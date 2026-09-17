Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширди

·6·Дунё
Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тўрт нафар аёл Гонконгдан Хитойга 225 та оздирувчи уколни пайпоқлари ва чўнтакларига яшириб олиб ўтишга уринган вақтида Луоху чегара назорат пунктида қўлга олинди.
  • Ҳар бир пакетда 25 тадан инъексия ручкаси бўлган, умумий ҳисобда 225 та укол мусодара қилинган.
  • Аёллар ўзларини хавотирли тутгани сабабли алоҳида текширувга олинган ва уларнинг кийимларидан инъексиялар топилган.

Тўрт нафар аёл Хитой чегара назорати пункти орқали 225 та “оздирувчи укол”ни яширинча олиб ўтишга уринган вақтида қўлга олинди. Улар тиббий инъекцияларни пайпоқлари ва кийим чўнтакларига яширган.

Божхона ходимлари аёлларни кенг шимларда бошларини эгиб, назоратчиларнинг кўзига қарамасдан ўтаётганида тўхтатган. Йўловчиларнинг ҳеч бири яшириб олиб ўтаётган оздирувчи инъекцияларини декларацияда кўрсатмаган.

Ҳодиса 12 сентябрь куни эълон қилинган божхона билдиришномасига кўра, аёллар Гонконгдан Хитой материгига киришга уринган пайтда Луоху чегара назорат пунктида содир бўлган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Божхона ходимларининг маълум қилишича, аёллар текширув ҳудудига бирин-кетин кирган. Улар ўзларини хавотирли тутгани сабабли ходимлар томонидан алоҳида текширувга олинган.

Аёллардан бирининг ҳар икки пайпоғи ва чўнтагида пакетлар борлиги аниқланган. Иккинчи гумонланувчининг ўнг пайпоғида битта, чўнтагида эса яна бир пакет яширилган.

Қолган икки аёлнинг ҳар бири эса биттадан пакетни пайпоғига жойлаган.

Божхона маълумотига кўра, ҳар бир пакет ичида 25 тадан инъекция ручкаси бўлган. Шу тариқа, умумий мусодара қилинган уколлар сони 225 тага етган.

Назоратчилар аёлларнинг кийимларидан ўрамларга жойланган инъекцияларни чиқариб олганидан сўнг, уларнинг фотосуратларини ҳам тарқатган.

Расмий билдиришномада йўловчиларнинг исмлари, инъекцияларнинг қайси брендга тегишли экани ёки мусодара қилинган маҳсулотларнинг бозордаги тахминий қиймати келтирилмаган.

Инъекциялар чегаранинг икки томонидаги нархлар ўртасидаги катта фарқ туфайли ноқонуний савдо бозорида кенг тарқалган машҳур оздирувчи ручкаларга ўхшаган.

Яқин атрофдаги чегара назорат пунктларида ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар қайд этилган. Бундай ишлар контрабандага қарши бўлинмаларга юборилган.

Шунингдек, тегишли импорт рухсати бўлмаган ҳолатларда декларация қилинмаган тиббий инъекциялар контрабанда сифатида баҳоланиши мумкин.

Ҳозирча божхона органлари тўрт аёлга нисбатан жиноий иш қўзғатилгани ёки уларга жарима қўлланилиши ҳақида маълумот бермаган.

Луоху чегара назорати пунктиХитой материгиоздирувчи уколконтрабанда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиКеча, 22:54Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиРоналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиКеча, 22:53Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиКеча, 22:47Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиКеча, 22:39«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришдиКеча, 22:33Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаКеча, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди