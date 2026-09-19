Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди

·1·Дунё
Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди

Европада Россия–Украина уруши атрофидаги хавфсизлик баҳслари яна кучайди. Бир томондан, айрим европалик сиёсатчилар Москва билан боғлиқ сиёсатни бошқача баҳоламоқда. Бошқа томондан эса Польша бош вазири Дональд Туск разведка маълумотларига таяниб, Украина қўллаб-қувватлаётган давлатларга нисбатан эҳтимолий гибрид ҳужумлар хавфидан огоҳлантирди.

Бу баёнотлар Россия–Украина урушида куз-қиш даври янада кескин кечиши мумкинлиги ҳақидаги баҳслар фонида янгради.

1. Финляндиялик сиёсатчи Россиянинг ҳаракатларига бошқача баҳо берди

Финляндиялик сиёсатчи Армандо Мема ижтимоий тармоқда Россиянинг Украина урушидаги ҳаракатларини ўз нуқтаи назаридан баҳолади.

Унинг фикрича, Европада Москванинг айрим ҳаракатлари заифлик сифатида талқин қилинаётган бўлса-да, буни аксинча куч ва сабр белгиси деб баҳолаш мумкин.

Мема Россия радикал қадамлардан ўзини тийиб, қарор қабул қилишда эҳтиёткорлик қилаётганини таъкидлаган.

Шу билан бирга, унинг Россиянинг ҳарбий имкониятлари ва бошқа давлатларга нисбатан муносабати ҳақидаги кескин баёнотлари шахсий сиёсий позиция сифатида қаралиши керак.

2. Польша бош вазири: куз охири ва қиш ҳал қилувчи давр бўлиши мумкин

17 сентябрь куни Польша бош вазири Дональд Туск Сеймда мамлакат хавфсизлиги юзасидан нутқ сўзлади.

Унинг таъкидлашича, разведка маълумотларига кўра, куз охири ва қиш Россия–Украина урушида ҳозиргача энг муҳим даврлардан бири бўлиши мумкин. Туск келгуси ойлар учун бир сценарийни энг эҳтимолий вариант сифатида тилга олган, аммо бу ягона эҳтимолий натижа эмаслигини ҳам қайд этган.

Польша ҳукумати раҳбари Россия Украинадаги ҳужумларини кучайтириши мумкинлигидан хавотир билдирди.

3. Туск НАТО давлатларига эҳтимолий гибрид ҳужумлар ҳақида гапирди

Тускнинг Сеймдаги баёнотида энг кўп эътибор қаратилган масалалардан бири — Украинага ёрдам бераётган давлатларга нисбатан эҳтимолий дрон ва ракета ҳужумлари ҳақидаги разведка баҳоси бўлди.

Унинг айтишича, разведка хизматлари Россия режалари орасида Украина тарафдорлари, жумладан Польшага қарши гибрид ҳужумлар бўлиши мумкинлигини баҳоламоқда. Туск бундай ҳодисалар “тасодифий” кўринишда тақдим этилиши эҳтимолини ҳам айтди.

Муҳим жиҳат: бу Польша разведкасига таянган хавф баҳоси, Россия томонидан амалга оширилиши тасдиқланган ҳужум ҳақидаги хабар эмас.

4. Янги дронлар ҳам алоҳида хавф сифатида тилга олинди

Туск Россия Украинада янги турдаги реактив дронлардан оммавий равишда фойдаланаётганини ҳам таъкидлади.

Польша бош вазири бундай аппаратлар юқорироқ тезликда ҳаракатланиши ва уларга қарши самарали ҳимояни кучайтириш зарурлигини айтди.

Бу масала Европа давлатларида ҳаво мудофааси ва дронларга қарши тизимларни ривожлантириш бўйича муҳокамаларни янада долзарблаштирмоқда.

5. Польша Украинага ёрдамни камайтирмоқчи эмас

Айни пайтда Варшава Киевни қўллаб-қувватлашни давом эттиришини билдирмоқда.

Польша ташқи ишлар вазири Радослав Сикорски мамлакат Украина учун ҳозиргача энг йирик ҳарбий ёрдам пакетларидан бирини тайёрлаётганини маълум қилди. У Польша Украинага ёрдамни қисқартириш ниятида эмаслигини ҳам таъкидлаган.

18 сентябрь куни эса Туск Польша Украина ва бошқа ҳамкорлар билан баллистик ракеталарга қарши мудофаа бўйича коалицияга қўшилганини маълум қилди.

6. Европа олдида икки хил ёндашув тўқнашмоқда

Ҳозирги вазиятда Европа давлатларида Россия–Украина урушига муносабат бўйича турли сиёсий қарашлар мавжуд.

Бир томонда Украинага ҳарбий ва иқтисодий ёрдамни кучайтириш ҳамда Россиядан келиши мумкин бўлган хавфларга тайёргарликни ошириш тарафдорлари бор.

Иккинчи томонда эса уруғни дипломатик йўл билан якунлаш, эскалациянинг олдини олиш ва Москва билан мулоқотни сақлаб қолиш зарурлигини таъкидловчи сиёсий қарашлар мавжуд.

Шу сабабли Армандо Мема каби сиёсатчиларнинг баёнотлари ҳам Европа жамоатчилигидаги кенгроқ сиёсий баҳсларнинг бир қисми сифатида кўрилади.

Хулоса

Сўнгги баёнотлар Европа учун Россия–Украина урушидаги хавфсизлик масаласи янада долзарблашаётганини кўрсатмоқда.

Дональд Туск куз охири ва қишни урушнинг муҳим даври сифатида баҳолаб, Украина қўллаб-қувватловчи давлатларга эҳтимолий гибрид ҳужумлар ҳақида разведка баҳосини очиқлади. Польша эса бир вақтнинг ўзида Украинага ҳарбий ёрдамни давом эттиришини билдирмоқда.

Шу билан бирга, Россиянинг ҳаракатларини бошқача талқин қилаётган европалик сиёсатчиларнинг фикрлари ҳам мавжуд. Аммо бундай баёнотларни факт сифатида эмас, уларни билдирган сиёсатчиларнинг позицияси сифатида ажратиб кўрсатиш муҳим.

Дональд ТускПольшаРоссия–Украина урушигибрид ҳужумлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Бугун, 08:13Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиБугун, 08:05Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Бугун, 07:52112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлдиБугун, 07:00Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКеча, 23:43Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиКеча, 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?