Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди

·36·Спорт
Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини шахсий ва ҳиссий сабабларга кўра рад этган, чунки унинг ўғли жиддий касалликка чалинган эди.
  • Гвардиола Бонуччининг тўпни ҳимоя чизиғидан ўйинга киритиш маҳоратини юқори баҳолаган ва уни Манчестер Ситига ўтказишни истаган.
  • Бонуччи Ювентусга садоқати ва оилавий вазият туфайли Англияга кўчиб ўтишдан воз кечган.

Италиялик машҳур собиқ ҳимоячи Леонардо Бонуччи ўз фаолияти давомида Англиянинг Манчестер Сити клуби бош мураббийи Пеп Гвардиоланинг трансфер таклифини нима учун рад этгани ва Туриннинг Ювентус жамоасида қолгани ҳақида батафсил гапириб берди. Sport Медиасет нашри маълумотига кўра, футболчи ўша даврда инглиз клубига ўтишга жиддий қизиққан, бироқ шахсий ва ҳиссий омиллар туфайли ўз қарорини ўзгартирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Пеп Гвардиола Бонуччининг тўпни ҳимоя чизиғидан бошлаб ўйинга киритиш борасидаги ноёб маҳоратини юқори баҳолаган ва уни ўз жамоасида кўришни қаттиқ истаган. 2016 йилги Европа чемпионати вақти бош мураббий тажрибали ҳимоячи билан фаол музокаралар олиб борган ва бу ҳолат футболчининг диққатини жиддий равишда чалғитган.

Гвардиола эътибори ва Ювентусга садоқат

Sport Медиасет ва Ворлд Соксер Агенкй маълумотларига таяниб айтиш мумкинки, Гвардиоланинг эътибори исталган футболчини иккиланиб қолишига сабаб бўлиши мумкин эди. Бонуччининг сўзларига кўра, у ўз ўйин услубига мос келадиган мураббий билан ишлашни орзу қилган, бироқ бошқа томондан Ювентус билан боғлиқ хотиралар ва чемпионлар лигаси финалидаги тажрибалар уни Италияда қолишга ундаган.

Футболчи ўша пайтда Англия Премер-лигасига йўл олиш ғояси уни ҳаяжонлантирганини, аммо эртаси куни доимо Ювентусни орзу қилганини эслаганини тан олди. Клуб раҳбарияти ҳам энг яхши таклифлар келиб тушган тақдирда ҳам уни сотмаслигини маълум қилгани қарийб ҳал қилувчи омил бўлди.

Оила муаммолари ва келажакдаги мураббийлик фаолияти

Трансфернинг амалга ошмаслигига профессионал сабаблар билан бир қаторда мураккаб оилавий вазият ҳам таъсир кўрсатди. Ўша пайтда Бонуччининг икки яшар ўғли Маттео жиддий хасталикка чалинган бўлиб, бу футболчининг Италияни тарк этишига тўсқинлик қилган энг асосий шахсий сабаблардан бири эди.

2024 йилда профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган Бонуччи ҳозирда мураббийлик соҳасида ўзини синаб кўрмоқда. У Роберто Манчинининг Италия терма жамоасидаги мураббийлар штабидан ўрин олган бўлиб, Миллатлар лигаси доирасидаги Белгия, Туркия ва Францияга қарши ўйинларга тайёргарлик жараёнида ўз тажрибаси билан ёрдам бермоқда.

Леонардо БонуччиПеп ГвардиолаЮвентусМанчестер СитиИталия терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиАлекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиБугун, 00:59Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиКеча, 23:39Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиКеча, 22:24Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиNike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиКеча, 21:00Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Кеча, 20:53Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиКеча, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг