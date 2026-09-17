Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисида
Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳрида старт олган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида курашлар қизғин паллага кирди. Мусобақанинг илк турида мезбон сифатида доскага ўтирган Ўзбекистоннинг барча эркаклар ва аёллар жамоалари — жами 6 та терма жамоамиз рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, 100 фоизлик ғалабали натижа билан турнирни бошлаган эди. 1-турнинг ушбу триумфидан сўнг, бугун — 2-турда гроссмейстерларимизни анча жиддий ва мураккаб синовлар кутиб турибди.
Швейцарча тизим бўйича шаклланган янги жуфтликларга кўра, чемпионликни ҳимоя қилаётган Ўзбекистон асосий терма жамоаси Жанубий Американинг кучли вакили Перу термаси билан ҳисоб-китоб қилса, ёш истеъдодлардан иборат учинчи жамоамиз дунёнинг энг нуфузли шахмат мактабларидан бири бўлган Германия термасига қарши ҳақиқий сенсация яратишга ҳаракат қилади. Иккинчи таркибимиз эса Африканинг тажрибали вакили Жазоир терма жамоасини синовдан ўтказади.
Хўш, Нодирбек Абдусатторов бошчилигидаги асосий таркиб Перу қаршилигини осонликча синдира оладими, ёш гроссмейстерларимиз Германия элитаси билан жангда қандай сюрприз тайёрламоқда ва Самарқанд Олимпиадасининг 2-тури турнир жадвалида қандай кучлар мувозанатини ўрнатади?
«2-тур жанги»: Эркаклар терма жамоаларимизнинг рақиблари ва жуфтликлари
Бугун Самарқанд доскаларида кечадиган шиддатли қарама-қаршиликлар:
Ўзбекистон-1 — Перу: Асосий таркибимиз Жанубий Америка қитъасининг тажрибали термасига қарши баҳс олиб боради; мақсад — навбатдаги максимал очколарни қўлга киритиб, якка пешқадамликни сақлаб қолиш;
Германия — Ўзбекистон-3: Турнинг энг қизиқарли ва хавфли баҳси: ёш шахматчиларимиздан иборат 3-жамоамиз Европанинг гроссмейстерларга тўла супержамоаси — Германияга қарши доска узра жиддий жанг олиб боради;
Жазоир — Ўзбекистон-2: Иккинчи таркибимиз шимолий африкаликларга қарши оқ ва қора доналарда мутлақ ғалаба учун курашга киришади;
Босим ва масъулият: Илк турдаги енгил рақиблардан фарқли ўлароқ, 2-турда тактик хатолар кечирилмайди ва ҳар бир тахтадаги очко олтинга тенг бўлади.
1-турдаги 100 фоизлик кўрсаткич: Ўзбек шахматининг бетакрор қудрати
Олимпиаданинг очилиш кунида қайд этилган мутлақ рекорд тафсилотлари:
6 та жамоа, 6 та йирик ғалаба: Эркаклар ва аёллар ўртасида мусобақага қўйилган барча 1, 2 ва 3-терма жамоаларимиз 1-турни маҳорат дарси билан якунлади;
Эркакларнинг қаҳрамонлиги: Асосий жамоамиз Ямайкани 4:0 ҳисобида таслим этган бўлса, 2-жамоамиз Афғонистонни (3:1), 3-таркибимиз эса Малини (3,5:0,5) доғда қолдирди;
Қизларимизнинг шиддати: Аёллар асосий термаси Тринидад ва Тобагони 4:0, учинчи жамоамиз Танзанияни 4:0, иккинчи жамоамиз эса Тогони 3:1 ҳисобида тор-мор этиб, мусобақанинг энг ёрқин жамоаси мақомини тасдиқлади.
Перу, Германия ва Жазоир: Рақиблар кучига таҳлилий назар
Бугунги партиялар тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган муҳим жиҳатлар:
Перунинг ноқулай услуби: Лотин Америкаси вакиллари кутилмаган дебютлар ва агрессив тактик позициялар яратиш бўйича хавфли ҳисобланади;
Германия барьери: Ўзбекистоннинг 3-жамоаси учун Германия билан тўқнашув халқаро миқёсда ўз даражасини исботлаш ва катта шов-шув кўтариш учун ажойиб имкониятдир;
Жамоавий бирдамлик: Шахматчиларимиз ҳар бир партияда фақат шахсий манфаат учун эмас, балки жамоавий ғалаба учун ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Самарқанд шаҳрида давом этаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-тури миллий шахматимиз вакиллари учун ҳақиқий маҳорат ва ирода имтиҳонига айланиши тайин.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг ёшлардан иборат 3-жамоаси дунёнинг энг кучли грандларидан бири бўлган Германияга қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, сенсация ярата оладими? Перу ва Жазоир билан баҳсларда термаларимиздан яна қандай ҳисобдаги йирик ғалабаларни кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқандда кечаётган ушбу тарихий ақл жанги шарҳини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда юртдошларимизга улашинг!
Изоҳлар 0
…