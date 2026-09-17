«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди
Жаҳон футболи тарихида ҳали ҳеч бир инсон фарзанди забт эта олмаган мутлақ рекорд янада юқорига кўтарилди. «Интер Майами» клуби сардори ва тирик афсона Лионель Месси Мексиканинг «Круз Азул» клубига қарши кечган (2:0) Campeones Cup финалидаги ғалабадан сўнг ўз фаолиятидаги нақ 49-расмий жамоавий совринини боши узра кўтарди. Бу кўрсаткич орқали аргентиналик даҳо футбол тарихидаги энг совриндор футболчи сифатида ўз рекордини янгилаб, яқин таъқибчилари учун етиб бўлмас мақомга эришди. Иккинчи ўринда бораётган унинг «Барселона»даги собиқ жамоадоши, фаолиятини якунлаган бразилиялик Дани Алвес ҳисобида 45 та соврин мавжуд бўлиб, Месси орадаги тафовутни нақ 4 та кубокка етказиб олди.
Бундан ташқари, 2023 йилдан буён Флорида жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келаётган 8 карра «Олтин тўп» соҳиби «Интер Майами» либосида ўзининг 115-учрашувини ўтказиб, клуб сафидаги 100-юбилей голини урди ва ассистлари сонини 58 тага етказди. Амалдаги шартномаси 2028 йилгача имзоланган Месси учун бу ҳали якун эмас. Хўш, 39 ёш остонасидаги футбол қироли 50-юбилей кубокни қачон қўлга киритади, унинг бу натижасини яқин ярим аср ичида кимдир такрорлай оладими ва Майами эраси қандай қилиб тарихий рекордорга айланди?
«Етиб бўлмас 49-чўққи»: Тарихдаги энг совриндор футболчилар рўйхати
Жаҳон футболида энг кўп расмий кубок ютган ўйинчилар таққоси:
Лионель Месси (Аргентина) — 49 та соврин: Жаҳон чемпионати, Америка кубоклари, 4 та Чемпионлар Лигаси, миллий чемпионатлар ва эндиликда «Интер Майами» билан қўлга киритилган Campeones Cup кубоги мутлақ жаҳон рекордини ташкил этмоқда;
Дани Алвес (Бразилия) — 45 та соврин: Фаолиятини якунлаган собиқ ҳимоячи кўп йиллар давомида рейтингни бошқариб келган бўлса-да, Мессининг шиддати олдида иккинчи поғонага тушди;
Мутлақ устунлик: Месси фаолияти давомида ҳар қандай клуб ва терма жамоа либосида камида битта халқаро ёки миллий соврин ютиш сериясини бенуқсон давом эттирмоқда;
Олдинда 50-юбилей: Клублар ва терма жамоа турнирларидаги навбатдаги соврин Лео учун футбол тарихидаги илк 50-жамоавий титулни тақдим этиши мумкин.
«Интер Майами»даги феноменал статистика: 115 ўйинда 158 самарали очко!
Аргентиналик юлдузнинг АҚШдаги фантастик кўрсаткичлари тафсилоти:
Юбилей 100-гол: 2023 йилнинг ёзидан бери Майами либосини кийган Месси барча мусобақаларда 115 та учрашувга майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига роппа-роса 100 та гол йўллашга эришди;
58 та голли узатма: 100 та голдан ташқари, у шерикларига 58 та голли пас етказиб берди — бу ҳар бир учрашувга ўртача 1,37 та самарали ҳаракат тўғри келишини англатади;
Тарихий Campeones Cup: Мексиканинг «Круз Азул» жамоасини 2:0 ҳисобида таслим этган «Интер Майами» ўз тарихида илк бор ушбу қитъа суперкубоги эгасига айланди;
2028 йилгача шартнома: Мессининг клуб билан келишуви 2028 йилгача мўлжаллангани унинг бу рақамларни янада даҳшатли даражага олиб чиқишига тўлиқ имкон яратади.
Тўхтамас машина: Мессининг муваффақият сири нимада?
Экспертларнинг Лео феномени бўйича таҳлилий хулосалари:
Ёшга бўйсунмас даҳолик: Тезлик ва жисмоний куч камайган бўлса-да, майдонни кўриш, заргарона тўп узатиш ва жарима зарбаларини голга айлантириш маҳорати уни ҳали ҳам ҳар қандай ҳимоя учун даҳшатли қуролга айлантирмоқда;
Ғолиблик менталитети: Месси ҳатто финал даражасидаги мусобақаларда ҳам максимал эҳтирос билан майдонга тушиб, жамоадошларига чемпионлик кайфиятини юқтирмоқда;
Суарес, Каземиро ва Де Пауль ёрдами: Тажрибали юлдузларнинг Майамига жалб этилиши Лео зиммасидаги оғир юкни енгиллаштириб, унга ўз иқтидорини тўлиқ намойиш этишга замин яратди.
Лионель Мессининг 49-соврини ва «Интер Майами»даги 100-голи нафақат АҚШ спорти, балки бутун жаҳон футболи тарихида олтин ҳарфлар билан муҳрланиб, унинг барча даврларнинг энг буюк спортчиси эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Лионель Месси 2028 йилгача мўлжалланган шартномаси якунига қадар совринлари сонини 55 тадан ошириб кета оладими ва унинг бу 49 талик рекордини келажак авлоддан кимдир янгилай оладими? Майами сафида 115 та баҳсда 100 та гол урган 39 ёшли Лео ҳали ҳам дунёнинг энг таъсирли футболчисими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол тарихининг мутлақ рекорд янгиланиши таҳлилини барча Месси ихлосмандлари ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…