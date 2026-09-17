Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тўрт нафар аёл Гонконгдан Хитойга 225 та оздирувчи уколни пайпоқлари ва чўнтакларига яшириб олиб ўтишга уринган вақтида Луоху чегара назорат пунктида қўлга олинди.
- Ҳар бир пакетда 25 тадан инъексия ручкаси бўлган, умумий ҳисобда 225 та укол мусодара қилинган.
- Аёллар ўзларини хавотирли тутгани сабабли алоҳида текширувга олинган ва уларнинг кийимларидан инъексиялар топилган.
Тўрт нафар аёл Хитой чегара назорати пункти орқали 225 та “оздирувчи укол”ни яширинча олиб ўтишга уринган вақтида қўлга олинди. Улар тиббий инъекцияларни пайпоқлари ва кийим чўнтакларига яширган.
Божхона ходимлари аёлларни кенг шимларда бошларини эгиб, назоратчиларнинг кўзига қарамасдан ўтаётганида тўхтатган. Йўловчиларнинг ҳеч бири яшириб олиб ўтаётган оздирувчи инъекцияларини декларацияда кўрсатмаган.
Ҳодиса 12 сентябрь куни эълон қилинган божхона билдиришномасига кўра, аёллар Гонконгдан Хитой материгига киришга уринган пайтда Луоху чегара назорат пунктида содир бўлган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Божхона ходимларининг маълум қилишича, аёллар текширув ҳудудига бирин-кетин кирган. Улар ўзларини хавотирли тутгани сабабли ходимлар томонидан алоҳида текширувга олинган.
Аёллардан бирининг ҳар икки пайпоғи ва чўнтагида пакетлар борлиги аниқланган. Иккинчи гумонланувчининг ўнг пайпоғида битта, чўнтагида эса яна бир пакет яширилган.
Қолган икки аёлнинг ҳар бири эса биттадан пакетни пайпоғига жойлаган.
Божхона маълумотига кўра, ҳар бир пакет ичида 25 тадан инъекция ручкаси бўлган. Шу тариқа, умумий мусодара қилинган уколлар сони 225 тага етган.
Назоратчилар аёлларнинг кийимларидан ўрамларга жойланган инъекцияларни чиқариб олганидан сўнг, уларнинг фотосуратларини ҳам тарқатган.
Расмий билдиришномада йўловчиларнинг исмлари, инъекцияларнинг қайси брендга тегишли экани ёки мусодара қилинган маҳсулотларнинг бозордаги тахминий қиймати келтирилмаган.
Инъекциялар чегаранинг икки томонидаги нархлар ўртасидаги катта фарқ туфайли ноқонуний савдо бозорида кенг тарқалган машҳур оздирувчи ручкаларга ўхшаган.
Яқин атрофдаги чегара назорат пунктларида ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар қайд этилган. Бундай ишлар контрабандага қарши бўлинмаларга юборилган.
Шунингдек, тегишли импорт рухсати бўлмаган ҳолатларда декларация қилинмаган тиббий инъекциялар контрабанда сифатида баҳоланиши мумкин.
Ҳозирча божхона органлари тўрт аёлга нисбатан жиноий иш қўзғатилгани ёки уларга жарима қўлланилиши ҳақида маълумот бермаган.
Изоҳлар 0
…