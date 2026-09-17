Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди

·51·Спорт
Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳрайнда Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг очилиш ўйинида "Насаф" сафардан 0:0 ҳисобида дуранг билан қайтди.
  • Бош мураббий Рўзиқул Бердиев жамоанинг маҳаллий оғир иқлим билан курашганини тан олди, аммо буни баҳона қилмасликни таъкидлади.
  • Мураббий ҳужумчиларнинг суст ҳаракатлари ва таркибдаги жиддий йўқотишлар ўйин сифатига таъсир қилганини очиқлади.

Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг очилиш баҳсида Баҳрайн чемпиони «Ал Холидия» майдонига сафар уюштирган Қаршининг «Насаф» клуби сафардан 0:0 ҳисобидаги муҳим дуранг билан қайтди. Бироқ Суперлигадаги сермаҳсул ва ёрқин ўйинлари билан мухлисларни ўргатиб қўйган қаршиликларнинг Баҳрайнда кўпроқ чуқур ҳимояга ётиб олгани, 90 дақиқа давомида атиги иккитагина вазият яратгани ОАВ ходимлари орасида кескин саволларни пайдо қилди. Учрашувдан сўнг ўтказилган расмий матбуот анжуманида «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев очиқ ва ҳаққоний иқрорлар билан чиқди.

Тажрибали мутахассис жамоанинг асосий вақтини маҳаллий оғир иқлим билан курашишга сарфлаганини тан олиш билан бирга, «буни баҳона қилиш нияти йўқлигини» қатъий билдирди. Бердиев ҳужумчиларнинг суст ва кескинликдан холи ҳаракатларини аёвсиз танқид қилди ҳамда Баҳрайнга таркибдаги жиддий йўқотишлар билан етиб келингани ўйин сифатига бевосита зарба берганини очиқлади. Хўш, «аждарлар» нега рақибга тўп назоратини топшириб қўйди, ҳужум чизиғидаги инқироз нима билан боғлиқ ва Бердиев кейинги турда нималарни ўзгартиради?

«Ҳимояни эпладик, лекин ҳужумда оқсадик»: Бердиевнинг дастлабки баҳоси

Баҳрайндаги қийин беллашув ҳақида бош мураббийнинг фикрлари:

  • Оғир сафар баҳси: Мутахассис беллашув рақиб майдонида ва ноқулай шароитда кечганини, шунга қарамай сафарда 1 очкони қўлга киритиш ижобий кўрсаткич эканини таъкидлади;

  • Мудофаа мустаҳкамлиги: Рўзиқул Бердиев ҳимоя чизиғи ўз зиммасига юклатилган вазифани бенуқсон бажарганини ва дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолганини эътироф этди;

  • Паст темп сабаби: Ҳавонинг ўта дим ва иссиқлиги туфайли иккала жамоа ҳам юқори тезлик намойиш эта олмаслиги ўйин бошланишидан олдиноқ маълум бўлганини билдирди;

  • Маъқул дуранг: Ўйиннинг умумий манзараси ва динамикаси аслида дурангга қараб кетаётгани ва якуний 0:0 адолатли натижа бўлгани қайд этилди.

«Нима учун ҳимояга ётиб олинди?»: Иқлим ва таркибдаги катта йўқотишлар

Журналистларнинг ҳужумкор ўйин йўқолиб қолгани ҳақидаги танқидий саволига жавоблар:

  • Рақибнинг иқлимга мослашгани: Мезбонлар бундай шароитда ўйнашга анча кўниккани сабабли тўп назоратини қўлга олгани, «Насаф» эса таваккал қилмасдан эҳтиёткор ҳимояланишни танлагани айтилди;

  • Қарши ҳужумларнинг иш бермагани: Мураббий қарши ҳужумга тезkor ўтиш бўйича кўрсатмалар берилганига қарамай, якуний паслар ва ҳужумни ривожлантириш фазасида хатолар кўп бўлганини яширмади;

  • «Тўлиқ таркиб билан келмадик»: Мураббий жамоанинг асосий ўйинчилари сафдан чиққани ва йўқотишлар туфайли Баҳрайнга оптимал бўлмаган таркиб билан ташриф буюрилгани ўйин суръатига кучли таъсир қилганини очиқлади.

«Об-ҳавони баҳона қилмаймиз!»: Ҳужумчилар манзилига кескин танқид

Чемпионатдаги 6:2 ҳисоби ва ОЧЛдаги атиги 2 та имконият ўртасидаги тафовут бўйича мураббий муносабати:

  • Баҳоналарсиз ҳақиқат: «Албатта, сабаб фақат об-ҳаво эмас. Биз буни баҳона қилаётганимиз йўқ. Асосий муаммо — ҳужумдаги вазифалар тўлиқ бажарилмади», — дея Бердиев шогирдларига танбеҳ берди;

  • Фаоллик ва кескинлик етишмади: Олдинги чизиқ вакиллари рақиб жарима майдони ичида кескинлик ва тажовузкорлик кўрсата олмагани сабабли хавфли вазиятлар сони кескин камайиб кетди;

  • Чарчоқ ва тор ротация: «Насаф» охирги ўйинларда бир хил таркиб билан майдонга тушаётгани боис етакчиларда жисмоний толиқиш аломатлари кўрина бошлаган.

Рўзиқул Бердиевнинг ушбу холис ва талабчан таҳлили жамоа мураббийлар штаби вазиятни тўғри баҳолаётганини кўрсатди ва эндиликда бор эътибор 14 октябрь куни Қаршида БААнинг «Ал Ваҳда» клубига қарши кечадиган 2-тур жангига қаратилади.

Сизнингча, Рўзиқул Бердиевнинг Баҳрайндаги тактикаси — ҳужумни қурбон қилиб, 1 очкони нақд қилиш тўғри қарормиди ёки «Насаф» таркибдаги йўқотишларга қарамай ғалаба учун таваккал қилиши керакмиди? 14 октябрда Қаршида ўтадиган «Ал Ваҳда» билан тўқнашувда «аждарлар» ҳужум чизиғи ўз сўзини айта оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг ОЧЛ-2 саҳнасидаги парда орти ҳақиқатларини барча «Насаф» мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!

НасафРўзиқул БердиевОсиё Чемпионлар лигаси-2Ал Холидия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБеҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 06:22Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиБугун, 06:06Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиБугун, 06:03Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиКеча, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда