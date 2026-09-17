Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?
Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида курашлар дақиқа сайин кескинлашиб бормоқда. Мусобақанинг очилиш кунида Ўзбекистоннинг барча эркаклар ва аёллар термалари — жами 6 та таркибимиз рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, юз фоизлик ғалабали натижа билан турнирни бошлаган эди. Айниқса, хотин-қиз гроссмейстерларимиз намойиш этган ишончли ва шиддатли ўйинлар бутун дунё шахмат экспертларининг эътиборини тортди. Бугун эса Самарқанддаги мусобақа залида янада кескин ва масъулиятли 2-тур беллашувлари бўлиб ўтади.
Швейцарча тизим бўйича тузилган навбатдаги жуфтликларга кўра, аёллар асосий терма жамоамиз Жанубий Американинг ноқулай рақиби Эквадор термасига қарши баҳс олиб борса, ёш истеъдодлардан иборат учинчи жамоамиз жаҳон шахматида улкан мактабга эга бўлган Европа гранди — Испания термасига қарши доскага ўтиради. Иккинчи жамоамиз эса араб дунёсининг кучли вакили Иордания қизлари билан тўқнаш келади.
Хўш, Гулруҳбегим Тоҳиржонова ва Умида Омонова бошчилигидаги асосий таркиб Эквадорни қандай тактика билан доғда қолдиради, учинчи жамоамиз Испанияга қарши баҳсда сенсация кўрсата оладими ва қизларимизнинг ушбу юриши Самарқанд Олимпиадасида совринли поғоналарни кафолатлай оладими?
«2-тур тўқнашувлари»: Аёллар жамоаларимизнинг рақиблари ва жуфтликлар
Бугунги турда қизларимизни кутаётган жиддий қарама-қаршиликлар:
Эквадор — Ўзбекистон-1: Асосий таркибимиз Жанубий Америка вакилларига қарши баҳс олиб боради; жамоамизнинг асосий вазифаси — барча тахталарда тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, максимал очколар билан пешқадамликни мустаҳкамлаш;
Ўзбекистон-3 — Испания: Турнинг энг мураккаб ва қизиқарли тўқнашуви: ёш умидли қизларимиздан иборат 3-жамоамиз Европанинг гроссмейстерларга тўла номдор термаси бўлмиш Испанияга қарши курашга киришади;
Иордания — Ўзбекистон-2: Иккинчи таркибимиз Осиё ва Яқин Шарқнинг тажрибали вакиллари саналган Иордания қизларига қарши сафар мақомидаги мураккаб ўйинда ғалаба учун жанг қилади;
Швейцарча босим: Илк турдаги осон рақиблардан фарқли ўлароқ, 2-турда рейтинг очколари тенг жамоалар тўқнашаётгани сабабли ҳар бир юриш ва хато бутун жамоа тақдирига бевосита таъсир кўрсатади.
1-турдаги мутлақ зафар: Қизларимиздан 100 фоизлик маҳорат дарси
Олимпиаданинг илк кунида аёллар жамоаларимиз қайд этган шов-шувли натижалар:
Ўзбекистон (1-жамоа) 4:0 Тринидад ва Тобаго: Бош жамоамиз ўз савиясини тўлиқ кўрсатди — Гулруҳбегим Тоҳиржонова, Умида Омонова, Нилуфархон Имомқўзиева ва Гулдона Каримова рақибаларига нафақат очко, ҳатто дуранг ҳам бермай, мутлақ устунлик қайд этди;
Ўзбекистон (2-жамоа) 3:1 Того: Иккинчи таркибда Мадинабону Халилова, Асал Салимова ва Мумтозбегим Мансурова ишончли ғалабаларга эришиб, жамоага муҳим уч очкони келтирди;
Ўзбекистон (3-жамоа) 4:0 Танзания: Ёш истеъдодларимиз Зилола Актамова, Мафтуна Бобомуродова, Шоҳина Аҳмедова ва Барчиной Шокиржонова ҳеч қандай қаршиликсиз африкаликларни тор-мор этди;
Тарихий баланс: Мезбон сифатида барча учта аёллар жамоамизнинг 1-турни бирдек йирик ғалаба билан бошлаши ўзбек аёллар шахматида янги авлод шаклланганини исботлади.
Эквадор, Испания ва Иордания: Рақиблар қандай хавф туғдира олади?
2-тур партиялари олдидан мутахассисларнинг таҳлилий хулосалари:
Эквадорнинг сири: Лотин Америкаси вакиллари одатда ҳимоявий ва ёпиқ позицияларда кучли бўлиб, асосий таркибимиздан дебютданоқ ташаббусни олиш ва ҳужумкор босим ўтказиш талаб этилади;
Испания барьери — улкан имтиҳон: Ёшларимиз учун Испания билан баҳс ҳақиқий синов бўлади; бу партияда олинадиган ҳар бир ярим очко ҳам халқаро миқёсда катта резонанс келтириб чиқариши мумкин;
Руҳий устунлик: Ўз юртида, минглаб мухлислар кўз ўнгида ҳаракат қилаётган шахматчи қизларимиз учун мезбонлик фактори яна бир бор қўшимча куч ва мотивация бағишлайди.
Самарқанд осмони остида кечаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-турида барча юртдошларимиз номидан шахматчи қизларимизга омад ва порлоқ ғалабалар тилаб қоламиз!
Сизнингча, Ўзбекистоннинг ёш аёллар 3-жамоаси Европанинг номдор гранди Испанияга қарши курашда муносиб натижа кўрсатиб, мусобақанинг бош сенсациячисига айлана оладими? Асосий термамиз Эквадор устидан яна 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» ғалабани такрорлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддаги тарихий шахмат Олимпиадасининг ушбу қайноқ хабарини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…