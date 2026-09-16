Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?

·45·Спорт
Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Илия Топуриянинг октагонга қайтиши 2027 йил феврал ойидан олдин кутилмайди, чунки у жароҳатидан тўлиқ тузалиши керак.
  • Топуриянинг жамоаси фақат Жастин Гейжи билан реванш жангини истамоқда, UFC эса Педди Пимблетт билан жангни кўриб чиқмоқда.
  • Бу жанг Топуриянинг карерасини тиклаш ва яна чемпионлик учун курашиш имконини беради.

Аралаш жанг санъати (MMA) оламининг энг ёрқин ва шов-шувли юлдузларидан бири, UFC ташкилотининг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Илия Топуриянинг мухлислари яна бир неча ой кутишга мажбур бўлади. Таниқли спорт инсайдери ва журналисти Альваро Колменейро тарқатган шошилинч маълумотга кўра, 29 ёшли грузиялик жангчи октагонга 2027 йилнинг февраль ойидан олдин қайтишга улгурмайди. Топуриянинг жисмоний тайёргарлик бўйича мураббийи Хесус Галио спортчи айни пайтда Майами шаҳрида аста-секин енгил машғулотларни бошлаганини, аммо тўлиқ жанговар спорт формасига кириши учун айнан келгуси йил февралигача вақт талаб этилишини маълум қилган.

Энг катта интрига эса рақиб танлови атрофида авж олмоқда: UFC раҳбарияти Илиянинг қайтиши учун британиялик юлдуз Пэдди Пимблетт ёки америкалик Жастин Гейжи номзодини кўриб чиқаётган бўлса-да, Топурия жамоаси фақат бир нарсани — уни илк бор мағлубиятга учратган Жастин Гейжига қарши даҳшатли реванш жангини қатъий талаб қилмоқда. Хўш, икки карра собиқ чемпион нега танаффусни чўзди, Гейжи билан иккинчи тўқнашув унинг карьерасини қайта тиклай оладими ва Дана Уайт нима учун Пимблетт вариантини илгари сурмоқда?

«Майамидаги тикланиш ва 2027 йил феврали»: Топуриянинг режаси

Журналист Альваро Колменейро очиқлаган расмий тафсилотлар:

  • Февралгача танаффус: Спортчининг жисмоний тайёргарлик бўйича мураббийи Хесус Галио Топуриянинг тўлиқ тикланиш жараёни ва навбатдаги жангга чиқиш муддати 2027 йилнинг февралидан эрта бўлмаслигини тасдиқлади;

  • Майами лагери: Жангчи АҚШнинг Майами шаҳрида машғулотларга аста-секин қайтмоқда ва юкламаларни босқичма-босқич ошириб боришни режалаштирган;

  • Реванш талаби: Колменейронинг таъкидлашича, Илиянинг жамоаси бошқа ҳар қандай таклифлардан кўра фақат Жастин Гейжи билан орадаги ҳисоб-китобни ёпиш ва реванш олиш вариантида оёқ тираб турибди;

  • Пэдди Пимблетт муқобили: Ташкилот эса медиа жиҳатдан улкан шов-шув ва фойда келтириши мумкин бўлган вариант сифатида англиялик Пэдди Пимблетт билан тўқнашувни кўриб чиқмоқда.

Икки вазн собиқ қироли: Топуриянинг ғалабали ва мураккаб йўли

29 ёшли грузиялик жангчининг спортдаги асосий кўрсаткичлари:

  • 2024 йил — 65 кг чўққиси: Илия 2024 йилда ярим енгил вазн тоифасида чемпионлик камарини қўлга киритиб, уни бир бор муваффақиятли ҳимоя қилишга эришди;

  • 2025 йил — енгил вазн тожи: 2025 йилда у ўз амбицияларини давом эттириб, 70 кг вазн тоифасида ҳам чемпионликни нақд қилди ва тарихда кам сонли икки вазн чемпионлари қаторига кирди;

  • 9 та ғалаба ва 1 мағлубият: 2020 йилдан буён элита промоушенида тўп суриб келаётган Топуриянинг UFC рекорди 9 та ғалаба ва Гейжидан қабул қилинган ягона аламли мағлубиятдан иборат;

  • Энг оғир синов: Фаолиятидаги илк мағлубиятдан кейинги узоқ тикланиш даври Илиянинг руҳий ва жисмоний жиҳатдан қанчалик ўзгарганини текшириб кўради.

Гейжи билан қасос ёки Пимблетт билан хайп: Тарози палласида нима турибди?

Мутахассисларнинг Топуриянинг кейинги қадами бўйича таҳлилий хулосалари:

  • Шараф ва қасос масаласи: Гейжига қарши жанг Топурияга фаолиятидаги ягона доғни ювиш ва чемпионлик пойгасига бир лаҳзада қайта сакраш имконини беради;

  • Пимблетт билан жангнинг хавфсизлиги: Пимблетт билан баҳс молиявий ва томошабоплик нуқтаи назаридан жуда катта даромад келтирса-да, мағлубиятдан кейин формани тиклаб олиш учун қулайроқ трамплин сифатида баҳоланади;

  • Камар учун янги даъво: 2027 йил бошидаги ҳар қандай ғалаба Топурияга ташкилотнинг яна бош даъвогари бўлиб қайтишини кафолатлайди.

2027 йилнинг феврали UFC ишқибозлари учун ҳақиқий байрамга айланиши аниқ — Илия Топуриянинг қайтиши енгил вазн тоифасидаги кучлар нисбатини яна бир бор остин-устун қилиб юбориши кутилмоқда.

Сизнингча, Илия Топурия октагонга қайтганида Жастин Гейжидан қасос олиб, реваншда ғалаба қозона оладими ёки унга аввал Пэдди Пимблетт билан «исиниб олиш» маъқулроқми? Топурия ўз камарларини қайтариб олишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC оламининг ушбу шов-шувли хабари таҳлилини барча MMA мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Илия ТопурияЖастин ГейжиПэдди ПимблеттUFC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиБугун, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиБугун, 23:14Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБугун, 23:05Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартОсиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартБугун, 23:01Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиАнге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиБугун, 22:56500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилди500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилдиБугун, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда