Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Эронга қарши қонунни имзолади, бу қонун санксияларни фақат президентнинг шахсий қарори билан ишга тушириш имконини беради.
- Ушбу «Ҳ.Р.
- 5334» қонуни бўйича Россиядан импорт қилинадиган товарларга 500 фоизгача тариф қўлланилиши мумкин, аммо бу Украинада тинчлик шартномаси имзоланиб, ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилган тақдирда бекор қилинади.
Вашингтон Россия ва Эронга нисбатан сўнгги йиллардаги энг оғир иқтисодий зарбага йўл очувчи қонунни расман кучга киритди. Президент Дональд Трамп АҚШ Конгрессининг ҳар икки палатаси томонидан маъқулланган тарихий «H.R. 5334» қонун лойиҳасини имзолади. Бироқ экспертлар ва дунё бозорини ҳайратда қолдирган жиҳат бошқа ерда: ушбу даҳшатли санкциялар дарҳол эмас, балки фақат Трампнинг биргина хоҳиши ва шахсий қарори билан ишга тушади. Хўш, Оқ уй раҳбари нега бундай чекловсиз ваколатга эга бўлди ва Россия товарларига 500 фоизлик тариф қачон қўлланиши мумкин?
«H.R. 5334» қонуни ва президентнинг чексиз ваколатлари
Оқ уй маъмурияти марҳум сенатор Линдси Грэм номи билан аталган 2026 йилги санкциялар ҳужжати бўйича расмий маълумотни эълон қилди:
Иккиламчи тарифлар: Трамп дунёнинг исталган давлатига қарши иккиламчи тарифлар киритиш вақти ва ҳажмини бир ўзи мустақил белгилайди;
Конгрессни четлаб ўтиш: АҚШ президенти алоҳида давлатларга Конгресснинг олдиндан розилигисиз махсус савдо имтиёзлари бериш ҳуқуқини қўлга киритди;
Автоматик эмас: Санкциялар ва божлар автоматик ишга тушмайди — улар фақат дипломатик босим воситаси сифатида «тугма босилганда» фаоллашади;
Эронга қарши кенгайиш: Ҳужжат нафақат Москва, балки Теҳронга қарши амалда бўлган чекловларни ҳам кескин даражада кучайтиради.
Тинчлик келишуви эвазига санкцияларнинг бекор қилиниши
«Қонун Дональд Трампга Украинада тинчлик шартномаси имзоланиб, ҳарбий ҳаракатлар тўлиқ тўхтатилган тақдирда, ушбу ҳужжатда назарда тутилган барча санкция ва тарифларни бир зумда бекор қилиш имконини беради».
Айнан шу банд Вашингтоннинг музокаралар столида Москвага нисбатан «қамчи ва ширинлик» сиёсатидан фойдаланишини кўрсатмоқда.
Тарифлар ва жазо механизмлари (Жадвал)
Чеклов йўналиши
Белгиланган максимал жазо
Таъсир доираси
Россия нефт ва газини сотиб олувчи давлатлар
100% гача тариф
Россиядан энергия ресурсларини олишда давом этадиган учинчи давлатлар маҳсулотларига АҚШга киришда қўлланади
Россиянинг ўзидан тўғридан-тўғри импорт
500% гача тариф
АҚШга олиб кириладиган барча Россия товарларига солинадиган даҳшатли бож
Санкцияларни бекор қилиш шарти
0% (бекор қилиш)
Украина бўйича тинчлик шартномаси тузилиб, ҳужжат талаблари бажарилган тақдирда
500 фоизлик бож ва 100 фоизлик иккиламчи тарифлар таҳдиди айниқса Россиядан нефть сотиб олаётган глобал харидорлар учун жиддий сигналга айланди.
Сизнингча, Трамп ушбу 500 фоизлик даҳшатли тарифларни ҳақиқатан ишга туширадими ёки бу шунчаки Россияни тинчлик шартномасига тезроқ кўндириш учун ишлатилаётган дипломатик босимми?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатини остин-устун қилаётган ушбу қайноқ геосиёсий хабарни Телеграм орқали дўстларингизга юборинг!
Изоҳлар 0
…