтимоий тармоқдаги аудитория ҳажми ва коммерция қиймати каби кўрсаткичлар асосида ҳисобланган тахминий суммалардир. Шу сабабли амалдаги реклама шартномаси нархи бренд, реклама кампанияси ва ҳамкорлик шартларига қараб фарқ қилиши мумкин.

Криштиану РоналдуЛионель МессиВират КолиLiveScore
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиБугун, 22:54Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБугун, 22:47Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиБугун, 22:39«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришдиБугун, 22:33Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаБугун, 21:16Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиБугун, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди