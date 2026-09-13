Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиано Роналдо эътиборидан четда қолмади
Саудия Арабистони Pro-лигасида футбол одоб-ахлоқига зид бўлган ўта шармандали ҳолат қайд этилди. Ал-Таавоун ва Ал-Ҳилол жамоалари ўртасидаги баҳсда мезбон мухлислар томонидан майдондаги футболчилардан бирига нисбатан айтилган ҳақоратли ва қабиҳ шиорлар жамоатчиликнинг қаттиқ ғазабига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, мазкур учрашувда мезбон жамоа фанатлари Ал-Ҳилол ярим ҳимоячиси Рубен Невесга қарши қаратилган шармандали қилиқларга қўл урган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Ал-Таавоун мухлислари Рубен Невеснинг яқин дўсти ва терма жамоадаги собиқ жамоадоши Диого Жотанинг фожиали ўлими билан боғлиқ мавзуни атайлаб кўтариб, португалиялик футболчини ҳақорат қилишган. Диого Жота ва Рубен Невес нафақат Португалиянинг ёшлар терма жамоаларида бирга тўп сурган, балки Англиянинг Вульверхемптон клубида бирга ўйнаб, қалин дўстга айланишган эд.
Футболчиларнинг муносабати ва кескин норозиликДиого Жота фожиали тарзда вафот этганидан кейин, Рубен Невес унинг хотирасига ҳурмат бажо келтирган ҳолда Португалия терма жамоасидаги ўйинларида 21-рақамли либосда ҳаракат қилишни бошлаганди. Майдонда содир бўлган бу ахлоқсизликка футболчининг ўзи ҳам жим қараб туролмади. Кроначе ди Споглиатоио нашри тарқатган маълумотларга кўра, Рубен Невес содир этилган воқеадан сўнг: "Уларнинг қилган ишидан кейин бориб дуо қилишларини ҳам истамайман", дея ўзининг қаттиқ нафрати ва ранжиганини яширмаган.
Ушбу шармандали ҳолат бутун футбол жамоатчилиги қатори Саудия Арабистони чемпионатида тўп сураётган бошқа юлдузларнинг ҳам эътиборидан четда қолмади. Хусусан, Ал-Насср сафида ҳаракат қилаётган Криштиано Роналдо ҳам мазкур воқеага муносабат билдириб, мухлисларнинг бу қилиғини кескин қоралади. Португаниялик юлдуз футболчининг сўзларига кўра, бундай шахслар энди ҳеч қачон стадионларга киритилмаслиги лозим.
Мазкур можаро Саудия Арабистони футболида мухлислар маданияти ва хавфсизлик масалаларини яна бир бор долзарб қилиб қўйди. Маҳаллий лига учрашувларида спорт этикасига амал қилиниши ҳамда рақиб футболчиларнинг шахсий фожиаларидан устун келишга уринаётган айрим мухлисларга нисбатан қаттиқ интизорлик чоралари кўрилиши талаб этилмоқда.
Изоҳлар 0
…