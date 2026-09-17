«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дана Уайтнинг «Дана Whитеъс Контендер Сериес» шоусида тўрт нафар жангчини танлаб олгани, улардан бири Қирғизистонлик Акбар Абдуллаев бўлиб, у 19 сонияда рақибини нокаутга учратди.
- Майтон Перейра, Игор Кавалканти ва Луис Эрнандес ҳам UFC билан шартнома имзолади.
- Тейшон Уиляms эса очколар ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, шартнома ололмади.
Аралаш жанг санъати (MMA) дунёсининг энг нуфузли аренаси саналмиш Лас-Вегасда навбатдаги тарихий кеча бўлиб ўтди. UFC президентининг янги истеъдодларни танлаб олишга мўлжалланган машҳур Dana White’s Contender Series (DWCS) 10-мавсумининг олтинчи ҳафталик жанглари мутлақ рекордлар ва ёрқин нокаутлар билан якунланди. Шоу якунига кўра, Дана Уайт октагонда чинакам маҳорат кўрсатган тўрт нафар жангчига элита лигаси билан орзу қилинган расмий шартномани тақдим этди. Туннинг энг ёрқин ва шов-шувли қаҳрамони эса Марказий Осиё, хусусан Қирғиз Республикаси вакили, ҳали фаолиятида мағлубият нималигини билмай келаётган Акбар Абдуллаев (14-0) бўлди.
Енгил вазн тоифасида октагонга кўтарилган қирғизистонлик нокаутчи бразилиялик рақиби Эднилсон Сантосни атиги 19 сония ичида шафқатсизларча қулатиб, залдаги барчани, шу жумладан Дана Уайтни ҳам ўрнидан туриб олқишлашга мажбур қилди. Ундан ташқари, 45 сониялик нокаут қайд этган Майтон Перейра, 1-раунддаёқ рақибини янчиб ташлаган Игор Кавальканти ва сабмишн эвазига зафар қучган Луис Эрнандес ҳам расман UFC жангчисига айланди. Кечанинг бешинчи ғолиби Тейшон Уильямсга эса очколар ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, Уайт томонидан шартнома берилмади.
Хўш, Акбар Абдуллаевнинг 19 сониялик рекорди UFC енгил вазн рейтингига қандай таъсир кўрсатади, Дана Уайт бешинчи ғолибни нега четлаб ўтди ва янги чақирилган тўртлик лигада қандай шов-шув кўтара олади?
«19 ва 45 сониялик даҳшат»: DWCS 6-ҳафтасининг нокаутлар хроникаси
Тун давомида муддатидан олдин қайд этилган шиддатли натижалар:
Акбар Абдуллаев (14-0) — 19 сониялик триумф: Қирғизистонлик жангчи баҳс бонги чалиниши билан агрессив ҳужумга ўтиб, Эднилсон Сантосни атиги 19 сония ичида ер тишлатди ва кечанинг энг тезкор нокаути соҳибига айланди;
Майтон Перейра (9-3) — 45 сониялик «ўқ зарба»: Ярим ўрта вазнда Зиван Хантни илк дақиқадаёқ муддатидан олдин мағлуб этган Перейра ўзининг бешафқат зарба кучини намойиш этди;
Игор Кавальканти (14-2) — 1-раунддаги тоза TKO: Ўрта вазн тоифасида Оскар Равеллони биринчи раунднинг 1:38 дақиқасида техник нокаутга учратиб, промоушен раҳбарияти эътиборини қозонди;
Луис Эрнандес (8-0) — бенуқсон сабмишн: Ўрта вазннинг яна бир енгилмас вакили иккинчи раунднинг 1:01 дақиқасида Уго Гийонни бўғиш усулига солиб, таслим бўлишга мажбур қилди;
Шартномасиз қолган ғолиб: Тейшон Уильямс ўз жангини ғалаба билан якунлаган бўлса-да, тўлиқ 3 раундлик зерикарли ҳимоявий жанг сабаб Дана Уайт унга шартнома таклиф қилмасликка қарор қилди.
UFC расмий шартномасига эга бўлган 4 нафар янги юлдуз
Дана Уайт танлови ва уларнинг дивизионлари:
Акбар Абдуллаев (Қирғизистон, 14-0): Енгил вазн тоифасига (70 кг) кириб келаётган мағлубиятсиз тўхтатиб бўлмас куч сифатида баҳоланмоқда;
Майтон Перейра (Бразилия, 9-3): Ярим ўрта вазнда (77 кг) кучли зарба ва нокаут потенциалига эга жангчи;
Игор Кавальканти (Бразилия, 14-2): Ўрта вазн (84 кг) элитаси сафига қўшилган навбатдаги оғир зарбали универсал спортчи;
Луис Эрнандес (АҚШ, 8-0): Ўрта вазн дивизионининг партерда кучли ва мағлубият нималигини билмай келаётган грэпплинг устаси.
Марказий Осиё ММА мактаби: Абдуллаевдан янги эра
Ушбу ғалабанинг минтақамиз спорти учун стратегик аҳамияти:
Енгилмас рекорд (14-0): Абдуллаевнинг профессионал фаолиятидаги 14 та баҳснинг барчасида ғалаба қозониши унинг промоушенга тайёр топ-даъвогар эканини кўрсатмоқда;
Дана Уайтнинг шахсий эътирофи: UFC раҳбари одатда бундай тезкор ва томошабоп финиш қайд этган спортчиларни дарҳол катта рақамли кардларга жалб қилишни яхши кўради;
Кучли дивизион синови: Енгил вазн тоифаси UFC’нинг энг рақобатбардош ва юлдузларга бой бўғини бўлиб, Абдуллаевнинг кучли ўнталик сари юриши минтақамиз мухлислари учун катта воқеа бўлади.
Dana White’s Contender Series аренасидаги ушбу 19 сониялик нокаут ва янги имзоланган келишувлар Марказий Осиё жанг санъати мактаби жаҳоннинг энг катта саҳнасида тенгсиз эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, 19 сонияда даҳшатли нокаут қайд этган Акбар Абдуллаев UFC’нинг қайноқ енгил вазн тоифасида тез орада чемпионлик камарига асосий даъвогарга айлана оладими? Дана Уайтнинг очколар ҳисобида ютган жангчига шартнома бермай, фақат муддатидан олдин ютганларни танлаши тўғри қарорми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақамиз ММА оламидаги ушбу қувончли тарихий ютуқ шарҳини барча жанг санъати ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…