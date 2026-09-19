Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!

·4·Дунё
Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Эронга қарши қонунни имзолади, бу қонун санксияларни фақат президентнинг шахсий қарори билан ишга тушириш имконини беради.
  • Ушбу «Ҳ.Р.
  • 5334» қонуни бўйича Россиядан импорт қилинадиган товарларга 500 фоизгача тариф қўлланилиши мумкин, аммо бу Украинада тинчлик шартномаси имзоланиб, ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилган тақдирда бекор қилинади.

Вашингтон Россия ва Эронга нисбатан сўнгги йиллардаги энг оғир иқтисодий зарбага йўл очувчи қонунни расман кучга киритди. Президент Дональд Трамп АҚШ Конгрессининг ҳар икки палатаси томонидан маъқулланган тарихий «H.R. 5334» қонун лойиҳасини имзолади. Бироқ экспертлар ва дунё бозорини ҳайратда қолдирган жиҳат бошқа ерда: ушбу даҳшатли санкциялар дарҳол эмас, балки фақат Трампнинг биргина хоҳиши ва шахсий қарори билан ишга тушади. Хўш, Оқ уй раҳбари нега бундай чекловсиз ваколатга эга бўлди ва Россия товарларига 500 фоизлик тариф қачон қўлланиши мумкин?

«H.R. 5334» қонуни ва президентнинг чексиз ваколатлари

Оқ уй маъмурияти марҳум сенатор Линдси Грэм номи билан аталган 2026 йилги санкциялар ҳужжати бўйича расмий маълумотни эълон қилди:

  • Иккиламчи тарифлар: Трамп дунёнинг исталган давлатига қарши иккиламчи тарифлар киритиш вақти ва ҳажмини бир ўзи мустақил белгилайди;

  • Конгрессни четлаб ўтиш: АҚШ президенти алоҳида давлатларга Конгресснинг олдиндан розилигисиз махсус савдо имтиёзлари бериш ҳуқуқини қўлга киритди;

  • Автоматик эмас: Санкциялар ва божлар автоматик ишга тушмайди — улар фақат дипломатик босим воситаси сифатида «тугма босилганда» фаоллашади;

  • Эронга қарши кенгайиш: Ҳужжат нафақат Москва, балки Теҳронга қарши амалда бўлган чекловларни ҳам кескин даражада кучайтиради.

Тинчлик келишуви эвазига санкцияларнинг бекор қилиниши

«Қонун Дональд Трампга Украинада тинчлик шартномаси имзоланиб, ҳарбий ҳаракатлар тўлиқ тўхтатилган тақдирда, ушбу ҳужжатда назарда тутилган барча санкция ва тарифларни бир зумда бекор қилиш имконини беради».

Айнан шу банд Вашингтоннинг музокаралар столида Москвага нисбатан «қамчи ва ширинлик» сиёсатидан фойдаланишини кўрсатмоқда.

Тарифлар ва жазо механизмлари (Жадвал)

Чеклов йўналиши

Белгиланган максимал жазо

Таъсир доираси

Россия нефт ва газини сотиб олувчи давлатлар

100% гача тариф

Россиядан энергия ресурсларини олишда давом этадиган учинчи давлатлар маҳсулотларига АҚШга киришда қўлланади

Россиянинг ўзидан тўғридан-тўғри импорт

500% гача тариф

АҚШга олиб кириладиган барча Россия товарларига солинадиган даҳшатли бож

Санкцияларни бекор қилиш шарти

0% (бекор қилиш)

Украина бўйича тинчлик шартномаси тузилиб, ҳужжат талаблари бажарилган тақдирда

500 фоизлик бож ва 100 фоизлик иккиламчи тарифлар таҳдиди айниқса Россиядан нефть сотиб олаётган глобал харидорлар учун жиддий сигналга айланди.

Сизнингча, Трамп ушбу 500 фоизлик даҳшатли тарифларни ҳақиқатан ишга туширадими ёки бу шунчаки Россияни тинчлик шартномасига тезроқ кўндириш учун ишлатилаётган дипломатик босимми?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатини остин-устун қилаётган ушбу қайноқ геосиёсий хабарни Телеграм орқали дўстларингизга юборинг!

ТрампH.R. 5334Линдси Грэмсанкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиБугун, 08:05Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Бугун, 07:52112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлдиБугун, 07:00Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКеча, 23:43Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиКеча, 23:37Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Кеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?