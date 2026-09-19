Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этди

·4·Техно
Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor сунъий интеллект тизимларини маҳаллий қурилмада ишлаб чиқиш ва ишга тушириш учун мўлжалланган Tiangong AXB35 номли ихчам иш стансиялар оиласини тақдим этди.
  • Энг илғор AXB35 Ultra модели 128 GB бирлаштирилган хотира ва NVIDIA RTX Spark платформасига асосланган бўлиб, FP4 ҳисоб-китобларида 1 петагача унумдорликни таъминлайди.

Ихчам қурилмалар бозори мутлақо янги даражадаги қувватга эга иш станцияси билан бойиди. Honor компанияси сунъий интеллект тизимларини бевосита маҳаллий қурилмада ишлаб чиқиш ва ишга туширишга мўлжалланган Tiangong AXB35 номли янги ихчам компьютерлар оиласини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу туркумдаги энг илғор модел корпусининг ҳажми атиги 2 литрни ташкил этгани ҳолда, ўта юқори ҳисоблаш қувватини намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линиянинг энг кучли вакили бўлган AXB35 Ultra модели илғор NVIDIA RTX Spark платформасига таянади ва 128 гигабайт бирлаштирилган хотира билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур тизим FP4 ҳисоб-китобларида 1 петагача унумдорликни таъминлай олади. Бундай юқори кўрсаткичлар сунъий интеллект ва нейсетлар билан ишловчи мутахассислар учун муҳим қадам бўлиб, иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Кичик корпусда яширинган улкан имкониятлар

Тақдим этилган қурилманинг ўлчамлари 203 х 70 х 192 миллиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги тахминан 1,5 килограммга тенг. Ўта кичик ҳажмига қарамай, иш станцияси булутли хизматларга мажбурий боғланиб қолмасдан, йирик тил моделларини тўғридан-тўғри шахсий компьютернинг ўзида ишга тушириш учун мўлжалланган.

NVIDIA RTX Spark платформаси ўз ичига замонавий Blackwell RTX график архитектураси ҳамда Грасе процессор технологияларини олади. Ускунавий конфигурация 6144 тагача КУДА ядроларини, 20 ядроли Арм процессорини ва 128 гигабайтлик LPDDR5X тоифасидаги бирлаштирилган хотирани ўз ичига олади. Honor маълумотларига кўра, мазкур тизим ҳажми 300 миллиард параметргача бўлган моделларни муваффақиятли ишга туша олади.

Техник имкониятлар ва интерфейслар

Шуни таъкидлаш керакки, бундай йирик нейсетлар билан амалда ишлаш имконияти квантланиш даражаси, контекст ҳажми, қўлланиладиган дастурий таъминот ҳамда бир вақтнинг ўзида бажариладиган вазифалар сонига бевосита боғлиқ. Компьютер 2 терабайт сиғимли SSD хотира билан таъминланган бўлиб, SSD учун мўлжалланган M.2 слотларининг умумий сони учтани ташкил қилади. Қурилма 55, 85 ва 132 ватт бўлган бир нечта энергия истеъмоли режимларини қўллаб-қувватлайди, қувватлаш эса 240 ваттлик ташқи блок орқали амалга оширилади.

Ихчам қурилма ўзининг бой интерфейслар тўплами билан ҳам ажралиб туради. Унинг имкониятларига қуйидагилар киради:

  • Иккита 10GbE Etherнет порти
  • Замонавий Wi-Fi 7 симсиз тармоғи
  • Иккита USB4 ва тўртта USB-А портлари
  • Мониторларни улаш учун HDMI 2.1 ҳамда ДисплайПорт 1.4

Кенгайтирилган маҳсулотлар линияси

Қайд этилишича, Ultra версиясидан ташқари, мазкур туркумга яна иккита модел киритилган. AXB35 Стандард модели Intel Core Ultra X7 358H платформасида қурилган бўлиб, 64 гигабайт тезкор хотира ва 512 гигабайтли SSD билан таъминланган, унинг сунъий интеллект унумдорлиги 180 TOPS га етади. AXB35 Pro версияси эса AMD Ryzen AI Max+ 395 платформаси, 128 гигабайт хотира ва 1 терабайтлик SSD дискга эга бўлиб, 126 TOPS гача унумдорлик кўрсатади.

Барча моделлар Windows 11 ҳамда Убунту операцион тизимларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уларни нафақат корпоратив фойдаланувчилар, балки сунъий интеллект моделларини маҳаллий шароитда синовдан ўтказиш ва ишга тушириш учун тўлақонли Линух муҳитига муҳтож бўлган дастурчилар учун ҳам жозибадор танловга айлантиради. Ҳозирча Honor Tiangong AXB35 иш станцияларининг нархи ва сотувга чиқиш санаси ошкор этилмаган.

HonorNvidiaСуний интеллектИш станциясиТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиБугун, 04:22Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиМарс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиБугун, 01:56Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаКеча, 22:52Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиКеча, 21:25Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиКеча, 19:21Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиXiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиКеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди