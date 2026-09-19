Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?

·1·Дунё
Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?

АҚШ мудофаа тизимининг энг қимматбаҳо ва юқори технологияли лойиҳаси бўлган 5-авлод F-35 қирувчи самолёти атрофида халқаро жанжал портлади! Самолётни таъмирлаш учун Тинч океани орқали Қўшма Штатларга юборилган энг махфий деталлар тўплами манзилга етиб бормасдан, кутилмаганда Пекин назорати остидаги Гонконгга бориб қолган. Пентагон ушбу қисмлар АҚШга етиб келмаганини расман тасдиқлади, Конгресс эса шошилинч тергов бошлади. Хўш, Хитой разведкаси қандай ўта ноёб технологияни қўлга киритган бўлиши мумкин ва бу тасодифми ёки махсус режа?

Стелс-технология сири: Нима йўқолди?

Politico нашри хабарига кўра, воқеа шу ёзда содир бўлган бўлиб, йўқолган деталлар оддий эҳтиёт қисм эмас:

  • Радарга кўринмас қоплама: Йўқолган қисм F-35 самолётининг учувчи кабинаси (кокпит) қопқоғига тегишли бўлган;

  • Махфий акрил қатлам: Бу детал самолётни радарлардан яширувчи (стелс) махсус қатлам билан қопланган бўлиб, унинг таркиби давлат сири ҳисобланади;

  • Мураккаб маршрут: Эҳтиёт қисмлар воситачи компания томонидан Австралиядан АҚШга юборилган, бироқ юк шубҳали тарзда Гонконг аэропортига келиб тушган;

  • Номаълум тақдир: Ҳозирда ушбу ноёб қисмлар кимнинг қўлида экани ва қаерда сақланаётгани номаълум бўлиб қолмоқда.

Конгрессда ваҳима: Пекин сирларни кўчириб оладими?

«Ускуна нима учун бу йўналишга бурилгани ёки ҳозирда кимнинг қўлида эканлиги номаълум. Бу ҳодиса Пентагон ва Конгрессда жиддий хавотир уйғотди, чунки Хитой АҚШнинг энг муҳим яширин технологиясига кириш ҳуқуқини қўлга киритган бўлиши мумкин».

Конгресс аъзолари нафақат ушбу ҳодисани, балки АҚШнинг Саудия Арабистонига F-35 самолётларини сотиш қарорини ҳам кескин танқид қилмоқда. Сабаби, Ар-Риёднинг Пекин билан яқин иқтисодий ва ҳарбий алоқалари АҚШ технологияларининг Хитойга сизиб чиқиш хавфини янада оширади.

Логистикадаги тартибсизлик ва йўқолишлар статистикаси

Ҳодиса / Мезон

Тафсилотлар ва расмий фактлар

Йўқолган жиҳоз

Радардан яширувчи махсус қопламали F-35 кабина қопқоғи

Жўнатувчи ва манзил

Австралиядан АҚШга (Тинч океани орқали), аммо Гонконгга етказилган

Асосий ишлаб чиқарувчи

Lockheed Martin корпорацияси

Шок статистика (2023 ҳисоботи)

Сўнгги 5 йил ичида 1 миллиондан ортиқ F-35 қисмлари йўқолган ёки ҳисоботдан чиққан

Олинган чоралар

Пентагон ва АҚШ Конгресси махсус текширув ҳамда тергов бошлади

Ҳарбий экспертларнинг фикрича, агар Хитой муҳандислари стелс-қоплама таркибини лаборатор таҳлил орқали аниқлаб олса, бу АҚШнинг ҳаводаги устунлигига жуда оғир зарба бўлиши мумкин.

Сизнингча, дунёнинг энг қиммат қирувчиси қисмларининг тўғридан-тўғри Гонконгга бориб қолиши тасодифий логистика хатосими ёки Хитой махсус хизматларининг муваффақиятли операцияси?

Ўз тахминингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро ҳарбий можарога айланаётган ушбу шов-шувли воқеани дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

F-35ПентагонLockheed MartinГонконг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиБугун, 08:27Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Бугун, 08:13Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиБугун, 08:05Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Бугун, 07:52112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлдиБугун, 07:00Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?