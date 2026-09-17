Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер Маями» тарихда илк бор Кампеонес Куп кубогини қўлга киритди.
- Учрашувда Лионель Месси гол уриб ва голга ассистентлик қилиб, жамоасининг «Круз Азул» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишига катта ҳисса қўшди.
- Мессининг заргарона пасидан сўнг Луис Суарес ҳисобни очган бўлса, кейинроқ Месси Каземирога голли узатмани амалга оширди.
- Ушбу ғалаба билан «Интер Маями» мексикаликларнинг бир йиллик гегемонлигига барҳам берди.
Шимолий Америка футболида қитъанинг икки гигант лигаси — MLS ҳамда Мексиканинг Liga MX чемпионларини юзма-юз тўқнаштирувчи нуфузли Campeones Cup баҳси мутлақ тарихий ғалаба билан якунланди. Майамидаги «Nu Stadium» аренасида Мексиканинг афсонавий клуби «Круз Азул»ни қабул қилган «Интер Майами» томошабинларга юксак маҳорат ва совуққонлик намойиш этиб, 2:0 ҳисобидаги ёрқин ғалабани расмийлаштирди. Учрашувнинг ҳақиқий етакчисига айланган Лионель Месси аввалига 24-дақиқада ўзининг қадрдон шериги Луис Суареснинг заргарона пасидан сўнг ҳисобни очган бўлса, 81-дақиқада яримҳимоячи Каземирога ажойиб тўп узатиб, иккинчи голга ассистентлик қилди.
Ушбу муваффақият туфайли «Интер Майами» ўз тарихида илк бор нуфузли Campeones Cup кубогини боши узра кўтарди ва мексикаликларнинг бир йиллик гегемонлигига барҳам берди. Хўш, Месси ва Суарес тандеми Мексика грандини қандай ожиз қолдирди, Каземиро Майами ўйинига қандай сифат олиб кирди ва Де Пауль бошчилигидаги юлдузли таркиб Флорида клубини қай даражада енгилмас кучга айлантирмоқда?
«Суарес узатди, Месси урди, Каземиро тугатди»: Баҳснинг голлар хроникаси
«Nu Stadium»да кечган халқаро финалнинг ҳал қилувчи воқеалари:
24-дақиқа (1:0): Мухлислар йиллар давомида кўриб завқланган «Барселона» классикаси Майамида такрорланди — Луис Суареснинг қулай узатмасидан сўнг Лионель Месси тўпни дарвоза тўрига жойлаб, ҳисобни очди;
81-дақиқа (2:0): Учрашув тақдирини ҳал қилган лаҳза: Мессининг креатив ва аниқ тўп узатишини бразилиялик тажрибали юлдуз Каземиро голга айлантириб, таблодаги якуний ҳисобни ўрнатди;
Тарихий биринчи кубок: Ушбу ғалаба «Интер Майами» музейини яна бир халқаро соврин билан бойитди — клуб ўз тарихида илк бор Campeones Cup чемпионига айланди;
Мексика реванши олинди: Эслатиб ўтамиз, мазкур суперкубок форматидаги мусобақада ўтган йили Мексиканинг «Толука» клуби зафар қучган бўлса, бу йил АҚШ клуби кубокни ўз уйида олиб қолди.
Юлдузлар карвони: «Интер Майами»нинг майдонга тушган таркиби
Халқаро финалда иштирок этган асосий кучлар ва ўзгаришлар:
Дарвоза ва мудофаа: Сент Клейр (дарвозабон), Мура (Лужан, 77), Каземиро, Фалкон ҳамда Кайседо (Микаэл, 70) — ҳимоя чизиғи мексикаликларнинг тезкор ҳужумларини бехато зарарсизлантирди;
Майдон маркази: Брайт, Галарза (Шоу, 62) ҳамда жаҳон чемпиони Родриго де Пауль — тўп назорати ва курашларда тўлиқ устунлик қилди;
Ҳужум триоси: Бертераме (Регилон, 70), Лионель Месси ва Луис Суарес — рақиб ҳимоясини 90 дақиқа давомида кучли босим остида ушлаб турди.
Campeones Cup нима ва совриннинг стратегик аҳамияти нимада?
Мусобақа формати ва «Интер Майами»нинг янги чўққиси:
Икки лига чемпионлари жанги: Campeones Cup ҳар йили анъанавий тарзда бир ўйиндан иборат форматда MLS амалдаги чемпиони ва Мексика Лига MX’нинг «Чемпионлар чемпиони» ўртасида ўтказиладиган нуфузли суперкубок ҳисобланади;
Мессининг таъсири: 39 ёш остонасида ҳам жаҳон футболининг тирик афсонаси йирик финалларда ғалаба тўплари ва голли узатмаларни амалга ошириб, клубга совринлар келтиришда давом этмоқда;
Халқаро статус: «Интер Майами» қисқа вақт ичида нафақат АҚШ ичида, балки бутун КОНКАКАФ минтақасида энг кучли ва енгилмас брендга айланиб улгурди.
Лионель Месси ва Каземиронинг ёрқин ўйини остида қўлга киритилган ушбу соврин «Интер Майами» лойиҳаси нафақат маркетинг, балки катта ғалабалар ва тарихий кубоклар учун яратилганини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Лионель Месси ва Луис Суарес тандеми «Интер Майами»га бу мавсумда яна нечта халқаро соврин келтира олади? Каземиро ва Родриго де Паулнинг келиши жамоани дунё даражасидаги топ-клубга айлантира олдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мессининг навбатдаги тарихий кубок триумфи таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…