Журналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келди

·3·Дунё
Журналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келди

Британиялик табиат ҳимоячиси ва телевидениеда танилган фермер Жимми Доэрти Жанубий Кореядаги айиқ ўти фермасидан бешта Осиё қора айиғини қутқариб, уларни 5 500 мил узоқликдаги Буюк Британияга олиб келди.

Бара, Руми, Сэйбит, Ён-ги ва Ҳуиманг 20 йилдан ортиқ вақт давомида занглаган темир қафасларда сақланган. Ҳозир улар Суффолк графлигининг Ипсвич шаҳри яқинидаги Jimmy’s Farm and Wildlife Park’ка жойлаштирилган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Жимми 16 сентябрь куни ижтимоий тармоқларда қутқарув ҳақида маълумот берди. Унинг айтишича, олти ой аввал Жанубий Кореяга бориб, айиқларнинг оғир шароитда яшаганини кўрган ва уларни Британияга олиб келишга ваъда берган.

Бу Осиё қора айиқларининг Буюк Британияга биринчи марта кўчирилиши ҳисобланади. Фермадан олиб чиқилган ҳайвонлар махсус ветеринария муассасасида тикланиб, сафар учун соғлом деб топилганидан сўнг махсус контейнерларда ташилган.

Айиқларни энди қандай ҳаёт кутмоқда?

Айиқлар “Moon Bear Islands” деб аталувчи махсус ўрмон ҳудудида яшайди. Бу ерда дарахтлар, яшил майдонлар, оқар сув ва ҳавзалар мавжуд бўлиб, улар узоқ йиллардан сўнг озуқа қидириш, дарахтларга чиқиш ва сувда сузиш имконига эга бўлади.

Бешта айиқ ҳам болалигида оналаридан ажратилгани айтилмоқда. Улар орасида энг каттаси Бара 1998 йилда фермага келтирилган ва 27 йил давомида бир хил ифлос темир қафасда сақланган. Қутқарилгунга қадар у ҳавзани деярли кўрмаган, ветеринария марказида эса биринчи марта ваннадаги сувни қизиқиш билан ўрганган.

Ko‘kragida oq belgisi bor yirik qora ayiq yerda yurib kelmoqda.

Опа-ука Ён-ги ва Руми қарийб 20 йил битта қафасда яшаган. Сэйбит эса асирликда ўзидан кичик Ҳуимангни ҳимоя қилиб келган.

Жанубий Кореяда айиқларни фермада сақлаш 1980-йиллар бошида бошланган. Уларнинг ўти ва ўт пуфагидан анъанавий тиббиётда фойдаланилган. Айиқ ўти таркибида айрим жигар касалликлари ва ўт пуфагидаги тошларни даволашда қўлланадиган урсодезоксихол кислотаси бор, бироқ унинг синтетик муқобиллари ҳам мавжуд.

2014 йилда мамлакат фермаларида қарийб 1 000 та айиқ сақланган. 2022 йилда ҳукумат, фермерлар ва ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотлари савдони тугатиш бўйича келишувга эришди.

2026 йил 1 январдан айиқларни кўпайтириш, фермерлик мақсадида сақлаш ва улардан ўт олиш расман тақиқланди.

Бироқ Жанубий Кореяда ҳали 200 га яқин айиқ ёрдамга муҳтож. Жимми Доэрти маҳаллий ҳамкорлар билан уларга ҳам янги уй топиш устида ишлаётганини айтди.

Space for the Wild ва Jimmy’s Farm ташкилотлари қутқарув ишларини қўллаб-қувватлаш учун “Bears Behind Bars” кампаниясини бошлаган. У орқали 3 700 га яқин хайриядан 90 минг фунт стерлингдан ортиқ маблағ йиғилган.

Айиқлар дастлаб ташриф буюрувчилардан узоқда сақланиб, янги муҳитга мослашади. Улар тўлиқ кўникиб олгач, жамоатчилик ҳам уларни кўриш имкониятига эга бўлади.

Жимми ДоэртиОсиё қора айиғиJimmy’s Farm and Wildlife ParkЖанубий Корея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиАёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиБугун, 00:53Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиКеча, 22:54Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиРоналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиКеча, 22:53Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиКеча, 22:47Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиКеча, 22:39«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришдиКеча, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди