Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиано Роналдо эътиборидан четда қолмади

·5·Спорт
Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиано Роналдо эътиборидан четда қолмади

Саудия Арабистони Pro-лигасида футбол одоб-ахлоқига зид бўлган ўта шармандали ҳолат қайд этилди. Ал-Таавоун ва Ал-Ҳилол жамоалари ўртасидаги баҳсда мезбон мухлислар томонидан майдондаги футболчилардан бирига нисбатан айтилган ҳақоратли ва қабиҳ шиорлар жамоатчиликнинг қаттиқ ғазабига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, мазкур учрашувда мезбон жамоа фанатлари Ал-Ҳилол ярим ҳимоячиси Рубен Невесга қарши қаратилган шармандали қилиқларга қўл урган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ал-Таавоун мухлислари Рубен Невеснинг яқин дўсти ва терма жамоадаги собиқ жамоадоши Диого Жотанинг фожиали ўлими билан боғлиқ мавзуни атайлаб кўтариб, португалиялик футболчини ҳақорат қилишган. Диого Жота ва Рубен Невес нафақат Португалиянинг ёшлар терма жамоаларида бирга тўп сурган, балки Англиянинг Вульверхемптон клубида бирга ўйнаб, қалин дўстга айланишган эд.

Футболчиларнинг муносабати ва кескин норозилик

Диого Жота фожиали тарзда вафот этганидан кейин, Рубен Невес унинг хотирасига ҳурмат бажо келтирган ҳолда Португалия терма жамоасидаги ўйинларида 21-рақамли либосда ҳаракат қилишни бошлаганди. Майдонда содир бўлган бу ахлоқсизликка футболчининг ўзи ҳам жим қараб туролмади. Кроначе ди Споглиатоио нашри тарқатган маълумотларга кўра, Рубен Невес содир этилган воқеадан сўнг: "Уларнинг қилган ишидан кейин бориб дуо қилишларини ҳам истамайман", дея ўзининг қаттиқ нафрати ва ранжиганини яширмаган.

Ушбу шармандали ҳолат бутун футбол жамоатчилиги қатори Саудия Арабистони чемпионатида тўп сураётган бошқа юлдузларнинг ҳам эътиборидан четда қолмади. Хусусан, Ал-Насср сафида ҳаракат қилаётган Криштиано Роналдо ҳам мазкур воқеага муносабат билдириб, мухлисларнинг бу қилиғини кескин қоралади. Португаниялик юлдуз футболчининг сўзларига кўра, бундай шахслар энди ҳеч қачон стадионларга киритилмаслиги лозим.

Мазкур можаро Саудия Арабистони футболида мухлислар маданияти ва хавфсизлик масалаларини яна бир бор долзарб қилиб қўйди. Маҳаллий лига учрашувларида спорт этикасига амал қилиниши ҳамда рақиб футболчиларнинг шахсий фожиаларидан устун келишга уринаётган айрим мухлисларга нисбатан қаттиқ интизорлик чоралари кўрилиши талаб этилмоқда.

Криштиано РоналдоРубен НевесСауди Pro ЛеагуеДиого ЖотаАл-Ҳилол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиЛеванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиБугун, 20:13Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Бугун, 17:49Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Бугун, 17:43Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиМессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиБугун, 09:37«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнгБугун, 09:31Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиМареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?