Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олди

·22·Техно
Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Марс Эхпресс аппаратининг Ҳигҳ Ресолутион Стерео Камера (HRСК) камераси Марснинг жанубий қутби яқинидаги ўзига хос музлик ва қояли ҳудудни тасвирга олди.
  • Бу ҳудуддаги қоялар бир километрдан зиёд баландликка кўтарилиб, юзлаб километрларга чўзилган зинапоясимон тизмаларни ҳосил қилади.
  • Олинган кадрларда сайёрамизнинг одатий рангларидан фарқли ўлароқ, ғайриоддий пурпур ва пушти ранглар кўзга ташланади, бу эса оптик ҳодиса натижасидир.

Европа космик агентлигининг Марс Эхпресс аппаратидаги Ҳигҳ Ресолутион Стерео Камера (HRСК) камераси Марснинг жанубий қутби яқинидаги ўта ўзига хос музлик ва қояли ҳудудни муваффақиятли тасвирга олди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳудуддаги қоялар айрим жойларда бир километрдан зиёд баландликка кўтарилиб, улкан зинапоясимон тизмалар юзлаб километрларга чўзилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олинган кадрларда сайёрамиздаги одатий қизғиш-қўнғир оҳанглардан фарқли ўлароқ, ғайриоддий пурпур ва пушти ранглар кўзга ташланади. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бу визуал ранглар сиртнинг асл ранги эмас, балки тонгги ёруғлик, атмосферадаги чанг заррачалари ҳамда тупроқдаги қировнинг ўзаро уйғунлашуви натижасида ҳосил бўлган оптик ҳодирадир.

Тйлес Рупес қояли тизмасининг сирли тузилиши

Суратдаги қоронғи ҳудудлар ва Тйлес Рупес қояли тизмасининг ранглари асосий жинслардаги мафик минералларга, хусусан, магний ва темирга бой оливин ҳамда пироксен каби вулқон материалларига бориб тақалади. Янада ёруғроқ қисмлар эса қаттиқ ҳолатдаги карбонат ангидрид (қуруқ муз) ётқизиқлари билан қопланган бўлиб, улар ҳатто жанубий яримшарда баҳор келганда ҳам ўз ҳолатини сақлаб қолади.

Бундай ўзига хос оч ҳаворанг қисмлар қум тепаликлари чўққилари ва кратерлар ичида яққол кўриниб туради. Кадрнинг пастки чап қисмида эса Марснинг жанубий қутбий муз қатламининг бир қисмини ташкил этувчи улкан музлик жойлашгани аниқланган.

Таркибий ва геологик жараёнлар

Илмий кузатишларга кўра, Тйлес Рупес қояли тизмаси тектоник келиб чиқиш тарихига эга бўлиши мумкин. Тахминларга кўра, қадимда Марс қаъри совиб, сайёранинг ўзи қисқара бошлаган даврда қобиқ деформацияга учраган ва айрим блоклар юқорига кўтарилиб, ана шундай бурмаларни ҳосил қилган. Бу жараёнлар бундан миллиардлаб йиллар муқаддам содир бўлган бўлиб, замонавий Марс сайёраси бундай фаол тектоник хусусиятларга эга эмас.

Шунингдек, суратлардан турли йўналишларда эсувчи шамоллар таъсирида шаклланган қумтепаликларнинг бир нечта турларини ҳам кўриш мумкин. Қизиғи шундаки, Марс Эхпресс аппарати 2003-йилдан буён Қизил сайёра атрофида муваффақиятли фаолият юритиб келмоқда.

Ушбу космик аппарат сайёра сиртини рангли ва уч ўлчовли форматда хариталаштириб келмоқда. HRСК камераси эса Марс юзаси нақадар ранг-баранг эканини бир неча бор исботлади: одатий темир оксидларидан ташқари, бу ерда вулқон қумлари, лойлар, сульфатлар ва муз қатламлари бир-ин-оқ бирга учрайди.

МарсМарс ЭхпрессАстрономияҚизил сайёраКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаКеча, 22:52Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиКеча, 21:25Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиКеча, 19:21Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиXiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиКеча, 18:592025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари борКеча, 18:23Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди