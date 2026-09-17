Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритди

·5·Спорт
Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Интер Маями» тарихда илк бор Кампеонес Куп кубогини қўлга киритди.
  • Учрашувда Лионель Месси гол уриб ва голга ассистентлик қилиб, жамоасининг «Круз Азул» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишига катта ҳисса қўшди.
  • Мессининг заргарона пасидан сўнг Луис Суарес ҳисобни очган бўлса, кейинроқ Месси Каземирога голли узатмани амалга оширди.
  • Ушбу ғалаба билан «Интер Маями» мексикаликларнинг бир йиллик гегемонлигига барҳам берди.

Шимолий Америка футболида қитъанинг икки гигант лигаси — MLS ҳамда Мексиканинг Liga MX чемпионларини юзма-юз тўқнаштирувчи нуфузли Campeones Cup баҳси мутлақ тарихий ғалаба билан якунланди. Майамидаги «Nu Stadium» аренасида Мексиканинг афсонавий клуби «Круз Азул»ни қабул қилган «Интер Майами» томошабинларга юксак маҳорат ва совуққонлик намойиш этиб, 2:0 ҳисобидаги ёрқин ғалабани расмийлаштирди. Учрашувнинг ҳақиқий етакчисига айланган Лионель Месси аввалига 24-дақиқада ўзининг қадрдон шериги Луис Суареснинг заргарона пасидан сўнг ҳисобни очган бўлса, 81-дақиқада яримҳимоячи Каземирога ажойиб тўп узатиб, иккинчи голга ассистентлик қилди.

Ушбу муваффақият туфайли «Интер Майами» ўз тарихида илк бор нуфузли Campeones Cup кубогини боши узра кўтарди ва мексикаликларнинг бир йиллик гегемонлигига барҳам берди. Хўш, Месси ва Суарес тандеми Мексика грандини қандай ожиз қолдирди, Каземиро Майами ўйинига қандай сифат олиб кирди ва Де Пауль бошчилигидаги юлдузли таркиб Флорида клубини қай даражада енгилмас кучга айлантирмоқда?

«Суарес узатди, Месси урди, Каземиро тугатди»: Баҳснинг голлар хроникаси

«Nu Stadium»да кечган халқаро финалнинг ҳал қилувчи воқеалари:

  • 24-дақиқа (1:0): Мухлислар йиллар давомида кўриб завқланган «Барселона» классикаси Майамида такрорланди — Луис Суареснинг қулай узатмасидан сўнг Лионель Месси тўпни дарвоза тўрига жойлаб, ҳисобни очди;

  • 81-дақиқа (2:0): Учрашув тақдирини ҳал қилган лаҳза: Мессининг креатив ва аниқ тўп узатишини бразилиялик тажрибали юлдуз Каземиро голга айлантириб, таблодаги якуний ҳисобни ўрнатди;

  • Тарихий биринчи кубок: Ушбу ғалаба «Интер Майами» музейини яна бир халқаро соврин билан бойитди — клуб ўз тарихида илк бор Campeones Cup чемпионига айланди;

  • Мексика реванши олинди: Эслатиб ўтамиз, мазкур суперкубок форматидаги мусобақада ўтган йили Мексиканинг «Толука» клуби зафар қучган бўлса, бу йил АҚШ клуби кубокни ўз уйида олиб қолди.

Юлдузлар карвони: «Интер Майами»нинг майдонга тушган таркиби

Халқаро финалда иштирок этган асосий кучлар ва ўзгаришлар:

  • Дарвоза ва мудофаа: Сент Клейр (дарвозабон), Мура (Лужан, 77), Каземиро, Фалкон ҳамда Кайседо (Микаэл, 70) — ҳимоя чизиғи мексикаликларнинг тезкор ҳужумларини бехато зарарсизлантирди;

  • Майдон маркази: Брайт, Галарза (Шоу, 62) ҳамда жаҳон чемпиони Родриго де Пауль — тўп назорати ва курашларда тўлиқ устунлик қилди;

  • Ҳужум триоси: Бертераме (Регилон, 70), Лионель Месси ва Луис Суарес — рақиб ҳимоясини 90 дақиқа давомида кучли босим остида ушлаб турди.

Campeones Cup нима ва совриннинг стратегик аҳамияти нимада?

Мусобақа формати ва «Интер Майами»нинг янги чўққиси:

  • Икки лига чемпионлари жанги: Campeones Cup ҳар йили анъанавий тарзда бир ўйиндан иборат форматда MLS амалдаги чемпиони ва Мексика Лига MX’нинг «Чемпионлар чемпиони» ўртасида ўтказиладиган нуфузли суперкубок ҳисобланади;

  • Мессининг таъсири: 39 ёш остонасида ҳам жаҳон футболининг тирик афсонаси йирик финалларда ғалаба тўплари ва голли узатмаларни амалга ошириб, клубга совринлар келтиришда давом этмоқда;

  • Халқаро статус: «Интер Майами» қисқа вақт ичида нафақат АҚШ ичида, балки бутун КОНКАКАФ минтақасида энг кучли ва енгилмас брендга айланиб улгурди.

Лионель Месси ва Каземиронинг ёрқин ўйини остида қўлга киритилган ушбу соврин «Интер Майами» лойиҳаси нафақат маркетинг, балки катта ғалабалар ва тарихий кубоклар учун яратилганини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, Лионель Месси ва Луис Суарес тандеми «Интер Майами»га бу мавсумда яна нечта халқаро соврин келтира олади? Каземиро ва Родриго де Паулнинг келиши жамоани дунё даражасидаги топ-клубга айлантира олдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мессининг навбатдаги тарихий кубок триумфи таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Интер МайамиКруз АзулКампейонс КупЛионель Месси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатдиБугун, 08:41 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб бердиБугун, 06:25Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБеҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 06:22Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиБугун, 06:06Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиБугун, 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда