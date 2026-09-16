Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилди

·25·Спорт
Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигасида Ал-Наср жамоасининг Ал-Айн клубига қарши 0:4 ҳисобидаги мағлубияти ортидан бош мураббий Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди.
  • Постекоглу ўйин натижаси учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олганини, аммо жамоа тайёргарлиги ва футболчилар ҳаракатига қаратилган шубҳаларни рад этган.
  • Мураббий Роналдунинг чекланган тайёргарликка қарамай, учта гол урганини таъкидлаб, унинг жамоага ҳиссаси борлигини қайд этди.

Осиё Чемпионлар лигаси доирасида ўтказилган учрашувда Саудия Арабистонининг Ал-Наср жамоаси БААнинг Ал-Айн клубига қарши баҳсда йирик, 4:0 ҳисобидаги оғир мағлубиятга учради. Ушбу натижа жамоанинг турнирдаги юришига жиддий путур етказди ва матбуот анжуманида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айниқса, жамоа бош мураббийи Анге Постекоглу ўйиндан кейинги матбуот анжуманида журналистнинг саволларига ғазаб билан жавоб қайтариб, ўз сардори Криштиану Роналдуни қаттиқ ҳимоя қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, мағлубият Ал-Наср учун сўнгги йиллардаги энг оғир натижалардан бири бўлди. Шу боисдан ўйиндан сўнг жамоанинг тайёргарлиги ҳамда юлдузли ҳужумчининг майдондаги фойдаси борасида ҳақли саволлар ўртага ташланди. Бироқ мураббий танқидларни ўтказиб юбормасдан, дарҳол жамоасини ва асосий футболчисини ҳимоя қилишга ўтди.

Мағлубият учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олади

Матбуот анжуманида журналистлар жамоанинг тайёргарлиги ва Криштиану Роналду ўйинга етарлича таъсир ўтказа олмагани ҳақида савол берганида, Анге Постекоглу кескин реакция билдирди. Мураббий ўйин натижаси учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олишини билдирди, бироқ жамоанинг тайёргарлиги ва футболчиларнинг ҳаракатига қаратилган шубҳаларни қатъиян рад этди.

"Сиз жамоа яхши тайёргарлик кўрмади, деб айтяпсиз, лекин ўзингиз ҳам ўша ерда эдингиз", — деди Постекоглу журналистга мурожаат қилиб. Мураббий ҳақиқатга тўғри келмайдиган даъволардан воз кечишни сўраб, ўз хатоларини тан олишга тайёрлигини, бироқ тайёргарлик жараёнига тош отишга йўл қўймаслигини таъкидлади.

Роналдунинг ҳиссаси ва жамоа характери

Постекоглу айниқса португалиялик юлдуз жамоага ҳеч қандай ёрдам бермагани ҳақидаги иддаолардан қаттиқ ғазабланди. Мураббий ҳужумчининг мавсумолди тайёргарлигидаги чекловларга қарамай, жамоа таркибида муҳим голларни уришга улгурганини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду чекланган тайёргарлик билан ҳам аллақачон учта гол уришга муваффақ бўлган.

Мураббий футболчилар майдонда бор кучини бериб ўйнаётганини ва уларнинг характери юқори даражада эканини алоҳида қайд этди. "Масъулият фақат менинг зиммамда. Лекин ҳаммага намуна бўлиб келаётган инсон ҳақида бундай гапларни айтмаслигингиз керак", дея қўшимча қилди мураббий матбуот анжуманида.

Криштиану РоналдуАнге ПостекоглуАл-НасрОсиё Чемпионлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиБугун, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиБугун, 23:14Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Бугун, 23:09Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБугун, 23:05Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартОсиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартБугун, 23:01500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилди500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилдиБугун, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда