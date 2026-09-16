Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илия Топуриянинг октагонга қайтиши 2027 йил феврал ойидан олдин кутилмайди, чунки у жароҳатидан тўлиқ тузалиши керак.
- Топуриянинг жамоаси фақат Жастин Гейжи билан реванш жангини истамоқда, UFC эса Педди Пимблетт билан жангни кўриб чиқмоқда.
- Бу жанг Топуриянинг карерасини тиклаш ва яна чемпионлик учун курашиш имконини беради.
Аралаш жанг санъати (MMA) оламининг энг ёрқин ва шов-шувли юлдузларидан бири, UFC ташкилотининг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Илия Топуриянинг мухлислари яна бир неча ой кутишга мажбур бўлади. Таниқли спорт инсайдери ва журналисти Альваро Колменейро тарқатган шошилинч маълумотга кўра, 29 ёшли грузиялик жангчи октагонга 2027 йилнинг февраль ойидан олдин қайтишга улгурмайди. Топуриянинг жисмоний тайёргарлик бўйича мураббийи Хесус Галио спортчи айни пайтда Майами шаҳрида аста-секин енгил машғулотларни бошлаганини, аммо тўлиқ жанговар спорт формасига кириши учун айнан келгуси йил февралигача вақт талаб этилишини маълум қилган.
Энг катта интрига эса рақиб танлови атрофида авж олмоқда: UFC раҳбарияти Илиянинг қайтиши учун британиялик юлдуз Пэдди Пимблетт ёки америкалик Жастин Гейжи номзодини кўриб чиқаётган бўлса-да, Топурия жамоаси фақат бир нарсани — уни илк бор мағлубиятга учратган Жастин Гейжига қарши даҳшатли реванш жангини қатъий талаб қилмоқда. Хўш, икки карра собиқ чемпион нега танаффусни чўзди, Гейжи билан иккинчи тўқнашув унинг карьерасини қайта тиклай оладими ва Дана Уайт нима учун Пимблетт вариантини илгари сурмоқда?
«Майамидаги тикланиш ва 2027 йил феврали»: Топуриянинг режаси
Журналист Альваро Колменейро очиқлаган расмий тафсилотлар:
Февралгача танаффус: Спортчининг жисмоний тайёргарлик бўйича мураббийи Хесус Галио Топуриянинг тўлиқ тикланиш жараёни ва навбатдаги жангга чиқиш муддати 2027 йилнинг февралидан эрта бўлмаслигини тасдиқлади;
Майами лагери: Жангчи АҚШнинг Майами шаҳрида машғулотларга аста-секин қайтмоқда ва юкламаларни босқичма-босқич ошириб боришни режалаштирган;
Реванш талаби: Колменейронинг таъкидлашича, Илиянинг жамоаси бошқа ҳар қандай таклифлардан кўра фақат Жастин Гейжи билан орадаги ҳисоб-китобни ёпиш ва реванш олиш вариантида оёқ тираб турибди;
Пэдди Пимблетт муқобили: Ташкилот эса медиа жиҳатдан улкан шов-шув ва фойда келтириши мумкин бўлган вариант сифатида англиялик Пэдди Пимблетт билан тўқнашувни кўриб чиқмоқда.
Икки вазн собиқ қироли: Топуриянинг ғалабали ва мураккаб йўли
29 ёшли грузиялик жангчининг спортдаги асосий кўрсаткичлари:
2024 йил — 65 кг чўққиси: Илия 2024 йилда ярим енгил вазн тоифасида чемпионлик камарини қўлга киритиб, уни бир бор муваффақиятли ҳимоя қилишга эришди;
2025 йил — енгил вазн тожи: 2025 йилда у ўз амбицияларини давом эттириб, 70 кг вазн тоифасида ҳам чемпионликни нақд қилди ва тарихда кам сонли икки вазн чемпионлари қаторига кирди;
9 та ғалаба ва 1 мағлубият: 2020 йилдан буён элита промоушенида тўп суриб келаётган Топуриянинг UFC рекорди 9 та ғалаба ва Гейжидан қабул қилинган ягона аламли мағлубиятдан иборат;
Энг оғир синов: Фаолиятидаги илк мағлубиятдан кейинги узоқ тикланиш даври Илиянинг руҳий ва жисмоний жиҳатдан қанчалик ўзгарганини текшириб кўради.
Гейжи билан қасос ёки Пимблетт билан хайп: Тарози палласида нима турибди?
Мутахассисларнинг Топуриянинг кейинги қадами бўйича таҳлилий хулосалари:
Шараф ва қасос масаласи: Гейжига қарши жанг Топурияга фаолиятидаги ягона доғни ювиш ва чемпионлик пойгасига бир лаҳзада қайта сакраш имконини беради;
Пимблетт билан жангнинг хавфсизлиги: Пимблетт билан баҳс молиявий ва томошабоплик нуқтаи назаридан жуда катта даромад келтирса-да, мағлубиятдан кейин формани тиклаб олиш учун қулайроқ трамплин сифатида баҳоланади;
Камар учун янги даъво: 2027 йил бошидаги ҳар қандай ғалаба Топурияга ташкилотнинг яна бош даъвогари бўлиб қайтишини кафолатлайди.
2027 йилнинг феврали UFC ишқибозлари учун ҳақиқий байрамга айланиши аниқ — Илия Топуриянинг қайтиши енгил вазн тоифасидаги кучлар нисбатини яна бир бор остин-устун қилиб юбориши кутилмоқда.
Сизнингча, Илия Топурия октагонга қайтганида Жастин Гейжидан қасос олиб, реваншда ғалаба қозона оладими ёки унга аввал Пэдди Пимблетт билан «исиниб олиш» маъқулроқми? Топурия ўз камарларини қайтариб олишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC оламининг ушбу шов-шувли хабари таҳлилини барча MMA мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…