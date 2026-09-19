Президент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Нукусдаги капитал реконструксиядан чиққан «Турон» стадионини кўздан кечирди.
- Лойиҳа қиймати 118,6 миллиард сўм бўлиб, стадион сиғими 9,3 мингдан 12 минг томошабинга кенгайтирилди.
- Мажмуа маҳаллий «Орол» футбол клуби ва Республика футбол академияси учун халқаро стандартларга мослаштирилган бўлиб, унда марказлашган VAR тизими ва офсайдни аниқловчи камералар ўрнатилган.
Оролбўйи заминида спорт инфратузилмасини тубдан янгилаш, иқтидорли ёшларни профессионал даражага олиб чиқиш ва миллий футболни янги босқичга кўтариш йўлида навбатдаги улкан қадам ташланди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистон Республикасига ташрифи доирасида Нукус шаҳрида капитал реконструкциядан чиқарилган муаззам «Турон» стадионини бориб кўрди ва мажмуада яратилган замонавий имкониятлар билан яқиндан танишди. Ушбу кенг кўламли лойиҳа давлат раҳбарининг 2023 йил 7 апрелдаги оммавий ва профессионал футболни ривожлантиришга қаратилган тарихий қарори ижроси доирасида ҳаётга татбиқ этилди.
Умумий қиймати 118,6 миллиард сўмни ташкил этган улкан мажмуа нафақат 85 нафар фуқаронинг доимий бандлигини таъминлади, балки трибуналар сиғимини 9,3 мингдан 12 минг томошабин ўрнигача кенгайтирди. Энг эътиборли жиҳати, маҳаллий «Орол» футбол клубининг бош қароргоҳи ва Республика футбол академиясига айланган арена халқаро стандартларга тўлиқ мослаштирилди: унда марказлашган VAR (видеоёрдамчи ҳакам) тизими зонаси, офсайдни аниқловчи юқори аниқликдаги махсус камералар ҳамда ОАВ вакиллари учун қулай платформалар ўрнатилди.
Хўш, 118,6 миллиард сўмлик янги «Турон» стадиони қорақалпоқ футболи ва ёш чемпионлар учун қандай имкониятлар очмоқда ва давлат раҳбари ёш футболчилар билан мулоқотда қайси муҳим вазифаларни белгилаб берди?
«12 минг ўрин ва 118,6 миллиард сўмлик сармоя»: Рақамлар ва қулайликлар
Нукусдаги «Турон» мажмуаси қайта қурилишининг асосий кўрсаткичлари:
12 000 томошабинлик арена: Реконструкция натижасида томошабинлар сиғими аввалги 9,3 минг ўриндан 12 мингга етказилиб, замонавий ўриндиқлар билан жиҳозланди;
118,6 миллиард сўмлик лойиҳа: Мажмуани тўлиқ янгилаш ва технологик жиҳозлаш учун қарийб 120 миллиард сўм маблағ сарфланди;
85 та янги иш ўрни: Спорт объектида мутахассислар, техник ходимлар ва мураббийлардан иборат 85 киши доимий иш билан таъминланди;
3 та стадион ва 2 та спорт зали: Мажмуа таркибида асосий ўйингоҳдан ташқари иккита машғулот майдони ҳамда иккита ёпиқ спорт зали барпо этилди.
«VAR тизими ва офсайд камералари»: Замонавий футбол талаблари
Стадионга ўрнатилган илғор технологик инновациялар:
Марказлашган VAR тизими: Халқаро ва миллий мусобақаларда ҳакамлик қарорларининг шаффоф ва адолатли бўлишини таъминловчи махсус VAR зонаси ташкил этилди;
Офсайдни аниқлаш нуқталари: Ўйин давомида баҳсли вазиятларни сония ичида ҳал этиш учун майдон атрофида махсус юқори аниқликдаги камералар монтаж қилинди;
ОАВ ва тўғридан-тўғри эфир платформаси: Телевидение ва журналистлар учун баҳсларни юқори савияда ёритиш ва тезкор кўрсатувларни узатиш мақсадида барча шароитларга эга платформалар ҳозирланди;
«Орол» клуби ва 190 нафар тарбияланувчи: Мажмуа ҳудуди «Орол» профессионал клуби базасига айланиб, бу ерда Республика футбол академиясининг 190 нафар иқтидорли ёши узлуксиз шуғулланмоқда.
«Ётоқхона, таҳлил хоналари ва яккакураш заллари»: Академиянинг тўлиқ инфратузилмаси
Ёш спортчиларни тарбиялаш ва тайёрлаш учун барпо этилган шароитлар:
196 ўринли шинам ётоқхона: Вилоятнинг турли туманларидан саралаб олинган иқтидорли футболчилар учун барча қулайликларга эга ётоқхона топширилди;
84 ўринли ошхона ва тренажёрлар: Спортчиларнинг тўғри овқатланиши ва жисмоний чидамлилигини ошириш мақсадида замонавий мажмуалар фаолият юритмоқда;
Тактик таҳлил хоналари: Рақиблар ўйинини чуқур ўрганиш ва машғулотларни назарий жиҳатдан мустаҳкамлаш учун махсус мультимедиа хоналари яратилди;
Бокс, таэквондо ва енгил атлетика: Мажмуа фақат футбол билан чекланмайди — бу ерда бир вақтнинг ўзида 100–150 нафар спортчи яккакураш ва енгил атлетика билан шуғулланиши мумкин.
Президент Шавкат Мирзиёев янгиланган стадионда машғулот олиб бораётган ёш спортчилар билан самимий мулоқот қилиб, спортда катта ғалабаларга эришиш учун меҳнат ва интизом зарурлигини таъкидлади ҳамда улар билан эсдалик учун суратга тушди.
Сизнингча, Нукусдаги янгиланган «Турон» стадиони ва VAR тизими Оролбўйидан миллий термамиз ва жаҳон ареналарига чиқадиган янги юлдузларни етиштириб беришга қай даражада хизмат қилади? Ҳудудларда бундай замонавий ареналарнинг барпо этилиши ўзбек футболи ривожига қандай туртки беради деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Нукусдаги ушбу қувончли спорт янгилиги таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…