"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр

·37·Спорт
"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилиялик қанот ҳужумчиси Рафиня «Барселона» билан шартномасини узайтириб, фаолиятини шу ерда якунлаш истагини билдирди.
  • Жорий мавсумда Рафиня Ла Лиганинг дастлабки 5 та ўйинида 8 та гол уриб, рекорд ўрнатди.
  • «Барселона» спорт директори Деку ҳам Рафинянинг формасидан мамнун эканини ва унинг шартномасини 2028 йилдан кейин ҳам узайтиришни режалаштираётганини тасдиқлади.

Каталониянинг «Барселона» клуби атрофида сўнгги пайтларда фақат трансфер миш-мишлари ва молиявий баҳслар янграётган бир вақтда жамоа етакчисидан мухлислар қалбини жўнбишга келтирган самимий баёнот берилди. Бразилиялик қанот ҳужумчиси Рафинья ўзининг бутун келажагини «кўк-анорранглилар» билан боғлаш ниятида эканини расман эълон қилди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри тарқатган хабарга кўра, 29 ёшли вингер амалдаги шартномасини узоқ муддатга узайтиришга ва профессионал футболчилик фаолиятини бошқа ҳеч бир жамоага ўтмасдан, айнан «Камп Ноу»да якунлашга тайёрлигини очиқ билдирди.

«Ҳа, шартномамни яна бироз узайтиришни ва бошқа клубга ўтмасдан фаолиятимни шу ерда якунлашни истардим», — дея таъкидлади бразилиялик юлдуз. Бу қарор бежиз эмас: «Барселона» спорт директори Деку ҳам клуб Рафиньянинг ақлбовар қилмас спорт формасидан тўлиқ мамнун эканини ва унинг 2028 йилдан кейинги тақдири бўйича шартномани янгилашга киришишни мақсад қилганини тасдиқлади. Жорий мавсумда Рафинья шунчаки порламаяпти, балки рекордларни янгиламоқда: у Ла Лиганинг дастлабки 5 та учрашувининг барчасида тўп киритиб, ўз ҳисобига нақд 8 та гол ёздириб қўйди, жумладан, «Расинг»га қарши 7:2 ҳисобидаги даҳшатли ғалабада хет-трик қайд этди.

Хўш, Саудия Арабистони ва АПЛ клубларининг кўп миллионлик таклифларини рад этган Рафиньяни «Барса»да нима ушлаб турибди, Деку унга қандай маош ва муддат таклиф қилади ҳамда у Месси ва Роналдиньо йўлидан бориб клуб афсонасига айлана оладими?

«5 та баҳсда 8 та гол ва супер ҳет-трик»: Рафиньянинг даҳшатли статистикаси

Бразилиялик ҳужумчининг жорий мавсумдаги фантастик кўрсаткичлари:

  • 100 фоизлик голли серия: Рафинья Ла Лиганинг барча 5 та турида рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, чемпионатнинг энг сермаҳсул футболчисига айланди;

  • Жами 8 та тўп: Бор-йўғи бешта ўйинда 8 та гол уриш орқали у «Олтин бутса» ва Ла Лига тўпурарлиги пойгасида яккапешқадамлик қилмоқда;

  • «Расинг»га қарши бенефис (7:2): Каталонияликларнинг йирик ғалабасида Рафинья 3 та голни ўз ҳисобига ёздириб, жорий мавсумдаги илк ҳет-трикини нишонлади;

  • Тактик универсаллик: Ҳужумчи нафақат ўнг қанотда, балки чап қанот ва марказий ҳужумчи ортида ҳам ўйин темпини белгилаб бермоқда.

«2028 йилдан нарига»: Деку ва «Барселона» раҳбариятининг режаси

Каталония клуби спорт директорияси томонидан тайёрланаётган янги битим бандлари:

  • Спорт директорининг тўлиқ ишончи: Деку аввалроқ жамоанинг асосий юзига айланган Рафиньянинг ўйини юқори баҳоланганини ва шартномани узайтириш бўйича музокаралар тез орада бошланишини айтган;

  • Молиявий чекловлар фонида садоқат: Клубнинг молиявий қийинчиликларига қарамай, футболчининг Саудия Арабистонидан келган астрономик маошли таклифлардан воз кечиб, «Барса»ни танлаши раҳбарият томонидан юқори қадрланмоқда;

  • Сардорлик мақоми: Рафинья майдонда нафақат гол урмоқда, балки ёш футболчилар — Ламин Ямал ва Гави каби иқтидорлар учун ҳақиқий етакчи ва таянч вазифасини бажармоқда;

  • Фаолиятни Каталонияда тугатиш ваъдаси: Унинг ўз хоҳиши билан «фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман» дейиши замонавий футболда кам учрайдиган содиқлик намунаси бўлди.

Спорт таҳлили: Мутахассислар ва мухлислар нима демоқда?

Испаниялик журналистлар ва футбол экспертларининг хулосалари:

  • Трансфер хатосидан клуб лидеригача: Дастлаб кўпчилик унинг трансферини шубҳа остига олган эди, бироқ тинимсиз меҳнат ва прессинг қобилияти Рафиньяни дунёнинг энг хавфли вингерларидан бирига айлантирди;

  • Клуб молияси учун енгиллик: Рафиньянинг шартнома узайтириши трансфер бозорида янги қимматбаҳо ҳужумчи қидириш заруратини йўққа чиқаради ва жамоавий барқарорликни таъминлайди;

  • Чемпионлик пойдевори: Ҳар бир ўйинда гол ураётган бразилиялик юлдузнинг бундай формаси «Барселона»ни ҳам Ла Лигада, ҳам Чемпионлар Лигасида бош фаворитлар қаторига олиб чиқмоқда.

Рафиньянинг ушбу тарихий баёноти пул ва бойлик эмас, балки клуб рамзи ва мухлислар меҳри футболчилар учун ҳамон энг олий қадрият эканини бутун дунёга яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Рафиньянинг бундай даҳшатли формаси (5 ўйинда 8 гол) уни бу йилги «Олтин тўп» соврини учун асосий даъвогарлардан бирига айлантира оладими? Унинг фаолиятини тўлиқ «Барселона»да якунлаш қарори ҳақида қандай фикрдасиз: у клуб тарихидаги энг буюк бразилияликлар сафига кира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Каталония суперклуби етакчисининг ушбу шов-шувли садоқат баёноти таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

РафиньяБарселонаКамп НоуЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиПрезидент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиБугун, 07:11«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 07:08Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиБугун, 01:36Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиАлекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиБугун, 00:59Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиКеча, 23:39Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг