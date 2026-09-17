«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди

·73·Дунё
«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон билан уруш якунига яқинлашаётганини ва Теҳрон расмийлари Вашингтон билан битим тузишга интилаётганини маълум қилди.
  • Трампнинг таъкидлашича, Эрон ҳукумати иқтисодий ва ҳарбий босимлар остида муросага келишга тайёр.
  • Президент бу маълумотлар учинчи шахсларнинг тахмини эмас, балки Теҳрон расмийлари томонидан тўғридан тўғри билдирилганини тасдиқлади.

Яқин Шарқдаги кескин қуролли қарама-қаршилик ва глобал хавотирлар фонида Вашингтондан бутун дунёни ларзага солган баёнот янгради. АҚШ Президенти Дональд Трамп Оқ уйда журналистлар билан мулоқот чоғида Эрон билан кечаётган низо якунига яқинлашаётганини ва Теҳрон расмийлари Вашингтон билан катта битим тузишга қаттиқ интилаётганини очиқлади. Трамп ўз чиқишида: «Умид қиламанки, биз урушнинг якунига қараб ҳаракатланмоқдамиз. Улар келишувга эришишни исташмоқда, кўрамиз, бундан нима чиқади. Эрон битим тузишни жуда ҳам хоҳлаяпти», дея қатъий таъкидлади.

Энг катта сенсация эса матбуот вакилларининг аниқлаштирувчи саволига берилган жавоб бўлди: журналистлар ушбу сигналлар ҳақиқатан тўғридан-тўғри Теҳрондан олинган-олинмаганини сўраганида, Трамп иккиланмасдан ижобий жавоб қайтарди. Парда ортидаги ушбу яширин дипломатик алоқалар минтақада янги катта геосиёсий давр бошланаётганидан дарак бермоқда. Хўш, Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги тўғридан-тўғри яширин мулоқотни ким таъминлади, Трамп таклиф қилаётган янги келишув шартлари қандай ва ушбу битим Яқин Шарқдаги кучлар мувозанатини қандай ўзгартиради?

«Уруш якунига яқинлашмоқда»: Трампнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари

Оқ уй раҳбарининг халқаро матбуотга берган изоҳлари:

  • «Эрон келишувни жуда хоҳламоқда»: Дональд Трамп Эрон ҳукумати иқтисодий ва ҳарбий босимлар остида муросага келишга мажбур бўлаётганини ва битимга тайёрлигини билдирди;

  • Тўғридан-тўғри сигналлар: Президент ушбу позиция учинчи шахслар тахмини эмас, балки Теҳрон расмийлари томонидан тўғридан-тўғри билдирилганини тасдиқлади;

  • «Уруш тугаяпти» оптимизми: Оқ уй маъмурияти Яқин Шарқдаги кенг кўламли ҳарбий тўқнашувларни тўхтатиш ва дипломатик ечим топиш босқичига ўтилганига ишора қилмоқда;

  • Натижани кутиш: Трамп ҳолатни тўлиқ олдиндан кафолатламаган бўлса-да, «кўрамиз, бундан нима чиқади» дея жараён фаол дипломатик ривожланиш босқичида эканини кўрсатди.

Парда орти дипломатияси: Вашингтон ва Теҳрон қандай боғланди?

Халқаро экспертларнинг ушбу кутилмаган яқинлашув бўйича таҳлили:

  • Яширин каналларнинг очилиши: Трампнинг баёноти АҚШ ва Эрон ўртасида Швейцария ёки Уммон каби анъанавий воситачилар орқали фаол ёпиқ маслаҳатлашувлар олиб борилаётганини тасдиқлайди;

  • Ҳарбий босим ортидаги музокаралар: Сўнгги ҳафталарда ҳар икки томон бир-бирининг ҳарбий объектларига берган зарбалари ортидан томонлар тўлиқ миқёсли ҳалокатли урушдан қочиш учун музокаралар столига қайтишга қарор қилган кўринади;

  • Энергетика ва нефть бозорига таъсир: Ушбу хабарнинг тарқалиши жаҳон нефть бозорларидаги ваҳимани жиловлаш ва нархларнинг кескин кўтарилиб кетишининг олдини олишга хизмат қилади.

Янги битим шартлари: Томонлар нималарни талаб қилмоқда?

Бўлажак келишув атрофидаги эҳтимолий сценарийлар:

  • Ядро ва ракета дастурлари: Вашингтон Эрондан уранни бойитиш суръатини чеклаш ҳамда минтақадаги прокси кучларни молиялаштиришни тўхтатишни талаб қилиши муқаррар;

  • Санкцияларни юмшатиш: Теҳроннинг бош мақсади эса миллий иқтисодиётни бўғиб қўйган халқаро банк ва нефть эмбарголарини бекор қилишга эришишдир;

  • Минтақавий хавфсизлик: Кўрфаз давлатлари ва халқаро кема қатнови хавфсизлиги бўйича мустаҳкам кафолатлар олиниши режалаштирилмоқда.

Дональд Трампнинг ушбу баёноти Яқин Шарқда узоқ кутилган тинчлик ва барқарорлик ўрнатилиши учун сўнгги йиллардаги энг катта дипломатик умид эшигини очди.

Сизнингча, Эрон ва АҚШ ўртасидаги тўғридан-тўғри битим тузилиши ҳақиқатга қанчалик яқин ва Теҳрон ҳақиқатан урушни тўхтатишга тайёрми? Дональд Трамп Яқин Шарқдаги ушбу катта низони якунлаб, ўз тарихий муваффақиятига эриша оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат саҳнасидаги ушбу шов-шувли бурилиш таҳлилини барча сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Дональд ТрампЭронЯдерли дастурСанкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урдиБугун, 09:38«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга бердиБугун, 09:34Она ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиОна ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиБугун, 08:33Мушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиМушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиБугун, 08:20Журналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиЖурналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиБугун, 01:21Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиАёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди