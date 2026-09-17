Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларига бўлган дастлабки талаб рекорд даражада юқори бўлди, чунки бир дақиқадан камроқ вақт ичида барча захиралар тугаб қолди.
- Ушбу қурилмалар учун келиб тушган умумий буюртмалар сони 7 миллиондан ошиб, ўтган авлоднинг савдо кўрсаткичларини деярли икки баравар оширди.
Хитой бозорида Apple компаниясининг янги флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларига бўлган дастлабки қизиқиш мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Ice Universe маълумотларига таяниб хабар беришича, мамлакатда олдиндан буюртма бериш жараёни бошланганидан кейин атиги бир дақиқадан камроқ вақт ичида йирик савдо майдончалари, жумладан JD.com платформасидаги барча захиралар тугаб қолган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, ушбу флагман қурилмалар учун келиб тушган дастлабки буюртмаларнинг умумий сони 7 миллион нусхадан ошиб кетган. Бу эса Apple маҳсулотларига Осиё минтақасида, хусусан Хитойда ҳанузгача улкан талаб сақланиб қолаётганини ва маҳаллий харидорлар янги авлод технологияларини катта иштиёқ билан кутганини яққол кўрсатиб турибди.
Савдо кўрсаткичлари аввалги авлоддан деярли икки баравар юқориТаҳлилий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, янги смартфонлар серияси нафақат тез сотилиб кетган, балки молиявий кўрсаткичлар бўйича ҳам ўтмишдаги рекордларни янгилаган. Хусусан, Тмалл савдо майдончасида қайд этилган натижалар бозордаги кескин ўсишни яққол намойиш этди.
Ушбу платформада 15 сентябрь ҳолатига кўра ҳисобланган умумий тушум миқдори олдинги авлод смартфонларининг худди шу даврдаги кўрсаткичидан салкам икки баравар юқори эканлиги аниқланди. Бу эса харидорлар қимматроқ ва илғор Pro версияларига кўпроқ мойиллик билдираётганини англатади.
Таобао платформасидаги илк соатлик натижаларШунингдек, Таобао майдончасида ҳам мисли кўрилмаган фаоллик кузатилган. Тарқатилган маълумотларга кўра, дастлабки буюртмалар бошланганидан кейинги илк бир соат ичида iPhone 18 Pro туркумидаги қурилмалар ўтган йили тақдим этилган iPhone 17 Pro кўрсаткичларини икки мартадан зиёд ортда қолдиришга муваффақ бўлган.
Бундай юқори кўрсаткичлар Apple компаниясининг Хитойдаги мавқейи кучли рақобат шароитида ҳам барқарор эканини ва янги флагманлар истеъмолчилар кутган технологик ўзгаришларни тақдим эта олганини кўрсатади. Мутахассислар ушбу суръат глобал миқёсдаги таъминот занжирлари ва умумий савдо ҳажмига ҳам ижобий таъсир кўрсатишини тахмин қилмоқда.
Изоҳлар 0
…