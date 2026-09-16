Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқда
Глобал меҳнат бозорида ўнлаб йиллардан бери шаклланган «олий таълим ва диплом — муваффақиятли ҳаётнинг ягона гарови» деган қараш бутунлай кунпаякун бўлди. The Wall Street Journal нашри тақдим этган Burning Glass Institute институтининг таҳлилий ҳисоботи замонавий иқтисодиётда шов-шувли бурилиш юз берганини кўрсатди: олий маълумотга эга бўлмаган «Зумер» авлод (Gen Z) вакиллари орасида ишсизлик даражаси сўнгги 20 йиллик тарихдаги энг қуйи кўрсаткичга яқинлашди. Аксинча, қўлида дипломи бор, университетларни тамомлаган 22-34 ёш оралиғидаги минглаб ёш мутахассислар дипломсиз тенгдошларига қараганда анча оғир ишсизлик ва рақобат босимига дуч келмоқда.
Бунинг бош сабаби сифатида сунъий интеллект ва автоматлаштириш тизимларининг анъанавий «оқ ёқали» офис касбларини шиддат билан эгаллаб олаётгани, айни пайтда эса амалий кўникмага эга, жисмоний ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги дипломсиз ишчиларга бўлган глобал талабнинг кескин ортиши кўрсатилмоқда. Хўш, STEM, молия ва офис соҳаларидаги дипломли ёшлар нега кўчада қолмоқда, «зангори ёқали» касблар қандай қилиб меҳнат бозорининг янги қиролига айланди ва олий таълим тизими ўз қадрини йўқотдими?
«Дипломсизлар ғалабаси»: График ва рақамлар нима дейди?
WSJ ва Burning Glass Institute тақдим этган статистик таҳлилнинг ҳайратланарли фактлари:
Тарихий парадокс: 2003 йилдан бери қайд этилган динамикага кўра, олий маълумотли 22–34 ёшли ёшлар орасидаги ишсизлик кўрсаткичи ўз тарихидаги энг юқори чўққилардан бирига (70-персентилга яқин) кўтарилди;
Дипломсизларнинг муваффақияти: Аксинча, коллеж ёки олийгоҳ дипломига эга бўлмаган худди шу ёшдаги ишчилар орасида ишсизлик даражаси паст даражада (20-персентил атрофида) барқарор турибди;
20 йиллик энг паст даража: Дипломсиз зумерлар учун иш топиш имконияти охирги икки ўн йилликдаги энг қулай даврга тўғри келмоқда — улар бозорда тез ва мослашувчан тарзда ўз ўрнини топмоқда;
Реал меҳнат инқилоби: Илгари олий таълим ишсизликдан ҳимояловчи ишончли қалқон ҳисобланган бўлса, эндиликда дипломли мутахассисларнинг кўчада қолиш эҳтимоли биринчи марта дипломсизлардан ошиб кетди.
Қайси соҳаларда ишсизлик портлади: Сунъий интеллект зарбаси
Касблар кесимида юзага келган кескин тафовут ва экспертлар хулосалари:
Фан ва дастурлаш соҳалари зарба остида: Графикка кўра, Илм-фан (Science), Компьютер технологиялари ва математика (Computer and math) ҳамда Таълим (Education) йўналишлари ишсизлик ўсиши бўйича 50-персентил медианасидан анча юқорилаб, 60–70-персентил кўрсаткичига етди;
STEM ва бошқарувнинг қулаши: Илгари энг нуфузли саналган STEM (аниқ фанлар ва муҳандислик) ҳамда бошқарув (Management) бўғинларида ишсизлик шиддат билан кўтарилиб, офис ходимлари учун бўш ўринлар сони қисқармоқда;
Сунъий интеллект босими: Нейротармоқлар ва генератив AI воситалари дастур кодини ёзиш, матн таҳлили, бухгалтерия ва офис маъмурий вазифаларини одамлардан тезроқ ва арзонроқ бажараётгани сабабли компаниялар ёш дипломлиларни ишга олишни кескин камайтирди.
«Зангори ёқалилар» даври: Қайси касб эгалари талабгир?
Диплом талаб қилмайдиган ва ишсизлик энг паст бўлган йўналишлар:
Хизмат кўрсатиш ва умумий овқатланиш (Food service): Ишсизлик даражаси тарихий медиананинг энг қуйи нуқтасида — ресторан, кафе ва меҳмонхона тармоқларида ишчи кучига бўлган эҳтиёж юқорилигича қолмоқда;
Қурилиш ва тоғ-кон саноати (Construction and mining): Ушбу оғир ва амалий меҳнат йўналишларида автоматлаштириш имконсиз бўлгани сабабли ёшларга бўлган талаб узлуксиз ортмоқда;
Техник таъмирлаш ва сервис (Maintenance and repair): Устачилик, автомобиллар ва инфратузилмани таъмирлаш бўйича мутахассислар дипломли кўплаб офис ходимларидан кўра анча барқарор даромад топиб, тез иш жойига эга бўлмоқда;
Амалий маҳоратнинг устунлиги: Замонавий иш берувчилар учун олийгоҳнинг назарий дипломи эмас, балки аниқ муаммони қўли билан ёки реал амалиётда ҳал қила олиш кўникмаси бирламчи қийматга айланди.
Олий таълим тизимидаги ушбу глобал ўзгаришлар кўрсатадики, сунъий интеллект эрасида қоғоздаги диплом эмас, балки сунъий онг эгаллай олмайдиган ноёб кўникмалар, эгилувчанлик ва амалий маҳорат ҳақиқий фаровонликнинг калити бўлиб хизмат қилмоқда.
Сизнингча, сунъий интеллект кучайган ҳозирги даврда университетда 4 йил вақт ва катта пул сарфлаб олий маълумот олиш ўз қадрини йўқотдими ёки фундаментал таълим ҳали ҳам керакми? Ҳозирги кунда қайси йўналиш бўйича билим олиш ёшларга кафолатланган келажак ва юқори даромад бера олади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва меҳнат бозоридаги ушбу муҳим тадқиқот маълумотларини барча ота-оналар, талабалар ҳамда ёшларга улашинг!
Изоҳлар 0
…