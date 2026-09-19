"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиялик қанот ҳужумчиси Рафиня «Барселона» билан шартномасини узайтириб, фаолиятини шу ерда якунлаш истагини билдирди.
- Жорий мавсумда Рафиня Ла Лиганинг дастлабки 5 та ўйинида 8 та гол уриб, рекорд ўрнатди.
- «Барселона» спорт директори Деку ҳам Рафинянинг формасидан мамнун эканини ва унинг шартномасини 2028 йилдан кейин ҳам узайтиришни режалаштираётганини тасдиқлади.
Каталониянинг «Барселона» клуби атрофида сўнгги пайтларда фақат трансфер миш-мишлари ва молиявий баҳслар янграётган бир вақтда жамоа етакчисидан мухлислар қалбини жўнбишга келтирган самимий баёнот берилди. Бразилиялик қанот ҳужумчиси Рафинья ўзининг бутун келажагини «кўк-анорранглилар» билан боғлаш ниятида эканини расман эълон қилди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри тарқатган хабарга кўра, 29 ёшли вингер амалдаги шартномасини узоқ муддатга узайтиришга ва профессионал футболчилик фаолиятини бошқа ҳеч бир жамоага ўтмасдан, айнан «Камп Ноу»да якунлашга тайёрлигини очиқ билдирди.
«Ҳа, шартномамни яна бироз узайтиришни ва бошқа клубга ўтмасдан фаолиятимни шу ерда якунлашни истардим», — дея таъкидлади бразилиялик юлдуз. Бу қарор бежиз эмас: «Барселона» спорт директори Деку ҳам клуб Рафиньянинг ақлбовар қилмас спорт формасидан тўлиқ мамнун эканини ва унинг 2028 йилдан кейинги тақдири бўйича шартномани янгилашга киришишни мақсад қилганини тасдиқлади. Жорий мавсумда Рафинья шунчаки порламаяпти, балки рекордларни янгиламоқда: у Ла Лиганинг дастлабки 5 та учрашувининг барчасида тўп киритиб, ўз ҳисобига нақд 8 та гол ёздириб қўйди, жумладан, «Расинг»га қарши 7:2 ҳисобидаги даҳшатли ғалабада хет-трик қайд этди.
Хўш, Саудия Арабистони ва АПЛ клубларининг кўп миллионлик таклифларини рад этган Рафиньяни «Барса»да нима ушлаб турибди, Деку унга қандай маош ва муддат таклиф қилади ҳамда у Месси ва Роналдиньо йўлидан бориб клуб афсонасига айлана оладими?
«5 та баҳсда 8 та гол ва супер ҳет-трик»: Рафиньянинг даҳшатли статистикаси
Бразилиялик ҳужумчининг жорий мавсумдаги фантастик кўрсаткичлари:
100 фоизлик голли серия: Рафинья Ла Лиганинг барча 5 та турида рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, чемпионатнинг энг сермаҳсул футболчисига айланди;
Жами 8 та тўп: Бор-йўғи бешта ўйинда 8 та гол уриш орқали у «Олтин бутса» ва Ла Лига тўпурарлиги пойгасида яккапешқадамлик қилмоқда;
«Расинг»га қарши бенефис (7:2): Каталонияликларнинг йирик ғалабасида Рафинья 3 та голни ўз ҳисобига ёздириб, жорий мавсумдаги илк ҳет-трикини нишонлади;
Тактик универсаллик: Ҳужумчи нафақат ўнг қанотда, балки чап қанот ва марказий ҳужумчи ортида ҳам ўйин темпини белгилаб бермоқда.
«2028 йилдан нарига»: Деку ва «Барселона» раҳбариятининг режаси
Каталония клуби спорт директорияси томонидан тайёрланаётган янги битим бандлари:
Спорт директорининг тўлиқ ишончи: Деку аввалроқ жамоанинг асосий юзига айланган Рафиньянинг ўйини юқори баҳоланганини ва шартномани узайтириш бўйича музокаралар тез орада бошланишини айтган;
Молиявий чекловлар фонида садоқат: Клубнинг молиявий қийинчиликларига қарамай, футболчининг Саудия Арабистонидан келган астрономик маошли таклифлардан воз кечиб, «Барса»ни танлаши раҳбарият томонидан юқори қадрланмоқда;
Сардорлик мақоми: Рафинья майдонда нафақат гол урмоқда, балки ёш футболчилар — Ламин Ямал ва Гави каби иқтидорлар учун ҳақиқий етакчи ва таянч вазифасини бажармоқда;
Фаолиятни Каталонияда тугатиш ваъдаси: Унинг ўз хоҳиши билан «фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман» дейиши замонавий футболда кам учрайдиган содиқлик намунаси бўлди.
Спорт таҳлили: Мутахассислар ва мухлислар нима демоқда?
Испаниялик журналистлар ва футбол экспертларининг хулосалари:
Трансфер хатосидан клуб лидеригача: Дастлаб кўпчилик унинг трансферини шубҳа остига олган эди, бироқ тинимсиз меҳнат ва прессинг қобилияти Рафиньяни дунёнинг энг хавфли вингерларидан бирига айлантирди;
Клуб молияси учун енгиллик: Рафиньянинг шартнома узайтириши трансфер бозорида янги қимматбаҳо ҳужумчи қидириш заруратини йўққа чиқаради ва жамоавий барқарорликни таъминлайди;
Чемпионлик пойдевори: Ҳар бир ўйинда гол ураётган бразилиялик юлдузнинг бундай формаси «Барселона»ни ҳам Ла Лигада, ҳам Чемпионлар Лигасида бош фаворитлар қаторига олиб чиқмоқда.
Рафиньянинг ушбу тарихий баёноти пул ва бойлик эмас, балки клуб рамзи ва мухлислар меҳри футболчилар учун ҳамон энг олий қадрият эканини бутун дунёга яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Рафиньянинг бундай даҳшатли формаси (5 ўйинда 8 гол) уни бу йилги «Олтин тўп» соврини учун асосий даъвогарлардан бирига айлантира оладими? Унинг фаолиятини тўлиқ «Барселона»да якунлаш қарори ҳақида қандай фикрдасиз: у клуб тарихидаги энг буюк бразилияликлар сафига кира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Каталония суперклуби етакчисининг ушбу шов-шувли садоқат баёноти таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…