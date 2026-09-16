Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учди
Ер сайёрасининг бош коинот дарвозаси — Байқўнғир космодромида навбатдаги муҳим ва муваффақиятли старт амалга оширилди. Бугун, 16 сентябрь куни «Союз-2.1б» элтувчи ракетаси «Прогресс МС-35» юк космик кемасини орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Белгиланган траектория бўйича парвоз қилаётган космик юк ташувчи Халқаро коинот станцияси (ХКС) томон йўл олди. «Прогресс МС-35» станция бортида хизмат қилаётган халқаро экипаж учун нақ 2,4 тоннадан зиёд ҳаётий муҳим юкларни етказиб беради: улар орасида станцияни тўлдириш учун ёқилғи, тоза ичимлик суви, атмосферани бойитувчи кислород, янги узилган озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармон ва вазнсизликка қарши воситалар бор.
Бироқ ушбу миссиянинг энг диққатга сазовор жиҳати — очиқ коинотда андроид роботларни бошқаришга мўлжалланган «Теледроид» экспериментал тизими ҳамда коинот сирларини ўрганувчи «Вампир», «Виртуал», «Биополимер» каби ноёб илмий лаборатория жиҳозларининг олиб чиқилаётгани бўлди. Айни дамда станцияда Россия, АҚШ ва Европа космик агентлигидан 7 нафар астронавт янги юк карвонининг етиб келишини интиқлик билан кутмоқда.
Хўш, «Теледроид» роботи коинотда инсон ўрнини қандай боса олади, «Вампир» тадқиқоти ортида нима яширинган ва коинотдаги халқаро ҳамкорлик қандай давом этмоқда?
«Коинотга 2,4 тонна ҳаёт нафаси»: Бортдаги юклар нималардан иборат?
«Прогресс МС-35» кемаси орқали станцияга етказилаётган асосий таъминот:
Ёқилғи ва ҳаво ресурслари: ХКС орбитасини сақлаб туриш ва станцияни қайта ёқилғи билан таъминлаш тизимлари, шунингдек станция атмосфераси учун зарур бўлган қўшимча кислород захиралари;
Сув ва янги маҳсулотлар: Космонавтлар учун махсус тайёрланган ичимлик суви, консерваланган ҳамда витаминларга бой бўлган янги узилган озиқ-овқатлар;
Санитария ва тиббиёт воситалари: Шахсий гигиена ускуналари, фавқулодда тиббий ёрдам препаратлари ва инсон танасини вазнсизлик оқибатларидан ҳимоя қилувчи махсус жисмоний воситалар;
Эски кеманинг океанга чўктирилиши: Маълумот учун, олдинги «Прогресс МС-33» кемаси 7 сентябрь куни ХКСдан ажралиб, Тинч океанининг кемалар қатнови бўлмаган бехатар қисмида режали равишда чўктирилган, ҳозирда эса станцияда «Прогресс МС-34» хизматни давом эттирмоқда.
«Очиқ коинотдаги робот ва "Вампир" сири»: Бортдаги янги илмий лаборатория
Экспедиция доирасида амалга ошириладиган илғор илмий тажрибалар:
«Теледроид» экспериментал иш ўрни: Космонавтлар очиқ коинотга чиқмасдан, станция ичидан туриб андроид роботларни бевосита ташқарида бошқариш имконини берувчи махсус технологик мажмуа;
«Вампир» ва «Биополимер» дастурлари: Вазнсизлик шароитида ноёб кристалл ва янги турдаги биоматериалларни синтез қилишга қаратилган махсус синов мосламалари;
Кенг кўламли тадқиқотлар: Кема шунингдек «Газоанализатор-ФС», «Виртуал», «Ураган» ҳамда «Сепарация» илмий дастурлари учун мўлжалланган юқори аниқликдаги сенсор ва қурилмаларни етказмоқда.
ХКСдаги 7 нафар қаҳрамон: Бортда кимлар кутмоқда?
Айни вақтда ердан 400 км баландликда хизмат қилаётган халқаро экипаж:
Россиялик космонавтлар: Пётр Дубров, Анна Кикина ва Андрей Федяев;
Америкалик (NASA) астронавтлари: Жессика Меир, Жек Хэтэуэй ва Анил Менон;
Европа космик агентлиги (ESA) вакили: Француз аёл астронавти Софи Адено;
Ер юзидаги ихтилофларга қарамай бирдамлик: Геосиёсий зиддиятларга қарамай, коинот кенгликларида халқаро экипаж илм-фан ва инсоният келажаги йўлида ягона оила бўлиб фаолият юритмоқда.
Байқўнғир кенгликларидан кўтарилган «Союз-2.1б» ракетасининг муваффақиятли парвози инсониятнинг фазони забт этиш йўлидаги илмий юриши ҳар қандай шароитда ҳам тўхтамаслигини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, келажакда Халқаро коинот станцияси ташқарисидаги оғир ва хавфли вазифаларни «Теледроид» каби роботларга тўлиқ топшириб, космонавтларнинг очиқ коинотга чиқишини чеклаш тўғри қарорми? Ер юзидаги сиёсий кескинликлар кучайган бир пайтда ХКСдаги бундай халқаро дўстлик ва ҳамкорликни қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва коинот сари навбатдаги тарихий парвоз таҳлилини барча илм-фан ва фазо ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…