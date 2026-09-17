Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилди

·34·Техно
Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Штутгарт университети тадқиқотчиси Франческо Романо Ернинг сийрак атмосферасидан ишчи тана сифатида фойдаланишга қодир бўлган экспериментал пласмли двигателни ишлаб чиқди.
  • Бу технология келажакда сунъий йўлдошларга ксенон захирасисиз ўта паст орбиталарда йиллар давомида ишлаш имконини бериши мумкин.

Штутгарт университети тадқиқотчиси Франческо Романо Ернинг сийрак атмосферасидан ишчи тана сифатида фойдаланишга қодир бўлган экспериментал пласмли двигателни ишлаб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, бу технология келажакда сунъий йўлдошларга ксенон захирасисиз ўта паст орбиталарда йиллар давомида ишлаш имконини бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ишланма Атмоспҳере-Бреатинг Электрик Пропульсион (АБEП) синфига мансуб бўлиб, унинг ишлаш принципи сунъий йўлдош парвоз вақтида юқори қатламлардаги молекула ҳамда атомларни йиғиб, уларни ионлаштиришга асосланади. Ҳосил қилинган пласма электромагнит майдон ёрдамида тезлаштирилиб, реактив тортиш кучини ҳосил қилади.

Янги технологиянинг афзалликлари

Бундай двигател тизимлари айниқса баландлиги 100–450 километр бўлган жуда паст ер атрофи орбиталари учун катта қизиқиш уйғотмоқда. Сунъий йўлдош Ерга қанчалик яқин бўлса, у шунчалик батафсил суратларни олиши мумкин, радиолокация ҳамда алоқа тизимлари эса камроқ қувват талаб қилади. Шунингдек, миссия тугагандан сўнг аппарат орбитадан тезроқ чиқиб кетиб, космик чиқиндилар миқдорини камайтиради.

Бироқ ВЛEО орбиталарининг асосий муаммоси қолдиқ атмосферанинг қаршилигидир. Ҳатто бундай баландликларда ҳам сунъий йўлдошлар аста-секин тормозланади ва ишчи моддани сарфлаб, тезлик йўқотилишини доимий равишда қоплашга мажбур бўлади. Янги қурилма эса айнан шу аэродинамик қаршиликни келтириб чиқарувчи сийрак газдан ишчи тана сифатида фойдаланишни таклиф қилмоқда.

Техник қийинчиликлар ва ечимлар

Энг қийин тўсиқ юқори атмосферанинг ўта фаол компоненти бўлган атомар кислород бўлиб чиқди, чунки у анъанавий пласмли двигателларнинг электродлари, катодлари ва бошқа элементларини емириш хусусиятига эга. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида Романо ташқи нейтрализаторга эга бўлмаган контактсиз радиочастота геликонли двигателини яратди. Магнит майдони квазинейтрал пласма оқимини шакллантиради, бу эса энг заиф элементлардан биридан воз кечиш имконини беради.

Лойиҳа доирасида ҳаво олиш тизимини яратишга ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Синовдан ўтган учта вариант ичида қайтарувчи параболик сиртга эга конструкция энг самарали деб топилди. Тажрибалар давомида у келиб тушаётган атомар кислород, азот ва аргон зарраларининг тахминан 94,3 фоизини йиғди.

Пласма ҳосил қилиш учун тиббий МРТ антенна дизайнидан илҳомланган ҳолда тайёрланган бирдкаге-антеннадан фойдаланилади. Синовлар давомида узатиладиган юқори частотали қувватнинг 99 фоизигача бўлган қисми двигателнинг пласма ҳосил қилувчи соҳасига узатилганлиги аниқланди.

Вакуум камерасида қурилма атиги 50–60 В қувватда барқарор равишда пласма генерация қилган. Олимлар Ернинг юқори атмосферасига хос бўлган газларнинг таркиби ва концентрациясини моделлаштирдилар. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, бундай двигател билан жиҳозланган тўлақонли сунъий йўлдош қуёш панеллари таъминлай оладиган 1,6 кВ дан кам электр энергиясидан фойдаланган ҳолда 190–250 км баландликдаги орбитани ушлаб туришга қодир бўлади.

Плазмали двигателКосмик технологияларСуний ёлдошИлмий янгиликВЛEО орбита
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаРоссия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:29Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаБугун, 02:25GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиGeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиБугун, 01:24Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлдиБугун, 00:54Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиДунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиКеча, 23:50Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаElon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади