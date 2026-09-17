Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлди

·27·Техно
Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларига бўлган дастлабки талаб рекорд даражада юқори бўлди, чунки бир дақиқадан камроқ вақт ичида барча захиралар тугаб қолди.
  • Ушбу қурилмалар учун келиб тушган умумий буюртмалар сони 7 миллиондан ошиб, ўтган авлоднинг савдо кўрсаткичларини деярли икки баравар оширди.

Хитой бозорида Apple компаниясининг янги флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларига бўлган дастлабки қизиқиш мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Ice Universe маълумотларига таяниб хабар беришича, мамлакатда олдиндан буюртма бериш жараёни бошланганидан кейин атиги бир дақиқадан камроқ вақт ичида йирик савдо майдончалари, жумладан JD.com платформасидаги барча захиралар тугаб қолган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, ушбу флагман қурилмалар учун келиб тушган дастлабки буюртмаларнинг умумий сони 7 миллион нусхадан ошиб кетган. Бу эса Apple маҳсулотларига Осиё минтақасида, хусусан Хитойда ҳанузгача улкан талаб сақланиб қолаётганини ва маҳаллий харидорлар янги авлод технологияларини катта иштиёқ билан кутганини яққол кўрсатиб турибди.

Савдо кўрсаткичлари аввалги авлоддан деярли икки баравар юқори

Таҳлилий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, янги смартфонлар серияси нафақат тез сотилиб кетган, балки молиявий кўрсаткичлар бўйича ҳам ўтмишдаги рекордларни янгилаган. Хусусан, Тмалл савдо майдончасида қайд этилган натижалар бозордаги кескин ўсишни яққол намойиш этди.

Ушбу платформада 15 сентябрь ҳолатига кўра ҳисобланган умумий тушум миқдори олдинги авлод смартфонларининг худди шу даврдаги кўрсаткичидан салкам икки баравар юқори эканлиги аниқланди. Бу эса харидорлар қимматроқ ва илғор Pro версияларига кўпроқ мойиллик билдираётганини англатади.

Таобао платформасидаги илк соатлик натижалар

Шунингдек, Таобао майдончасида ҳам мисли кўрилмаган фаоллик кузатилган. Тарқатилган маълумотларга кўра, дастлабки буюртмалар бошланганидан кейинги илк бир соат ичида iPhone 18 Pro туркумидаги қурилмалар ўтган йили тақдим этилган iPhone 17 Pro кўрсаткичларини икки мартадан зиёд ортда қолдиришга муваффақ бўлган.

Бундай юқори кўрсаткичлар Apple компаниясининг Хитойдаги мавқейи кучли рақобат шароитида ҳам барқарор эканини ва янги флагманлар истеъмолчилар кутган технологик ўзгаришларни тақдим эта олганини кўрсатади. Мутахассислар ушбу суръат глобал миқёсдаги таъминот занжирлари ва умумий савдо ҳажмига ҳам ижобий таъсир кўрсатишини тахмин қилмоқда.

AppleiPhone 18 ProХитойСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:26Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиБугун, 07:54Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаРоссия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:29Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаБугун, 02:25GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиGeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиБугун, 01:24Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади