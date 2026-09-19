Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor сунъий интеллект тизимларини маҳаллий қурилмада ишлаб чиқиш ва ишга тушириш учун мўлжалланган Tiangong AXB35 номли ихчам иш стансиялар оиласини тақдим этди.
- Энг илғор AXB35 Ultra модели 128 GB бирлаштирилган хотира ва NVIDIA RTX Spark платформасига асосланган бўлиб, FP4 ҳисоб-китобларида 1 петагача унумдорликни таъминлайди.
Ихчам қурилмалар бозори мутлақо янги даражадаги қувватга эга иш станцияси билан бойиди. Honor компанияси сунъий интеллект тизимларини бевосита маҳаллий қурилмада ишлаб чиқиш ва ишга туширишга мўлжалланган Tiangong AXB35 номли янги ихчам компьютерлар оиласини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу туркумдаги энг илғор модел корпусининг ҳажми атиги 2 литрни ташкил этгани ҳолда, ўта юқори ҳисоблаш қувватини намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги линиянинг энг кучли вакили бўлган AXB35 Ultra модели илғор NVIDIA RTX Spark платформасига таянади ва 128 гигабайт бирлаштирилган хотира билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур тизим FP4 ҳисоб-китобларида 1 петагача унумдорликни таъминлай олади. Бундай юқори кўрсаткичлар сунъий интеллект ва нейсетлар билан ишловчи мутахассислар учун муҳим қадам бўлиб, иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.
Кичик корпусда яширинган улкан имкониятларТақдим этилган қурилманинг ўлчамлари 203 х 70 х 192 миллиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги тахминан 1,5 килограммга тенг. Ўта кичик ҳажмига қарамай, иш станцияси булутли хизматларга мажбурий боғланиб қолмасдан, йирик тил моделларини тўғридан-тўғри шахсий компьютернинг ўзида ишга тушириш учун мўлжалланган.
NVIDIA RTX Spark платформаси ўз ичига замонавий Blackwell RTX график архитектураси ҳамда Грасе процессор технологияларини олади. Ускунавий конфигурация 6144 тагача КУДА ядроларини, 20 ядроли Арм процессорини ва 128 гигабайтлик LPDDR5X тоифасидаги бирлаштирилган хотирани ўз ичига олади. Honor маълумотларига кўра, мазкур тизим ҳажми 300 миллиард параметргача бўлган моделларни муваффақиятли ишга туша олади.
Техник имкониятлар ва интерфейсларШуни таъкидлаш керакки, бундай йирик нейсетлар билан амалда ишлаш имконияти квантланиш даражаси, контекст ҳажми, қўлланиладиган дастурий таъминот ҳамда бир вақтнинг ўзида бажариладиган вазифалар сонига бевосита боғлиқ. Компьютер 2 терабайт сиғимли SSD хотира билан таъминланган бўлиб, SSD учун мўлжалланган M.2 слотларининг умумий сони учтани ташкил қилади. Қурилма 55, 85 ва 132 ватт бўлган бир нечта энергия истеъмоли режимларини қўллаб-қувватлайди, қувватлаш эса 240 ваттлик ташқи блок орқали амалга оширилади.
Ихчам қурилма ўзининг бой интерфейслар тўплами билан ҳам ажралиб туради. Унинг имкониятларига қуйидагилар киради:
- Иккита 10GbE Etherнет порти
- Замонавий Wi-Fi 7 симсиз тармоғи
- Иккита USB4 ва тўртта USB-А портлари
- Мониторларни улаш учун HDMI 2.1 ҳамда ДисплайПорт 1.4
Кенгайтирилган маҳсулотлар линиясиҚайд этилишича, Ultra версиясидан ташқари, мазкур туркумга яна иккита модел киритилган. AXB35 Стандард модели Intel Core Ultra X7 358H платформасида қурилган бўлиб, 64 гигабайт тезкор хотира ва 512 гигабайтли SSD билан таъминланган, унинг сунъий интеллект унумдорлиги 180 TOPS га етади. AXB35 Pro версияси эса AMD Ryzen AI Max+ 395 платформаси, 128 гигабайт хотира ва 1 терабайтлик SSD дискга эга бўлиб, 126 TOPS гача унумдорлик кўрсатади.
Барча моделлар Windows 11 ҳамда Убунту операцион тизимларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уларни нафақат корпоратив фойдаланувчилар, балки сунъий интеллект моделларини маҳаллий шароитда синовдан ўтказиш ва ишга тушириш учун тўлақонли Линух муҳитига муҳтож бўлган дастурчилар учун ҳам жозибадор танловга айлантиради. Ҳозирча Honor Tiangong AXB35 иш станцияларининг нархи ва сотувга чиқиш санаси ошкор этилмаган.
Изоҳлар 0
…