«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди

·6·Спорт
«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди

Жаҳон футболи тарихида ҳали ҳеч бир инсон фарзанди забт эта олмаган мутлақ рекорд янада юқорига кўтарилди. «Интер Майами» клуби сардори ва тирик афсона Лионель Месси Мексиканинг «Круз Азул» клубига қарши кечган (2:0) Campeones Cup финалидаги ғалабадан сўнг ўз фаолиятидаги нақ 49-расмий жамоавий совринини боши узра кўтарди. Бу кўрсаткич орқали аргентиналик даҳо футбол тарихидаги энг совриндор футболчи сифатида ўз рекордини янгилаб, яқин таъқибчилари учун етиб бўлмас мақомга эришди. Иккинчи ўринда бораётган унинг «Барселона»даги собиқ жамоадоши, фаолиятини якунлаган бразилиялик Дани Алвес ҳисобида 45 та соврин мавжуд бўлиб, Месси орадаги тафовутни нақ 4 та кубокка етказиб олди.

Бундан ташқари, 2023 йилдан буён Флорида жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келаётган 8 карра «Олтин тўп» соҳиби «Интер Майами» либосида ўзининг 115-учрашувини ўтказиб, клуб сафидаги 100-юбилей голини урди ва ассистлари сонини 58 тага етказди. Амалдаги шартномаси 2028 йилгача имзоланган Месси учун бу ҳали якун эмас. Хўш, 39 ёш остонасидаги футбол қироли 50-юбилей кубокни қачон қўлга киритади, унинг бу натижасини яқин ярим аср ичида кимдир такрорлай оладими ва Майами эраси қандай қилиб тарихий рекордорга айланди?

«Етиб бўлмас 49-чўққи»: Тарихдаги энг совриндор футболчилар рўйхати

Жаҳон футболида энг кўп расмий кубок ютган ўйинчилар таққоси:

  • Лионель Месси (Аргентина) — 49 та соврин: Жаҳон чемпионати, Америка кубоклари, 4 та Чемпионлар Лигаси, миллий чемпионатлар ва эндиликда «Интер Майами» билан қўлга киритилган Campeones Cup кубоги мутлақ жаҳон рекордини ташкил этмоқда;

  • Дани Алвес (Бразилия) — 45 та соврин: Фаолиятини якунлаган собиқ ҳимоячи кўп йиллар давомида рейтингни бошқариб келган бўлса-да, Мессининг шиддати олдида иккинчи поғонага тушди;

  • Мутлақ устунлик: Месси фаолияти давомида ҳар қандай клуб ва терма жамоа либосида камида битта халқаро ёки миллий соврин ютиш сериясини бенуқсон давом эттирмоқда;

  • Олдинда 50-юбилей: Клублар ва терма жамоа турнирларидаги навбатдаги соврин Лео учун футбол тарихидаги илк 50-жамоавий титулни тақдим этиши мумкин.

«Интер Майами»даги феноменал статистика: 115 ўйинда 158 самарали очко!

Аргентиналик юлдузнинг АҚШдаги фантастик кўрсаткичлари тафсилоти:

  • Юбилей 100-гол: 2023 йилнинг ёзидан бери Майами либосини кийган Месси барча мусобақаларда 115 та учрашувга майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига роппа-роса 100 та гол йўллашга эришди;

  • 58 та голли узатма: 100 та голдан ташқари, у шерикларига 58 та голли пас етказиб берди — бу ҳар бир учрашувга ўртача 1,37 та самарали ҳаракат тўғри келишини англатади;

  • Тарихий Campeones Cup: Мексиканинг «Круз Азул» жамоасини 2:0 ҳисобида таслим этган «Интер Майами» ўз тарихида илк бор ушбу қитъа суперкубоги эгасига айланди;

  • 2028 йилгача шартнома: Мессининг клуб билан келишуви 2028 йилгача мўлжаллангани унинг бу рақамларни янада даҳшатли даражага олиб чиқишига тўлиқ имкон яратади.

Тўхтамас машина: Мессининг муваффақият сири нимада?

Экспертларнинг Лео феномени бўйича таҳлилий хулосалари:

  • Ёшга бўйсунмас даҳолик: Тезлик ва жисмоний куч камайган бўлса-да, майдонни кўриш, заргарона тўп узатиш ва жарима зарбаларини голга айлантириш маҳорати уни ҳали ҳам ҳар қандай ҳимоя учун даҳшатли қуролга айлантирмоқда;

  • Ғолиблик менталитети: Месси ҳатто финал даражасидаги мусобақаларда ҳам максимал эҳтирос билан майдонга тушиб, жамоадошларига чемпионлик кайфиятини юқтирмоқда;

  • Суарес, Каземиро ва Де Пауль ёрдами: Тажрибали юлдузларнинг Майамига жалб этилиши Лео зиммасидаги оғир юкни енгиллаштириб, унга ўз иқтидорини тўлиқ намойиш этишга замин яратди.

Лионель Мессининг 49-соврини ва «Интер Майами»даги 100-голи нафақат АҚШ спорти, балки бутун жаҳон футболи тарихида олтин ҳарфлар билан муҳрланиб, унинг барча даврларнинг энг буюк спортчиси эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Лионель Месси 2028 йилгача мўлжалланган шартномаси якунига қадар совринлари сонини 55 тадан ошириб кета оладими ва унинг бу 49 талик рекордини келажак авлоддан кимдир янгилай оладими? Майами сафида 115 та баҳсда 100 та гол урган 39 ёшли Лео ҳали ҳам дунёнинг энг таъсирли футболчисими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол тарихининг мутлақ рекорд янгиланиши таҳлилини барча Месси ихлосмандлари ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

Лионель МессиИнтер МайамиКампионес Куп49 соврин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиМессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиБугун, 08:38 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб бердиБугун, 06:25Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБеҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 06:22Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиБугун, 06:06Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиБугун, 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда