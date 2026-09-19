«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди

·42·Спорт
«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 5-турида «Брентфорд» ўз уйида «Челси»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Иккинчи бўлимда Энтони (61-дақиқада), Игор Тиаго (83-дақиқада) ва Карвалю (90+5-дақиқада) киритган голлар «Брентфорд»га сенсацион ғалабани тақдим этди.
  • Ушбу натижадан сўнг «Брентфорд» турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди, «Челси» эса 7-ўринга тушиб кетди.

Англия Премьер-лигасининг 5-тури кутилмаган ва ҳақиқий шов-шувли сенсация билан бошланди. Турнинг дастлабки беллашувида Лондоннинг кўп миллионлик юлдузлардан иборат «Челси» клуби сафарда ўз мухлислари қаршисида қаттиқ жанг таклиф эта оладиган хавфли «Брентфорд» меҳмони бўлди. Бироқ майдонда кечган воқеалар «кўклар» лагери учун чинакам даҳшатли тушга айланди: мезбонлар 90 дақиқа давомида рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмай, йирик 3:0 ҳисобидаги сенсацион ғалабани расмийлаштирди.

Учрашувнинг биринчи бўлимида дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, иккинчи бўлимда «Брентфорд» ҳужум чизиғи аланга олди: 61-дақиқада Энтони ҳисобни очган бўлса, 83-дақиқада бразилиялик форвард Игор Тиаго фарқни иккитага оширди, қўшиб берилган 90+5-дақиқада эса Карвалю «Челси»нинг сабр косасини тўлдирган сўнгги нуқтани қўйди. Ушбу зафардан сўнг «Брентфорд» очколарини 9 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалида кутилмаганда 3-поғонага кўтарилди; «Челси» эса жорий мавсумдаги 2-мағлубиятини қабул қилиб олиб, 7 очко билан 7-ўринга шўнғиди.

Хўш, Эмилиано Мартинес, Палмер ва Нету каби номларга эга «Челси»нинг иккинчи бўлимдаги фалокатига нима сабаб бўлди, «Брентфорд» қандай қилиб гранд клуб мудофаасини чилпарчин қилди ва 10 октябрдаги навбатдаги синовлар олдидан интрига қай даражада кучайди?

«Иккинчи бўлимдаги бўрон ва 3 та жавобсиз тўп»: Беллашув хроникаси

«Брентфорд Коммьюнити» стадионида кечган ўйиндаги асосий воқеалар:

  • 61-дақиқа — Энтонининг муҳим зарбаси (1:0): Мезбонларнинг қанотдан уюштирган кескин қарши ҳужумини Энтони совуққонлик билан якунлаб, ҳисобни очди;

  • 83-дақиқа — Игор Тиагодан мустаҳкам устунлик (2:0): Бразилиялик ҳужумчи жарима майдони ичида маҳорат кўрсатиб, ҳимоячиларни ортда қолдирди ва иккинчи тўпни дарвозага жойлади;

  • 90+5-дақиқа — Карвалюнинг қарори (3:0): Захирадан майдонга тушган Карвалю учрашувнинг сўнгги сонияларида «Челси» ҳимоясининг пала-партишлигидан фойдаланиб, якуний ҳисобни ўрнатди;

  • Дарвозабонлар жанги: Мезбонлар посбони Келлехер ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ҳолда бир нечта хавфли вазиятларни бартараф этди, Эмилиано Мартинес эса шерикларининг мудофаадаги қўпол хатолари туфайли уч бор тўп ўтказиб юборди.

«3-ўриндаги "асаларилар" ва пастга шўнғиган "кўклар"»: Турнир жадвалидаги кескин бурилиш

5-тур стартидан кейинги АПЛ жадвали манзараси:

  • «Брентфорд» ТОП-3 сафида: Ортда қолган бешта беллашувдан сўнг 9 очко тўплаган Томас Франк шогирдлари кучли учликка кириб олди ва чемпионлик пойгасига қўшилди;

  • «Челси» учун 2-мағлубият: Сарфланган миллионларга қарамай, мавсумдаги беқарорлик «кўклар»ни 7 очко билан 7-ўринда ушлаб турибди;

  • Ҳужум ва мудофаа мувозанатининг йўқлиги: Палмер, Рожерс ва Уэлбек учлиги рақибнинг ихчам ва зич ҳимоясини ёриб ўтишда ожизлик қилди.

6-тур олдидан тайёргарлик: 10 октябрь куни клубларни нима кутмоқда?

Навбатдаги тур баҳслари тақвими ва мутахассислар таҳлили:

  • «Челси» — «Борнмут» (10 октябрь): Лондонликлар уйда «Борнмут»ни қабул қилади ва мазкур баҳсда жамоадан мухлислар олдида фақат реванш ва ишончли ғалаба талаб этилади;

  • «Астон Вилла» — «Брентфорд» (10 октябрь): Янгича темп топган «Брентфорд» Бирмингемга сафар қилиб, кучли «Астон Вилла»га қарши 3 очко учун курашади;

  • Мураббийлар штабига босим: Икки маротаба очко бой берган «Челси» раҳбарияти ва мураббийлар штаби захира кучлари ҳамда тактик схемаларни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлади.

«Брентфорд»нинг «Челси» устидан қозонган 3:0 ҳисобидаги ушбу тарихий йирик ғалабаси Англия Премьер-лигасида гранд ва аутсайдер тушунчалари йўқолиб бораётганини, ҳар бир тур кутилмаган драмаларни тақдим этишини яна бир бор яққол исботлади.

Сизнингча, улкан сармоя ва юлдузли таркибга эга «Челси»нинг «Брентфорд»дан бундай йирик ҳисобда енгилишига мураббийнинг тактик хатоси сабабми ёки футболчиларнинг лоқайдлиги? «Брентфорд»нинг ҳозирги шиддати уларни мавсум охиригача еврокубоклар зонасида сақлаб қола оладими? Ўз таҳлилий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛнинг ушбу қайноқ сенсацияси шарҳини барча футбол ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!

ЧелсиБрентфордАнглия Премьер‑лигаси2024‑2025 сезон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёрБугун, 07:15Президент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиПрезидент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиБугун, 07:11Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиБугун, 01:36Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиАлекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиБугун, 00:59Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиКеча, 23:39Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг