Она ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлди

·0·Дунё
Она ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлди

Шимолий Ирландияда яшовчи 63 ёшли собиқ ўқитувчи Дебора Андерсон ўғли учун сотиб олган бир хонали квартира сабаб пенсиядан кейин яна ишлашга мажбур бўлганини айтди. Унинг таъкидлашича, уй учун хизмат тўловлари йилига қарийб 4 300 фунт стерлингга етган.

Дебора 2018 йилда Лисберндаги Lisburn Square мажмуасидан 37 ёшли ўғли Росс учун хавфсиз уй харид қилган. Ўша пайтда йиллик хизмат ҳақи тахминан 1 200 фунт бўлган.

Бироқ 2020 йилда бу сумма 2 800 фунтгача ошган, унга яна 250 фунт суғурта тўлови қўшилган. Дебора бу ўзгариш ҳақида олдиндан огоҳлантирилмаганини айтди. Ҳозир эса суғурта билан бирга йилига қарийб 4 300 фунт тўлаяпти.

“Биз минглаб фунтни қаерга сарфлаётганимизни ҳам билмаймиз. Бу пул пенсия жамғармаларимиздан чиқяпти. Шунинг учун мен яна ярим ставкага ишлашга қайтдим”, — деди у Need To Know’га.

Дебора 2024 йил ноябрь ойида 1 000 фунтдан ортиқ қўшимча тўлов ҳам талаб қилинганини, уни 28 кун ичида тўлаш керак бўлганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, 2020 йилдаги ошиш турар жой ва тижорий ҳудудлар харажатларини тақсимлаш тартиби ўзгаргани билан боғлиқ. Бироқ аҳоли бу ҳақда олдиндан маслаҳатлашувга жалб қилинмаган.

Автотураргоҳ учун ҳам пул тўлаяпти

Деборани энг кўп норози қилаётган масалалардан яна бири — автотураргоҳ харажатлари.

Унинг айтишича, 2023 йилда аҳолининг автотураргоҳ электр харажатларидаги улуши 19 фоиздан 64,5 фоизга оширилган. Ўғлининг квартирасида парковка жойи бўлмаса-да, Дебора ҳозир бу ҳудуд учун йилига 1 000 фунтдан ортиқ тўламоқда.

Ochiq havoda tabassum qilib selfi tushayotgan erkak va ayol.

Шунингдек, у лифтлар, таъмирлаш, тозалаш, қўриқлаш ва айрим жамоат ҳудудларидаги зарарларни бартараф этиш харажатлари ҳам аҳоли ҳисобидан қопланаётганини айтди.

Деборанинг таъкидлашича, зинапоя гиламида ҳам қоқилиб кетиш хавфини туғдирувчи тешиклар пайдо бўлган.

Квартирани сотиш ҳам қийинлашган

Дебора хизмат ҳақларининг кескин ўсиши мажмуадаги квартираларни сотишни ҳам қийинлаштираётганини билдирди.

“Мен бу квартирани сота олишимга ишончим комил эмас. Уни зарар билан сотишим мумкин. Лекин муаммони бошқа одамга ўтказишни ҳам истамайман”, — деди у.

Унинг айтишича, юқори хизмат тўловларини билган айрим харидорлар битимдан воз кечган, баъзи мулк эгалари эса нархни туширишга ёки уйни аукцион орқали сотишга мажбур бўлган.

Дебора яқинда Ambit CRE компаниясидан бюджет ва таъмирлаш ишлари бўйича норози бўлиб, мулк соҳасидаги низоларни кўриб чиқувчи ташкилотга мурожаат қилган. Ambit CRE’дан бу даъволар юзасидан изоҳ сўралган.

Дебора АндерсонЛисберн СкверAmbit CREПенсиядан кейин ишлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиМушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиБугун, 08:20Журналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиЖурналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиБугун, 01:21Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиАёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиБугун, 00:53Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиКеча, 22:54Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиРоналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиКеча, 22:53Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиКеча, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди