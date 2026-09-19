112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди

·88·Дунё
112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европадаги энг кекса эркак, 112 ёш 171 кун яшаган Витантонио Ловалло вафот этди.
  • Унинг узоқ умр кўришининг асосий сири соғлом ва хотиржам ҳаёт тарзи, шунингдек, Ўрта ер денгизи услубидаги овқатланиш рациони бўлган.
  • Ловалло 103 ёшида ҳам фаол ҳаёт кечириб, ўз қўли билан шароб тайёрлаган ва 106 ёшигача қишлоқда меҳнат қилган.
  • Унинг ҳаётга бўлган муносабати ҳамда ўз ерини севиши унинг узоқ умр кўришига сабаб бўлган.

Европадаги энг кекса эркак Витантoнио Ловалло 112 ёш 171 кун яшаб вафот этди. “Зитон” лақаби билан танилган Ловалло 15 сентябрь куни Италиянинг Авильяно шаҳрида ҳаётдан кўз юмди.

Расмий маълумотларга кўра, у 1914 йил 28 мартда Авильано яқинидаги Сарнелли қишлоғида туғилган. Ловалло 16 ёшидан бошлаб чўпонлик қилган.

У бўлажак рафиқаси билан ҳам қишлоқда танишган. Аёл плеврит касаллигидан кейин тикланиш учун Сарнеллига келган эди. Жуфтлик 1936 йилда турмуш қуриб, тўрт нафар фарзандли бўлган: Лючия 1938 йилда, Винченцо 1940 йилда, Мария 1946 йилда ва яна бир ўғли 1952 йилда туғилган.

Бироқ Винченцо туғилганидан бир неча ой ўтиб менингитдан вафот этган. Ловаллонинг рафиқаси эса 2015 йилда 98 ёшида лейкемиядан ҳаётдан кўз юмган.

Иккинчи жаҳон уруши даврида Ловалло фронтга юборилган ва 1943 йилда Грецияда немис қўшинлари томонидан асирга олинган.

У дастлаб Родос оролида ушлаб турилган, кейин Германияга олиб кетилган. У ерда Stalag VIII C лагерида сақланган ва 1945 йил май ойида совет қўшинлари томонидан озод қилинган. Асирлик даврида у темирйўл қурилиши каби оғир меҳнат ишларига мажбур қилинган.

Ватанига қайтгач, Ловалло хачир етакловчи бўлиб ишлаган ва ўнлаб йиллар давомида ер билан меҳнат қилган.

Микеле Чикора 2024 йил 31 мартда вафот этгач, Ловалло Италиядаги энг кекса тирик эркакка айланган. У, шунингдек, Базиликата ҳудудидан 110 ёшга етган биринчи эркак бўлган.

Руминиялик Илие Чочан 2026 йил 27 майда вафот этгач, Ловалло Европадаги энг кекса тирик эркак мақомига эришган.

103 ёшида узоқ умр сирини айтган

Keks yoshdagi, boshi kal kishi karavotda o'tirib gapirmoqda.

Ловалло 103 ёшида узоқ умр кўришининг асосий сабаби сифатида соғлом ва хотиржам ҳаёт тарзини кўрсатган.

Қизиғи, у бу ёшда ҳам кетмон ва ток қайчиси билан ишлай олган. Ловалло 106 ёшигача қишлоқда яшаб, меҳнат қилишда давом этган. У қўй боққан, узумзор ва далаларга қараган. Кейинчалик эса фақат қуён ва товуқлар парвариши билан шуғулланган.

У ҳеч қачон машина ҳайдаш учун гувоҳнома олмаган ва велосипед минишга ҳам қизиқмаган. Қишлоқ бўйлаб асосан хачир ёрдамида ҳаракатланган.

Оила аъзолари унинг овқатланиш тартиби асосан Ўрта ер денгизи услубига яқин бўлганини айтишган. Рационида дуккакли маҳсулотлар, маҳаллий етиштирилган мева ва сабзавотлар кўп бўлган.

100 ёшдан ошганида ҳам у овқат билан бирга ўз қўли билан тайёрлаган бир бокал шароб ичиб келган. Йиллар давомида унинг асосий дориси ҳар куни қабул қиладиган аспирин ва бир нечта қўшимчалардан иборат бўлган.

Ловалло қарилик даврида ҳам мустақиллигини сақлаб қолган. Айтилишича, у ҳатто 109 ёшигача соч-соқолини ўзи олган.

Унинг набираси Сара Ловалло италиялик ОАВ вакилларига бобосининг ҳаётга муносабати ҳақида гапирган.

“Бобом ўз ерини яхши кўрарди ва ҳаётни доимо қадрларди”, — деган у.

Ловалло уруш йилларидаги асирлик даврида ҳам кундалик юритган. Ундаги ёзувлардан бирида у ўша кунларни жуда оғир ўтказганини, кейин эса ҳаётни танлаганини қайд этган.

Ловаллонинг дафн маросими 17 сентябрь куни Сарнеллида ўтказилиб, кейин у Лагопесоледа дафн этилди.

Унинг вафотидан сўнг 111 ёшли португалиялик Жоаким Варела Европа қитъасидаги энг кекса маълум тирик эркакка айланди.

Витантоно ЛоваллоStalag VIII C лагериЕвропадаги энг кекса эркакИккинчи жаҳон уруши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Бугун, 07:52Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКеча, 23:43Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиКеча, 23:37Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Кеча, 22:41Европада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиЕвропада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиКеча, 21:39 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!Кеча, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?