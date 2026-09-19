Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини шахсий ва ҳиссий сабабларга кўра рад этган, чунки унинг ўғли жиддий касалликка чалинган эди.
- Гвардиола Бонуччининг тўпни ҳимоя чизиғидан ўйинга киритиш маҳоратини юқори баҳолаган ва уни Манчестер Ситига ўтказишни истаган.
- Бонуччи Ювентусга садоқати ва оилавий вазият туфайли Англияга кўчиб ўтишдан воз кечган.
Италиялик машҳур собиқ ҳимоячи Леонардо Бонуччи ўз фаолияти давомида Англиянинг Манчестер Сити клуби бош мураббийи Пеп Гвардиоланинг трансфер таклифини нима учун рад этгани ва Туриннинг Ювентус жамоасида қолгани ҳақида батафсил гапириб берди. Sport Медиасет нашри маълумотига кўра, футболчи ўша даврда инглиз клубига ўтишга жиддий қизиққан, бироқ шахсий ва ҳиссий омиллар туфайли ўз қарорини ўзгартирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Пеп Гвардиола Бонуччининг тўпни ҳимоя чизиғидан бошлаб ўйинга киритиш борасидаги ноёб маҳоратини юқори баҳолаган ва уни ўз жамоасида кўришни қаттиқ истаган. 2016 йилги Европа чемпионати вақти бош мураббий тажрибали ҳимоячи билан фаол музокаралар олиб борган ва бу ҳолат футболчининг диққатини жиддий равишда чалғитган.
Гвардиола эътибори ва Ювентусга садоқатSport Медиасет ва Ворлд Соксер Агенкй маълумотларига таяниб айтиш мумкинки, Гвардиоланинг эътибори исталган футболчини иккиланиб қолишига сабаб бўлиши мумкин эди. Бонуччининг сўзларига кўра, у ўз ўйин услубига мос келадиган мураббий билан ишлашни орзу қилган, бироқ бошқа томондан Ювентус билан боғлиқ хотиралар ва чемпионлар лигаси финалидаги тажрибалар уни Италияда қолишга ундаган.
Футболчи ўша пайтда Англия Премер-лигасига йўл олиш ғояси уни ҳаяжонлантирганини, аммо эртаси куни доимо Ювентусни орзу қилганини эслаганини тан олди. Клуб раҳбарияти ҳам энг яхши таклифлар келиб тушган тақдирда ҳам уни сотмаслигини маълум қилгани қарийб ҳал қилувчи омил бўлди.
Оила муаммолари ва келажакдаги мураббийлик фаолиятиТрансфернинг амалга ошмаслигига профессионал сабаблар билан бир қаторда мураккаб оилавий вазият ҳам таъсир кўрсатди. Ўша пайтда Бонуччининг икки яшар ўғли Маттео жиддий хасталикка чалинган бўлиб, бу футболчининг Италияни тарк этишига тўсқинлик қилган энг асосий шахсий сабаблардан бири эди.
2024 йилда профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган Бонуччи ҳозирда мураббийлик соҳасида ўзини синаб кўрмоқда. У Роберто Манчинининг Италия терма жамоасидаги мураббийлар штабидан ўрин олган бўлиб, Миллатлар лигаси доирасидаги Белгия, Туркия ва Францияга қарши ўйинларга тайёргарлик жараёнида ўз тажрибаси билан ёрдам бермоқда.
Изоҳлар 0
…