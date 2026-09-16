Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигасида Ал-Наср жамоасининг Ал-Айн клубига қарши 0:4 ҳисобидаги мағлубияти ортидан бош мураббий Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди.
- Постекоглу ўйин натижаси учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олганини, аммо жамоа тайёргарлиги ва футболчилар ҳаракатига қаратилган шубҳаларни рад этган.
- Мураббий Роналдунинг чекланган тайёргарликка қарамай, учта гол урганини таъкидлаб, унинг жамоага ҳиссаси борлигини қайд этди.
Осиё Чемпионлар лигаси доирасида ўтказилган учрашувда Саудия Арабистонининг Ал-Наср жамоаси БААнинг Ал-Айн клубига қарши баҳсда йирик, 4:0 ҳисобидаги оғир мағлубиятга учради. Ушбу натижа жамоанинг турнирдаги юришига жиддий путур етказди ва матбуот анжуманида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айниқса, жамоа бош мураббийи Анге Постекоглу ўйиндан кейинги матбуот анжуманида журналистнинг саволларига ғазаб билан жавоб қайтариб, ўз сардори Криштиану Роналдуни қаттиқ ҳимоя қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, мағлубият Ал-Наср учун сўнгги йиллардаги энг оғир натижалардан бири бўлди. Шу боисдан ўйиндан сўнг жамоанинг тайёргарлиги ҳамда юлдузли ҳужумчининг майдондаги фойдаси борасида ҳақли саволлар ўртага ташланди. Бироқ мураббий танқидларни ўтказиб юбормасдан, дарҳол жамоасини ва асосий футболчисини ҳимоя қилишга ўтди.
Мағлубият учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига оладиМатбуот анжуманида журналистлар жамоанинг тайёргарлиги ва Криштиану Роналду ўйинга етарлича таъсир ўтказа олмагани ҳақида савол берганида, Анге Постекоглу кескин реакция билдирди. Мураббий ўйин натижаси учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олишини билдирди, бироқ жамоанинг тайёргарлиги ва футболчиларнинг ҳаракатига қаратилган шубҳаларни қатъиян рад этди.
"Сиз жамоа яхши тайёргарлик кўрмади, деб айтяпсиз, лекин ўзингиз ҳам ўша ерда эдингиз", — деди Постекоглу журналистга мурожаат қилиб. Мураббий ҳақиқатга тўғри келмайдиган даъволардан воз кечишни сўраб, ўз хатоларини тан олишга тайёрлигини, бироқ тайёргарлик жараёнига тош отишга йўл қўймаслигини таъкидлади.
Роналдунинг ҳиссаси ва жамоа характериПостекоглу айниқса португалиялик юлдуз жамоага ҳеч қандай ёрдам бермагани ҳақидаги иддаолардан қаттиқ ғазабланди. Мураббий ҳужумчининг мавсумолди тайёргарлигидаги чекловларга қарамай, жамоа таркибида муҳим голларни уришга улгурганини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду чекланган тайёргарлик билан ҳам аллақачон учта гол уришга муваффақ бўлган.
Мураббий футболчилар майдонда бор кучини бериб ўйнаётганини ва уларнинг характери юқори даражада эканини алоҳида қайд этди. "Масъулият фақат менинг зиммамда. Лекин ҳаммага намуна бўлиб келаётган инсон ҳақида бундай гапларни айтмаслигингиз керак", дея қўшимча қилди мураббий матбуот анжуманида.
Изоҳлар 0
…