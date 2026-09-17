Мушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлди

·41·Дунё
Мушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлди

Йўловчи самолёти учувчилари аэропортга қўниш арафасида ҳавода портлаётган мушакларни кўриб қолгач, кескин манёвр бажариб, қўнишни бекор қилишга мажбур бўлди.

Ҳодиса 14 сентябрь, душанба куни кечқурун Гватемаланинг Флорес шаҳридаги Mundo Maya халқаро аэропортида содир бўлган. Самолёт аэропортга қўниш учун яқинлашаётган пайтда мамлакат Мустақиллик куни муносабати билан ўтказилаётган байрам тадбирлари доирасида мушаклар отилаётган эди.

Бироқ мушаклар самолётнинг якуний қўниш йўналишига яқин жойда портлаётганини пайқаган Avianca авиакомпанияси экипажи хавфсизлик нуқтайи назаридан қўнишни давом эттирмасликка қарор қилди.

Учувчилар go-around, яъни қўнишни бекор қилиб, самолётни яна баландликка кўтариш манёврини амалга оширди. Шундан сўнг ҳаво кемаси аэропортнинг айланма ҳаракат йўналишига қайтиб, иккинчи марта қўниш учун ёндашувни бошлади. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Самолёт иккинчи уринишда аэропортга муваффақиятли қўнди. Ҳодиса оқибатида йўловчилар ва экипаж аъзолари орасида жароҳат олганлар қайд этилмаган, самолётга ҳам зарар етмаган.

Ушбу воқеа самолётлар қўниш йўналишига яқин жойларда мушак отиш ҳаво ҳаракати учун қандай хавф туғдириши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Мирдо Майа аэропортиАвианкаГватемалаМушаклар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиОна ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиБугун, 08:33Журналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиЖурналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиБугун, 01:21Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиАёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиБугун, 00:53Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиКеча, 22:54Роналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиРоналду ва Мессининг Instagramдаги битта реклама пости қанча туриши маълум бўлдиКеча, 22:53Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиКеча, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди