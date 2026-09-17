Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисида

·3·Спорт
Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисида

Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳрида старт олган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида курашлар қизғин паллага кирди. Мусобақанинг илк турида мезбон сифатида доскага ўтирган Ўзбекистоннинг барча эркаклар ва аёллар жамоалари — жами 6 та терма жамоамиз рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, 100 фоизлик ғалабали натижа билан турнирни бошлаган эди. 1-турнинг ушбу триумфидан сўнг, бугун — 2-турда гроссмейстерларимизни анча жиддий ва мураккаб синовлар кутиб турибди.

Швейцарча тизим бўйича шаклланган янги жуфтликларга кўра, чемпионликни ҳимоя қилаётган Ўзбекистон асосий терма жамоаси Жанубий Американинг кучли вакили Перу термаси билан ҳисоб-китоб қилса, ёш истеъдодлардан иборат учинчи жамоамиз дунёнинг энг нуфузли шахмат мактабларидан бири бўлган Германия термасига қарши ҳақиқий сенсация яратишга ҳаракат қилади. Иккинчи таркибимиз эса Африканинг тажрибали вакили Жазоир терма жамоасини синовдан ўтказади.

Хўш, Нодирбек Абдусатторов бошчилигидаги асосий таркиб Перу қаршилигини осонликча синдира оладими, ёш гроссмейстерларимиз Германия элитаси билан жангда қандай сюрприз тайёрламоқда ва Самарқанд Олимпиадасининг 2-тури турнир жадвалида қандай кучлар мувозанатини ўрнатади?

«2-тур жанги»: Эркаклар терма жамоаларимизнинг рақиблари ва жуфтликлари

Бугун Самарқанд доскаларида кечадиган шиддатли қарама-қаршиликлар:

  • Ўзбекистон-1 — Перу: Асосий таркибимиз Жанубий Америка қитъасининг тажрибали термасига қарши баҳс олиб боради; мақсад — навбатдаги максимал очколарни қўлга киритиб, якка пешқадамликни сақлаб қолиш;

  • Германия — Ўзбекистон-3: Турнинг энг қизиқарли ва хавфли баҳси: ёш шахматчиларимиздан иборат 3-жамоамиз Европанинг гроссмейстерларга тўла супержамоаси — Германияга қарши доска узра жиддий жанг олиб боради;

  • Жазоир — Ўзбекистон-2: Иккинчи таркибимиз шимолий африкаликларга қарши оқ ва қора доналарда мутлақ ғалаба учун курашга киришади;

  • Босим ва масъулият: Илк турдаги енгил рақиблардан фарқли ўлароқ, 2-турда тактик хатолар кечирилмайди ва ҳар бир тахтадаги очко олтинга тенг бўлади.

1-турдаги 100 фоизлик кўрсаткич: Ўзбек шахматининг бетакрор қудрати

Олимпиаданинг очилиш кунида қайд этилган мутлақ рекорд тафсилотлари:

  • 6 та жамоа, 6 та йирик ғалаба: Эркаклар ва аёллар ўртасида мусобақага қўйилган барча 1, 2 ва 3-терма жамоаларимиз 1-турни маҳорат дарси билан якунлади;

  • Эркакларнинг қаҳрамонлиги: Асосий жамоамиз Ямайкани 4:0 ҳисобида таслим этган бўлса, 2-жамоамиз Афғонистонни (3:1), 3-таркибимиз эса Малини (3,5:0,5) доғда қолдирди;

  • Қизларимизнинг шиддати: Аёллар асосий термаси Тринидад ва Тобагони 4:0, учинчи жамоамиз Танзанияни 4:0, иккинчи жамоамиз эса Тогони 3:1 ҳисобида тор-мор этиб, мусобақанинг энг ёрқин жамоаси мақомини тасдиқлади.

Перу, Германия ва Жазоир: Рақиблар кучига таҳлилий назар

Бугунги партиялар тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган муҳим жиҳатлар:

  • Перунинг ноқулай услуби: Лотин Америкаси вакиллари кутилмаган дебютлар ва агрессив тактик позициялар яратиш бўйича хавфли ҳисобланади;

  • Германия барьери: Ўзбекистоннинг 3-жамоаси учун Германия билан тўқнашув халқаро миқёсда ўз даражасини исботлаш ва катта шов-шув кўтариш учун ажойиб имкониятдир;

  • Жамоавий бирдамлик: Шахматчиларимиз ҳар бир партияда фақат шахсий манфаат учун эмас, балки жамоавий ғалаба учун ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Самарқанд шаҳрида давом этаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-тури миллий шахматимиз вакиллари учун ҳақиқий маҳорат ва ирода имтиҳонига айланиши тайин.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг ёшлардан иборат 3-жамоаси дунёнинг энг кучли грандларидан бири бўлган Германияга қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, сенсация ярата оладими? Перу ва Жазоир билан баҳсларда термаларимиздан яна қандай ҳисобдаги йирик ғалабаларни кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқандда кечаётган ушбу тарихий ақл жанги шарҳини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда юртдошларимизга улашинг!

Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиСамарқандПеру шахмат термасиГермания шахмат термаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатдиБугун, 08:41Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиМессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиБугун, 08:38 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб бердиБугун, 06:25Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБеҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 06:22Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиБугун, 06:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда