Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?
АҚШ мудофаа тизимининг энг қимматбаҳо ва юқори технологияли лойиҳаси бўлган 5-авлод F-35 қирувчи самолёти атрофида халқаро жанжал портлади! Самолётни таъмирлаш учун Тинч океани орқали Қўшма Штатларга юборилган энг махфий деталлар тўплами манзилга етиб бормасдан, кутилмаганда Пекин назорати остидаги Гонконгга бориб қолган. Пентагон ушбу қисмлар АҚШга етиб келмаганини расман тасдиқлади, Конгресс эса шошилинч тергов бошлади. Хўш, Хитой разведкаси қандай ўта ноёб технологияни қўлга киритган бўлиши мумкин ва бу тасодифми ёки махсус режа?
Стелс-технология сири: Нима йўқолди?
Politico нашри хабарига кўра, воқеа шу ёзда содир бўлган бўлиб, йўқолган деталлар оддий эҳтиёт қисм эмас:
Радарга кўринмас қоплама: Йўқолган қисм F-35 самолётининг учувчи кабинаси (кокпит) қопқоғига тегишли бўлган;
Махфий акрил қатлам: Бу детал самолётни радарлардан яширувчи (стелс) махсус қатлам билан қопланган бўлиб, унинг таркиби давлат сири ҳисобланади;
Мураккаб маршрут: Эҳтиёт қисмлар воситачи компания томонидан Австралиядан АҚШга юборилган, бироқ юк шубҳали тарзда Гонконг аэропортига келиб тушган;
Номаълум тақдир: Ҳозирда ушбу ноёб қисмлар кимнинг қўлида экани ва қаерда сақланаётгани номаълум бўлиб қолмоқда.
Конгрессда ваҳима: Пекин сирларни кўчириб оладими?
«Ускуна нима учун бу йўналишга бурилгани ёки ҳозирда кимнинг қўлида эканлиги номаълум. Бу ҳодиса Пентагон ва Конгрессда жиддий хавотир уйғотди, чунки Хитой АҚШнинг энг муҳим яширин технологиясига кириш ҳуқуқини қўлга киритган бўлиши мумкин».
Конгресс аъзолари нафақат ушбу ҳодисани, балки АҚШнинг Саудия Арабистонига F-35 самолётларини сотиш қарорини ҳам кескин танқид қилмоқда. Сабаби, Ар-Риёднинг Пекин билан яқин иқтисодий ва ҳарбий алоқалари АҚШ технологияларининг Хитойга сизиб чиқиш хавфини янада оширади.
Логистикадаги тартибсизлик ва йўқолишлар статистикаси
Ҳодиса / Мезон
Тафсилотлар ва расмий фактлар
Йўқолган жиҳоз
Радардан яширувчи махсус қопламали F-35 кабина қопқоғи
Жўнатувчи ва манзил
Австралиядан АҚШга (Тинч океани орқали), аммо Гонконгга етказилган
Асосий ишлаб чиқарувчи
Lockheed Martin корпорацияси
Шок статистика (2023 ҳисоботи)
Сўнгги 5 йил ичида 1 миллиондан ортиқ F-35 қисмлари йўқолган ёки ҳисоботдан чиққан
Олинган чоралар
Пентагон ва АҚШ Конгресси махсус текширув ҳамда тергов бошлади
Ҳарбий экспертларнинг фикрича, агар Хитой муҳандислари стелс-қоплама таркибини лаборатор таҳлил орқали аниқлаб олса, бу АҚШнинг ҳаводаги устунлигига жуда оғир зарба бўлиши мумкин.
Сизнингча, дунёнинг энг қиммат қирувчиси қисмларининг тўғридан-тўғри Гонконгга бориб қолиши тасодифий логистика хатосими ёки Хитой махсус хизматларининг муваффақиятли операцияси?
Ўз тахминингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро ҳарбий можарога айланаётган ушбу шов-шувли воқеани дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…