Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?

·0·Спорт
Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?

Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида курашлар дақиқа сайин кескинлашиб бормоқда. Мусобақанинг очилиш кунида Ўзбекистоннинг барча эркаклар ва аёллар термалари — жами 6 та таркибимиз рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, юз фоизлик ғалабали натижа билан турнирни бошлаган эди. Айниқса, хотин-қиз гроссмейстерларимиз намойиш этган ишончли ва шиддатли ўйинлар бутун дунё шахмат экспертларининг эътиборини тортди. Бугун эса Самарқанддаги мусобақа залида янада кескин ва масъулиятли 2-тур беллашувлари бўлиб ўтади.

Швейцарча тизим бўйича тузилган навбатдаги жуфтликларга кўра, аёллар асосий терма жамоамиз Жанубий Американинг ноқулай рақиби Эквадор термасига қарши баҳс олиб борса, ёш истеъдодлардан иборат учинчи жамоамиз жаҳон шахматида улкан мактабга эга бўлган Европа гранди — Испания термасига қарши доскага ўтиради. Иккинчи жамоамиз эса араб дунёсининг кучли вакили Иордания қизлари билан тўқнаш келади.

Хўш, Гулруҳбегим Тоҳиржонова ва Умида Омонова бошчилигидаги асосий таркиб Эквадорни қандай тактика билан доғда қолдиради, учинчи жамоамиз Испанияга қарши баҳсда сенсация кўрсата оладими ва қизларимизнинг ушбу юриши Самарқанд Олимпиадасида совринли поғоналарни кафолатлай оладими?

«2-тур тўқнашувлари»: Аёллар жамоаларимизнинг рақиблари ва жуфтликлар

Бугунги турда қизларимизни кутаётган жиддий қарама-қаршиликлар:

  • Эквадор — Ўзбекистон-1: Асосий таркибимиз Жанубий Америка вакилларига қарши баҳс олиб боради; жамоамизнинг асосий вазифаси — барча тахталарда тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, максимал очколар билан пешқадамликни мустаҳкамлаш;

  • Ўзбекистон-3 — Испания: Турнинг энг мураккаб ва қизиқарли тўқнашуви: ёш умидли қизларимиздан иборат 3-жамоамиз Европанинг гроссмейстерларга тўла номдор термаси бўлмиш Испанияга қарши курашга киришади;

  • Иордания — Ўзбекистон-2: Иккинчи таркибимиз Осиё ва Яқин Шарқнинг тажрибали вакиллари саналган Иордания қизларига қарши сафар мақомидаги мураккаб ўйинда ғалаба учун жанг қилади;

  • Швейцарча босим: Илк турдаги осон рақиблардан фарқли ўлароқ, 2-турда рейтинг очколари тенг жамоалар тўқнашаётгани сабабли ҳар бир юриш ва хато бутун жамоа тақдирига бевосита таъсир кўрсатади.

1-турдаги мутлақ зафар: Қизларимиздан 100 фоизлик маҳорат дарси

Олимпиаданинг илк кунида аёллар жамоаларимиз қайд этган шов-шувли натижалар:

  • Ўзбекистон (1-жамоа) 4:0 Тринидад ва Тобаго: Бош жамоамиз ўз савиясини тўлиқ кўрсатди — Гулруҳбегим Тоҳиржонова, Умида Омонова, Нилуфархон Имомқўзиева ва Гулдона Каримова рақибаларига нафақат очко, ҳатто дуранг ҳам бермай, мутлақ устунлик қайд этди;

  • Ўзбекистон (2-жамоа) 3:1 Того: Иккинчи таркибда Мадинабону Халилова, Асал Салимова ва Мумтозбегим Мансурова ишончли ғалабаларга эришиб, жамоага муҳим уч очкони келтирди;

  • Ўзбекистон (3-жамоа) 4:0 Танзания: Ёш истеъдодларимиз Зилола Актамова, Мафтуна Бобомуродова, Шоҳина Аҳмедова ва Барчиной Шокиржонова ҳеч қандай қаршиликсиз африкаликларни тор-мор этди;

  • Тарихий баланс: Мезбон сифатида барча учта аёллар жамоамизнинг 1-турни бирдек йирик ғалаба билан бошлаши ўзбек аёллар шахматида янги авлод шаклланганини исботлади.

Эквадор, Испания ва Иордания: Рақиблар қандай хавф туғдира олади?

2-тур партиялари олдидан мутахассисларнинг таҳлилий хулосалари:

  • Эквадорнинг сири: Лотин Америкаси вакиллари одатда ҳимоявий ва ёпиқ позицияларда кучли бўлиб, асосий таркибимиздан дебютданоқ ташаббусни олиш ва ҳужумкор босим ўтказиш талаб этилади;

  • Испания барьери — улкан имтиҳон: Ёшларимиз учун Испания билан баҳс ҳақиқий синов бўлади; бу партияда олинадиган ҳар бир ярим очко ҳам халқаро миқёсда катта резонанс келтириб чиқариши мумкин;

  • Руҳий устунлик: Ўз юртида, минглаб мухлислар кўз ўнгида ҳаракат қилаётган шахматчи қизларимиз учун мезбонлик фактори яна бир бор қўшимча куч ва мотивация бағишлайди.

Самарқанд осмони остида кечаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-турида барча юртдошларимиз номидан шахматчи қизларимизга омад ва порлоқ ғалабалар тилаб қоламиз!

Сизнингча, Ўзбекистоннинг ёш аёллар 3-жамоаси Европанинг номдор гранди Испанияга қарши курашда муносиб натижа кўрсатиб, мусобақанинг бош сенсациячисига айлана оладими? Асосий термамиз Эквадор устидан яна 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» ғалабани такрорлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддаги тарихий шахмат Олимпиадасининг ушбу қайноқ хабарини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Самарқанд 46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат жамоаЭквадор шахмат термасиИспания шахмат термаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаСамарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаБугун, 08:47«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатдиБугун, 08:41Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиМессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиБугун, 08:38 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб бердиБугун, 06:25Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБеҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 06:22Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда