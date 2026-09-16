Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табриклади

·1·Спорт
Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табриклади

“Барселона”нинг собиқ футболчиси, Испания терма жамоаси сафида 2010 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан ва Чемпионлар лигасида тўрт марта зафар қучган Жерар Пике “Fyers American Gambits” жамоасини Global Chess League-2026 турниридаги учинчи ўрин билан табриклади. Бу ҳақда у Instagram саҳифасида маълум қилди.

“Салом, болалар. Сизларни табрикламоқчи эдим. Биз учинчи ўринни эгалладик ва менимча, сизлар ажойиб иш қилдингиз. Ғалабага жуда яқин келдик. Нима бўлишидан қатъи назар, мен сизлар билан жуда фахрланаман. Ишончим комилки, келажакда албатта ғалаба қозонамиз. American Gambits, олға!” дейди Пике.

Бенгалуруда ўтказилган Tech Mahindra Global Chess League-2026 жамоавий турнирида “Fyers American Gambits” сафида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ва қозоғистонлик шахматчи Бибисора Ассaубаева ҳам иштирок этди. Жамоа турнирини бронза медаллари билан якунлади.

Учинчи ўрин учун кечган икки ўйинли баҳсда “Fyers American Gambits” “CheQ Mumba Masters”ни ҳар икки учрашувда мағлуб этди. Биринчи баҳс 3,5:2,5, иккинчиси эса 4:2 ҳисобида якунланди. Натижада жамоа умумий 7,5:4,5 ҳисобида ғалаба қозониб, учинчи ўринни эгаллади.

Мусобақа давомида Синдоров бир қатор кучли рақибларга қарши муваффақиятли иштирок этди. Бибисора Ассaубаева ҳам жамоанинг натижасига ҳисса қўшди.

Маълумот учун, Жерар Пике 2026 йил 18 август куни расман “Fyers American Gambits” жамоасининг стратегик акциядорига айланган. У жамоанинг учинчи Global Chess League мавсумида Жавоҳир Синдоров, Бибисора Ассaубаева ва бошқа кучли шахматчилар билан бирга иштирок этадиган лойиҳага инвестор сифатида қўшилган.

Жерар ПикеFyers American GambitsGlobal Chess League 2026Жавоҳир Синдоров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиБугун, 23:14Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Бугун, 23:09Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБугун, 23:05Осиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартОсиё ўйинлари. Қирғизистон Таиланд мағлуб бўлди, Япония ва Эрондан ишончли стартБугун, 23:01Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиАнге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиБугун, 22:56500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилди500 млн евро ва очилмаган мактуб: «Интер»нинг Мессини сотиб олиш бўйича аср сири очилдиБугун, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда