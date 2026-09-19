«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 5-турида «Брентфорд» ўз уйида «Челси»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Иккинчи бўлимда Энтони (61-дақиқада), Игор Тиаго (83-дақиқада) ва Карвалю (90+5-дақиқада) киритган голлар «Брентфорд»га сенсацион ғалабани тақдим этди.
- Ушбу натижадан сўнг «Брентфорд» турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди, «Челси» эса 7-ўринга тушиб кетди.
Англия Премьер-лигасининг 5-тури кутилмаган ва ҳақиқий шов-шувли сенсация билан бошланди. Турнинг дастлабки беллашувида Лондоннинг кўп миллионлик юлдузлардан иборат «Челси» клуби сафарда ўз мухлислари қаршисида қаттиқ жанг таклиф эта оладиган хавфли «Брентфорд» меҳмони бўлди. Бироқ майдонда кечган воқеалар «кўклар» лагери учун чинакам даҳшатли тушга айланди: мезбонлар 90 дақиқа давомида рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмай, йирик 3:0 ҳисобидаги сенсацион ғалабани расмийлаштирди.
Учрашувнинг биринчи бўлимида дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, иккинчи бўлимда «Брентфорд» ҳужум чизиғи аланга олди: 61-дақиқада Энтони ҳисобни очган бўлса, 83-дақиқада бразилиялик форвард Игор Тиаго фарқни иккитага оширди, қўшиб берилган 90+5-дақиқада эса Карвалю «Челси»нинг сабр косасини тўлдирган сўнгги нуқтани қўйди. Ушбу зафардан сўнг «Брентфорд» очколарини 9 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалида кутилмаганда 3-поғонага кўтарилди; «Челси» эса жорий мавсумдаги 2-мағлубиятини қабул қилиб олиб, 7 очко билан 7-ўринга шўнғиди.
Хўш, Эмилиано Мартинес, Палмер ва Нету каби номларга эга «Челси»нинг иккинчи бўлимдаги фалокатига нима сабаб бўлди, «Брентфорд» қандай қилиб гранд клуб мудофаасини чилпарчин қилди ва 10 октябрдаги навбатдаги синовлар олдидан интрига қай даражада кучайди?
«Иккинчи бўлимдаги бўрон ва 3 та жавобсиз тўп»: Беллашув хроникаси
«Брентфорд Коммьюнити» стадионида кечган ўйиндаги асосий воқеалар:
61-дақиқа — Энтонининг муҳим зарбаси (1:0): Мезбонларнинг қанотдан уюштирган кескин қарши ҳужумини Энтони совуққонлик билан якунлаб, ҳисобни очди;
83-дақиқа — Игор Тиагодан мустаҳкам устунлик (2:0): Бразилиялик ҳужумчи жарима майдони ичида маҳорат кўрсатиб, ҳимоячиларни ортда қолдирди ва иккинчи тўпни дарвозага жойлади;
90+5-дақиқа — Карвалюнинг қарори (3:0): Захирадан майдонга тушган Карвалю учрашувнинг сўнгги сонияларида «Челси» ҳимоясининг пала-партишлигидан фойдаланиб, якуний ҳисобни ўрнатди;
Дарвозабонлар жанги: Мезбонлар посбони Келлехер ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ҳолда бир нечта хавфли вазиятларни бартараф этди, Эмилиано Мартинес эса шерикларининг мудофаадаги қўпол хатолари туфайли уч бор тўп ўтказиб юборди.
«3-ўриндаги "асаларилар" ва пастга шўнғиган "кўклар"»: Турнир жадвалидаги кескин бурилиш
5-тур стартидан кейинги АПЛ жадвали манзараси:
«Брентфорд» ТОП-3 сафида: Ортда қолган бешта беллашувдан сўнг 9 очко тўплаган Томас Франк шогирдлари кучли учликка кириб олди ва чемпионлик пойгасига қўшилди;
«Челси» учун 2-мағлубият: Сарфланган миллионларга қарамай, мавсумдаги беқарорлик «кўклар»ни 7 очко билан 7-ўринда ушлаб турибди;
Ҳужум ва мудофаа мувозанатининг йўқлиги: Палмер, Рожерс ва Уэлбек учлиги рақибнинг ихчам ва зич ҳимоясини ёриб ўтишда ожизлик қилди.
6-тур олдидан тайёргарлик: 10 октябрь куни клубларни нима кутмоқда?
Навбатдаги тур баҳслари тақвими ва мутахассислар таҳлили:
«Челси» — «Борнмут» (10 октябрь): Лондонликлар уйда «Борнмут»ни қабул қилади ва мазкур баҳсда жамоадан мухлислар олдида фақат реванш ва ишончли ғалаба талаб этилади;
«Астон Вилла» — «Брентфорд» (10 октябрь): Янгича темп топган «Брентфорд» Бирмингемга сафар қилиб, кучли «Астон Вилла»га қарши 3 очко учун курашади;
Мураббийлар штабига босим: Икки маротаба очко бой берган «Челси» раҳбарияти ва мураббийлар штаби захира кучлари ҳамда тактик схемаларни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлади.
«Брентфорд»нинг «Челси» устидан қозонган 3:0 ҳисобидаги ушбу тарихий йирик ғалабаси Англия Премьер-лигасида гранд ва аутсайдер тушунчалари йўқолиб бораётганини, ҳар бир тур кутилмаган драмаларни тақдим этишини яна бир бор яққол исботлади.
Сизнингча, улкан сармоя ва юлдузли таркибга эга «Челси»нинг «Брентфорд»дан бундай йирик ҳисобда енгилишига мураббийнинг тактик хатоси сабабми ёки футболчиларнинг лоқайдлиги? «Брентфорд»нинг ҳозирги шиддати уларни мавсум охиригача еврокубоклар зонасида сақлаб қола оладими? Ўз таҳлилий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛнинг ушбу қайноқ сенсацияси шарҳини барча футбол ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…