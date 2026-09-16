Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқда

·32·Техно
Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олимлар Elon Muskнинг Ойда миллион кишилик шаҳар қуриш режасини жисмоний чекловлар туфайли амалга ошириш қийинлигини аниқладилар.
  • Ойнинг сув музи заҳираси, ҳатто энг оптимистик ҳисоб-китобларга кўра ҳам, миллион кишилик аҳоли пунктини узоқ муддат таъминлашга етмайди.

Ixbt.com маълумотига кўра, миллиардер Elon Musk ўн йил ичида Ойсиз “самарали ўсувчи шаҳар” қуришни режалаштираётган бир пайтда, олимлар бу ғоя кескин жисмоний чекловларга учрашини ҳисоблаб чиқишди. Смитсониан астропҳйсикал обсерваторй тадқиқотчилари Ой ресурслари миллион кишилик аҳоли пунктини таъминлай оладими ёки йўқми деган саволга илмий нуқтаи назардан жавоб изладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда энг ишончли баҳоларга кўра, қутблардаги доимий сояда жойлашган саккизта йирик кратертузилмаларда тахминан 34 миллион тонна сув музи мавжуд. 2013-йилги радарлар маълумотларига асосланган энг оптимистик ҳисоб-китоблар эса бу заҳирани бир неча юз миллиондан тортиб бир миллиард тоннагача баҳолайди. Олимлар атайлаб энг саховатли кўрсаткич — бир миллиард тонна сувни асос қилиб олишди.

Сув ресурсларининг чеклангани ва истеъмол ҳажми

Тадқиқот шуни кўрсатдики, ҳатто бир миллиард тонналик заҳира ҳам миллион кишилик шаҳар учун узоққа етмайди. Америкалик нормаларга кўра, бир киши шахсий эҳтиёжлари, ичимлик ва гигиена учун йилига тахминан 125 тонна сув сарфлайди. Ёпиқ гидропоника ферма шароитида ҳам озиқ-овқат етиштириш ҳар бир инсонга яна 580 тонна атрофида сув талаб этишини ҳисобга олсак, умумий ҳажм кескин ошиб кетади.

Агар ҳар қандай қайта ишлаш технологиясидан воз кечилди дейлик, бир миллион аҳоли йилига ярим миллиард тонна сув истеъмол қилади ва мавжуд заҳира атиги 2,4 йилда тугайди. Халқаро космик станция даражасидаги энг юқори — 98 фоизлик ресиклгн қўлланилганда ҳам, шаҳар бир асрдан сал кўпроқ вақт яшаши мумкин. Бироқ мутахассислар бутун бошли шаҳар миқёсида бундай юқори кўрсаткични ўнлаб йиллар давомида ушлаб туриш ҳозирча тайёр муҳандислик ечимига эга эмаслигини таъкидлайдилар.

Энергетика ва мавжуд муқобил йўллар

Қизиғи шундаки, сувни ракета ёқилғисига айлантириш асосий муаммо эмас. Бир миллиард тонна сув қарийб бир миллион Starship кемасини ёқилғи билан таъминлашга етади. Асосий нозик нуқта айниқса космик логистика эмас, балки айнан ҳаётни таъминлаш тизимидир. Энергия масаласига келганда эса, қутблардаги доимий ёруғлик чўққиларига ўрнатиладиган қуёш ферма мажмуалари ва ядро реакторлари миллион кишилик шаҳар ҳамда унинг саноатини тўлиқ қувват билан таъминлай олади.

  • Сув сарфини вегетариан парҳиз ва вертикал фермалар орқали камайтириш мумкин, аммо бу фақат вақтинчалик ечимдир.
  • Астероидлардан сув импорт қилиш техник жиҳатдан бажарилиши мумкин, бироқ у юк транспортининг кунига 27 мартадан қўнишини талаб қилади.
  • Қайта ишлаш самарадорлигини ўн баробарга ошириш назарий жиҳатдан имкони бор, бироқ буни ўн йиллар давомида амалда сақлаб қолиш амри маҳол.
Тадқиқотнинг амалий хулосаси жуда қатъий: Антарктика станциясидаги каби минг кишилик кичик жамоа Ой сув заҳиралари ҳисобидан асрлар давомида бемалол яшаши мумкин. Юз минг кишилик аҳоли эса аллақачон қаттиқ ҳисоб-китобни талаб қилади. Бир миллион аҳолига мўлжалланган шаҳар эса ҳозирча лойиҳа босқичида ҳам мавжуд бўлмаган тубдан янги, инқилобий технологик ечимларсиз ҳаётга қодир эмас.

Elon MuskОй шаҳриКосмик технологияларStarshipИлмий тадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиSamsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиБугун, 21:20Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБайқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБугун, 20:27NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиNASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиБугун, 19:58Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиБугун, 18:26Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинБугун, 17:51Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаСунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади