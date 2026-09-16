Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учди

·0·Дунё
Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учди

Ер сайёрасининг бош коинот дарвозаси — Байқўнғир космодромида навбатдаги муҳим ва муваффақиятли старт амалга оширилди. Бугун, 16 сентябрь куни «Союз-2.1б» элтувчи ракетаси «Прогресс МС-35» юк космик кемасини орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Белгиланган траектория бўйича парвоз қилаётган космик юк ташувчи Халқаро коинот станцияси (ХКС) томон йўл олди. «Прогресс МС-35» станция бортида хизмат қилаётган халқаро экипаж учун нақ 2,4 тоннадан зиёд ҳаётий муҳим юкларни етказиб беради: улар орасида станцияни тўлдириш учун ёқилғи, тоза ичимлик суви, атмосферани бойитувчи кислород, янги узилган озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармон ва вазнсизликка қарши воситалар бор.

Бироқ ушбу миссиянинг энг диққатга сазовор жиҳати — очиқ коинотда андроид роботларни бошқаришга мўлжалланган «Теледроид» экспериментал тизими ҳамда коинот сирларини ўрганувчи «Вампир», «Виртуал», «Биополимер» каби ноёб илмий лаборатория жиҳозларининг олиб чиқилаётгани бўлди. Айни дамда станцияда Россия, АҚШ ва Европа космик агентлигидан 7 нафар астронавт янги юк карвонининг етиб келишини интиқлик билан кутмоқда.

Хўш, «Теледроид» роботи коинотда инсон ўрнини қандай боса олади, «Вампир» тадқиқоти ортида нима яширинган ва коинотдаги халқаро ҳамкорлик қандай давом этмоқда?

«Коинотга 2,4 тонна ҳаёт нафаси»: Бортдаги юклар нималардан иборат?

«Прогресс МС-35» кемаси орқали станцияга етказилаётган асосий таъминот:

  • Ёқилғи ва ҳаво ресурслари: ХКС орбитасини сақлаб туриш ва станцияни қайта ёқилғи билан таъминлаш тизимлари, шунингдек станция атмосфераси учун зарур бўлган қўшимча кислород захиралари;

  • Сув ва янги маҳсулотлар: Космонавтлар учун махсус тайёрланган ичимлик суви, консерваланган ҳамда витаминларга бой бўлган янги узилган озиқ-овқатлар;

  • Санитария ва тиббиёт воситалари: Шахсий гигиена ускуналари, фавқулодда тиббий ёрдам препаратлари ва инсон танасини вазнсизлик оқибатларидан ҳимоя қилувчи махсус жисмоний воситалар;

  • Эски кеманинг океанга чўктирилиши: Маълумот учун, олдинги «Прогресс МС-33» кемаси 7 сентябрь куни ХКСдан ажралиб, Тинч океанининг кемалар қатнови бўлмаган бехатар қисмида режали равишда чўктирилган, ҳозирда эса станцияда «Прогресс МС-34» хизматни давом эттирмоқда.

«Очиқ коинотдаги робот ва "Вампир" сири»: Бортдаги янги илмий лаборатория

Экспедиция доирасида амалга ошириладиган илғор илмий тажрибалар:

  • «Теледроид» экспериментал иш ўрни: Космонавтлар очиқ коинотга чиқмасдан, станция ичидан туриб андроид роботларни бевосита ташқарида бошқариш имконини берувчи махсус технологик мажмуа;

  • «Вампир» ва «Биополимер» дастурлари: Вазнсизлик шароитида ноёб кристалл ва янги турдаги биоматериалларни синтез қилишга қаратилган махсус синов мосламалари;

  • Кенг кўламли тадқиқотлар: Кема шунингдек «Газоанализатор-ФС», «Виртуал», «Ураган» ҳамда «Сепарация» илмий дастурлари учун мўлжалланган юқори аниқликдаги сенсор ва қурилмаларни етказмоқда.

ХКСдаги 7 нафар қаҳрамон: Бортда кимлар кутмоқда?

Айни вақтда ердан 400 км баландликда хизмат қилаётган халқаро экипаж:

  • Россиялик космонавтлар: Пётр Дубров, Анна Кикина ва Андрей Федяев;

  • Америкалик (NASA) астронавтлари: Жессика Меир, Жек Хэтэуэй ва Анил Менон;

  • Европа космик агентлиги (ESA) вакили: Француз аёл астронавти Софи Адено;

  • Ер юзидаги ихтилофларга қарамай бирдамлик: Геосиёсий зиддиятларга қарамай, коинот кенгликларида халқаро экипаж илм-фан ва инсоният келажаги йўлида ягона оила бўлиб фаолият юритмоқда.

Байқўнғир кенгликларидан кўтарилган «Союз-2.1б» ракетасининг муваффақиятли парвози инсониятнинг фазони забт этиш йўлидаги илмий юриши ҳар қандай шароитда ҳам тўхтамаслигини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, келажакда Халқаро коинот станцияси ташқарисидаги оғир ва хавфли вазифаларни «Теледроид» каби роботларга тўлиқ топшириб, космонавтларнинг очиқ коинотга чиқишини чеклаш тўғри қарорми? Ер юзидаги сиёсий кескинликлар кучайган бир пайтда ХКСдаги бундай халқаро дўстлик ва ҳамкорликни қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва коинот сари навбатдаги тарихий парвоз таҳлилини барча илм-фан ва фазо ихлосмандларига улашинг!

Прогресс МС-35ТеледроидВампирХалқаро коинот станцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиБугун, 22:39«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришдиБугун, 22:33Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаБугун, 21:16Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиБугун, 19:21Оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиОддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиБугун, 19:02Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиТўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди