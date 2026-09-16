Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табриклади
“Барселона”нинг собиқ футболчиси, Испания терма жамоаси сафида 2010 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан ва Чемпионлар лигасида тўрт марта зафар қучган Жерар Пике “Fyers American Gambits” жамоасини Global Chess League-2026 турниридаги учинчи ўрин билан табриклади. Бу ҳақда у Instagram саҳифасида маълум қилди.
“Салом, болалар. Сизларни табрикламоқчи эдим. Биз учинчи ўринни эгалладик ва менимча, сизлар ажойиб иш қилдингиз. Ғалабага жуда яқин келдик. Нима бўлишидан қатъи назар, мен сизлар билан жуда фахрланаман. Ишончим комилки, келажакда албатта ғалаба қозонамиз. American Gambits, олға!” дейди Пике.
Бенгалуруда ўтказилган Tech Mahindra Global Chess League-2026 жамоавий турнирида “Fyers American Gambits” сафида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ва қозоғистонлик шахматчи Бибисора Ассaубаева ҳам иштирок этди. Жамоа турнирини бронза медаллари билан якунлади.
Учинчи ўрин учун кечган икки ўйинли баҳсда “Fyers American Gambits” “CheQ Mumba Masters”ни ҳар икки учрашувда мағлуб этди. Биринчи баҳс 3,5:2,5, иккинчиси эса 4:2 ҳисобида якунланди. Натижада жамоа умумий 7,5:4,5 ҳисобида ғалаба қозониб, учинчи ўринни эгаллади.
Мусобақа давомида Синдоров бир қатор кучли рақибларга қарши муваффақиятли иштирок этди. Бибисора Ассaубаева ҳам жамоанинг натижасига ҳисса қўшди.
Маълумот учун, Жерар Пике 2026 йил 18 август куни расман “Fyers American Gambits” жамоасининг стратегик акциядорига айланган. У жамоанинг учинчи Global Chess League мавсумида Жавоҳир Синдоров, Бибисора Ассaубаева ва бошқа кучли шахматчилар билан бирга иштирок этадиган лойиҳага инвестор сифатида қўшилган.
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