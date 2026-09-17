Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳрайнда Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг очилиш ўйинида "Насаф" сафардан 0:0 ҳисобида дуранг билан қайтди.
- Бош мураббий Рўзиқул Бердиев жамоанинг маҳаллий оғир иқлим билан курашганини тан олди, аммо буни баҳона қилмасликни таъкидлади.
- Мураббий ҳужумчиларнинг суст ҳаракатлари ва таркибдаги жиддий йўқотишлар ўйин сифатига таъсир қилганини очиқлади.
Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг очилиш баҳсида Баҳрайн чемпиони «Ал Холидия» майдонига сафар уюштирган Қаршининг «Насаф» клуби сафардан 0:0 ҳисобидаги муҳим дуранг билан қайтди. Бироқ Суперлигадаги сермаҳсул ва ёрқин ўйинлари билан мухлисларни ўргатиб қўйган қаршиликларнинг Баҳрайнда кўпроқ чуқур ҳимояга ётиб олгани, 90 дақиқа давомида атиги иккитагина вазият яратгани ОАВ ходимлари орасида кескин саволларни пайдо қилди. Учрашувдан сўнг ўтказилган расмий матбуот анжуманида «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев очиқ ва ҳаққоний иқрорлар билан чиқди.
Тажрибали мутахассис жамоанинг асосий вақтини маҳаллий оғир иқлим билан курашишга сарфлаганини тан олиш билан бирга, «буни баҳона қилиш нияти йўқлигини» қатъий билдирди. Бердиев ҳужумчиларнинг суст ва кескинликдан холи ҳаракатларини аёвсиз танқид қилди ҳамда Баҳрайнга таркибдаги жиддий йўқотишлар билан етиб келингани ўйин сифатига бевосита зарба берганини очиқлади. Хўш, «аждарлар» нега рақибга тўп назоратини топшириб қўйди, ҳужум чизиғидаги инқироз нима билан боғлиқ ва Бердиев кейинги турда нималарни ўзгартиради?
«Ҳимояни эпладик, лекин ҳужумда оқсадик»: Бердиевнинг дастлабки баҳоси
Баҳрайндаги қийин беллашув ҳақида бош мураббийнинг фикрлари:
Оғир сафар баҳси: Мутахассис беллашув рақиб майдонида ва ноқулай шароитда кечганини, шунга қарамай сафарда 1 очкони қўлга киритиш ижобий кўрсаткич эканини таъкидлади;
Мудофаа мустаҳкамлиги: Рўзиқул Бердиев ҳимоя чизиғи ўз зиммасига юклатилган вазифани бенуқсон бажарганини ва дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолганини эътироф этди;
Паст темп сабаби: Ҳавонинг ўта дим ва иссиқлиги туфайли иккала жамоа ҳам юқори тезлик намойиш эта олмаслиги ўйин бошланишидан олдиноқ маълум бўлганини билдирди;
Маъқул дуранг: Ўйиннинг умумий манзараси ва динамикаси аслида дурангга қараб кетаётгани ва якуний 0:0 адолатли натижа бўлгани қайд этилди.
«Нима учун ҳимояга ётиб олинди?»: Иқлим ва таркибдаги катта йўқотишлар
Журналистларнинг ҳужумкор ўйин йўқолиб қолгани ҳақидаги танқидий саволига жавоблар:
Рақибнинг иқлимга мослашгани: Мезбонлар бундай шароитда ўйнашга анча кўниккани сабабли тўп назоратини қўлга олгани, «Насаф» эса таваккал қилмасдан эҳтиёткор ҳимояланишни танлагани айтилди;
Қарши ҳужумларнинг иш бермагани: Мураббий қарши ҳужумга тезkor ўтиш бўйича кўрсатмалар берилганига қарамай, якуний паслар ва ҳужумни ривожлантириш фазасида хатолар кўп бўлганини яширмади;
«Тўлиқ таркиб билан келмадик»: Мураббий жамоанинг асосий ўйинчилари сафдан чиққани ва йўқотишлар туфайли Баҳрайнга оптимал бўлмаган таркиб билан ташриф буюрилгани ўйин суръатига кучли таъсир қилганини очиқлади.
«Об-ҳавони баҳона қилмаймиз!»: Ҳужумчилар манзилига кескин танқид
Чемпионатдаги 6:2 ҳисоби ва ОЧЛдаги атиги 2 та имконият ўртасидаги тафовут бўйича мураббий муносабати:
Баҳоналарсиз ҳақиқат: «Албатта, сабаб фақат об-ҳаво эмас. Биз буни баҳона қилаётганимиз йўқ. Асосий муаммо — ҳужумдаги вазифалар тўлиқ бажарилмади», — дея Бердиев шогирдларига танбеҳ берди;
Фаоллик ва кескинлик етишмади: Олдинги чизиқ вакиллари рақиб жарима майдони ичида кескинлик ва тажовузкорлик кўрсата олмагани сабабли хавфли вазиятлар сони кескин камайиб кетди;
Чарчоқ ва тор ротация: «Насаф» охирги ўйинларда бир хил таркиб билан майдонга тушаётгани боис етакчиларда жисмоний толиқиш аломатлари кўрина бошлаган.
Рўзиқул Бердиевнинг ушбу холис ва талабчан таҳлили жамоа мураббийлар штаби вазиятни тўғри баҳолаётганини кўрсатди ва эндиликда бор эътибор 14 октябрь куни Қаршида БААнинг «Ал Ваҳда» клубига қарши кечадиган 2-тур жангига қаратилади.
Сизнингча, Рўзиқул Бердиевнинг Баҳрайндаги тактикаси — ҳужумни қурбон қилиб, 1 очкони нақд қилиш тўғри қарормиди ёки «Насаф» таркибдаги йўқотишларга қарамай ғалаба учун таваккал қилиши керакмиди? 14 октябрда Қаршида ўтадиган «Ал Ваҳда» билан тўқнашувда «аждарлар» ҳужум чизиғи ўз сўзини айта оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг ОЧЛ-2 саҳнасидаги парда орти ҳақиқатларини барча «Насаф» мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…